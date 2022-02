Nella serata di ieri Apple ha rilasciato le beta 3 di iOS 15.4, medesima numerazione che vale anche per iPadOS e tvOS, oltre a watchOS 8.5 e macOS 12.3. La breve distanza che le separa dalle precedenti, dal rilascio delle versioni stabili 15.3, 8.4 e 12.2 (rispettivamente) e dagli aggiornamenti di sicurezza dei giorni scorsi, non fa pensare a chissà quali novità.

E difatti tali sospetti risultano fondati visto che casa Cupertino non ha rilasciato degli aggiornamenti particolarmente corposi stavolta. Ma vale la pena pur sempre dare un’occhiata visto che qualcosa di nuovo non manca.

Le novità delle beta 3 di iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3

Partiamo dalle beta 3 di iOS 15.4 e iPadOS 15.4 che di nuovo aggiungono un filtro nell’app Podcast che permette di navigare più facilmente fra i diversi episodi e una nuova opzione che invita a rivedere e ad aggiornare i propri dati nella funzione SOS emergenze.

Nulla di particolare da segnalare per la beta 3 di tvOS 15.4 e di watchOS 8.5, a parte le novità relative alle nuove emoji, 14 già anticipate in precedenza.

Diverso il discorso per macOS 12.3 beta 3 che da una parte rende più semplice l’accesso alle impostazioni di Universal Control, per la gestione dei controlli multipli di Mac e iPad, dall’altra fornisce qualche indizio su una futura implementazione del supporto UWB (Ultra Wide Band), un protocollo di comunicazione wireless a corto raggio già presente su iPhone e su altri smartphone Android.

Nulla da segnalare per il resto, se non il fatto che tutte le versioni beta 3 di OS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3 possono essere installate via OTA dal menù apposito delle impostazioni, tenendo pur sempre conto dell’autonomia residua dei diversi dispositivi (almeno il 20%, il 50% per Apple Watch).

Dunque, l’appuntamento è per il prossimo aggiornamento.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Apple MacBook Pro 14″ con M1 Pro e confronto con M1