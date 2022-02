Chi è alla ricerca di uno strumento per ricevere pagamenti in mobilità tramite carta dotato di soluzioni avanzate non può non considerare Mobile POS di Nexi. Si tratta di una soluzione a canone zero con commissione unica, ideale per chi è alla ricerca di un prodotto semplice, senza costi di gestione, da poter acquistare e attivare in totale autonomia. E per inciso, è attiva anche una promozione che permette di pagare il costo di attivazione 15 euro invece di 29 ma fino al 16 febbraio 2022.

Piccolo, leggero e portatile

Il nuovo Mobile POS di Nexi – di cui trovate tutte le informazioni sulla pagina ufficiale – è uno strumento dedicato a professionisti ed esercenti che permette, associato all’app Nexi Mobile POS per smartphone Android e iOS, di accettare pagamenti sui principali circuiti. La forza di questa soluzione è indubbiamente la praticità per l’acquirente, che può attivare e configurare il dispositivo POS senza doversi preoccupare di canoni da pagare o di eventuali vincoli di tempo. In caso di problemi è comunque possibile contattare il servizio di assistenza telefonica disponibile 24 ore su 24 ogni giorno della settimana, anche sabato e domenica. Il POS mobile di Nexi non è un prodotto autonomo, e deve essere collegato via Bluetooth ad uno smartphone per poter operare.

Il terminale è realizzato con un design minimalista: un lettore dalle dimensioni di 12,1 x 7,2 x 2,3 cm con un peso di 165 grammi, dotato di un display a colori da 2,4 pollici. I tasti per facilitare l’immissione del codice PIN sono retroilluminati, così da poter essere utilizzato anche in condizioni di luminosità ambientale non ottimali. Per gli importi fino a 50 euro non è comunque necessario digitare il codice segreto PIN. Il dispositivo si collega via Bluetooth Low Energy (LE) allo smartphone su cui è scaricata l’app. L’applicazione è fondamentale per utilizzare il POS mobile e fornisce un discreto numero di funzionalità, tra cui:

accedere allo storico delle transazioni:

monitorare ogni transazione ed eventualmente effettuare lo storno;

configurare il Mobile POS di Nexi;

impostare i dati per le ricevute di pagamento;

creare e gestire diversi profili per lo staff;

creare, modificare e gestire il catalogo prodotti;

scambiare importi da app a app;

inviare le ricevute di pagamento tramite email o SMS.

L’applicazione è disponibile per dispositivi Android sul Play Store, su App Gallery per i dispositivi Huawei e su App Store per iPhone e iPad.

Tra la pletora di opzioni disponibili una delle più interessanti è il servizio Pay-By-Link incluso, che permette di incassare anche a distanza con il Mobile POS: basta creare un link da inviare via email, social o SMS tramite l’app Nexi Business e ricevi immediatamente l’importo. Utilizzare Pay-By-Link prevede un costo aggiuntivo per ogni transazione eseguita tramite link di 0,30 euro, ma in via promozionale tale costo è azzerato fino al 31/12/2022.

Zero commissioni sui pagamenti digitali fino a 10 euro

Il Mobile POS di Nexi prevede un costo di attivazione una tantum di 29 euro (costo che, fino al 16 febbraio 2022 è in promozione a 15 euro), ed è un prodotto a canone zero che accetta tutte le carte, anche in modalità contactless, come PagoBancomat, Visa, VPay, MasterCard, American Express, UnionPay, JCB. Sono supportati anche i pagamenti contactless effettuati con smartphone e wearable tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Un prodotto a canone zero significa zero spese mensili, con una una commissione unica sulle transazioni: per i circuiti Visa, Mastercard, Maestro, VPAY e PagoBancomat la commissione è dell’1,89%. Grazie però all’iniziativa Micropagamenti di Nexi le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro sono azzerate fino al 31/12/2022. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro che necessitano di un POS mobile per piccoli pagamenti: ad esempio, per tutti gli artigiani che partecipano a fiere e mercatini sparsi per tutto lo stivale, ma non solo.

L’accredito delle somme ricevute avviene entro un giorno lavorativo sul proprio conto corrente: un vantaggio non indifferente, in particolare se si effettua l’acquisto del POS Mobile sul sito ufficiale di Nexi a questo indirizzo. Il dispositivo POS può essere richiesto anche alla propria banca, ma in questo caso si perde il vantaggio di poter collegare il POS al conto corrente all’istituto che si preferisce: in questo caso, rivolgersi direttamente a Nexi per l’acquisto è la soluzione migliore.

Incluso con l’acquisto del POS è il programma Protection Plus che supporta gli esercenti nel rispettare gli standard di protezione dei dati PCI-DSS, proteggendoli dalle sanzioni previste in caso di inadempimento. Il costo annuale per Protection Plus è di 37,5 euro per il primo anno e di 30 euro per gli anni successivi, ma le commissioni sulle transazioni ammortizzano questo costo nel caso siano almeno pari allo stesso. Inoltre con Nexi Mobile POS si può beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle commissioni, in accordo con quanto previsto dal Decreto Fiscale 2020.