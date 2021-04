Apple pubblica la RC di iOS 14.5 e annuncia la data di rilascio di iOS 14.5, iPadOS, tvOS e watchOS

In occasione del lancio delle tante novità di cui vi abbiamo parlato da poco (Apple TV, AirTag, iPad Pro 2021, iMac 2021, iPhone 12 viola) Apple ha annunciato anche la disponibilità della Release Candidate di iOS 14.5 e iPadOS 14.5, sia per gli sviluppatori che per gli utenti della beta pubblica.

A breve il lancio dei nuovi software

La versione in roll out in queste ore precede solo di pochi giorni l’aggiornamento ufficiale dei sistemi operativi di Apple, che saranno rilasciati a partire dalla prossima settimana. Non è stata comunicata una data esatta ma è probabile che già da lunedì l’aggiornamento venga reso disponibile.

L’aggiornamento pesa circa 4,4 GB, le stesse dimensioni, verosimilmente, dell’update finale. Non ci sono novità rispetto a quelle viste nelle recenti versioni beta, per cui troveremo, nella versione stabile, il supporto ad AirTag, una versione aggiornata di Music, il supporto agli allenamenti di Fitness+ su AirPlay 2, nuove voci per Siri e altre piccole novità.

La prossima settimana sarà rilasciata anche la versione stabile di tvOS 14.5 che tra le altre cose porterà il supporto ai controller di PlayStation 5 e Xbox Series X, la possibilità di regolare il colore utilizzando il sensore di luminosità di iPhone, senza che sia necessario intervenire sulle regolazioni della TV.

In arrivo infine a versione stabile di watchOS 7.4, che insieme a iOS 14.5 permetterà di sbloccare lo smartphone anche con la mascherina indossata. Anche per il sistema operativo degli Apple Watch è già disponibile la Release Candidate da installare.