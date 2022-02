Lo scorso anno, Apple annunciò la possibilità per gli utenti di aggiungere la patente di guida o la carta di identità all’app Wallet su tutti gli iPhone e gli Apple Watch compatibili. Questa nuova funzionalità è parte integrante della gamma di novità di iOS 15. Al momento, però, la casa di Cupertino non ha ancora messo a disposizione questa funzione ai suoi utenti. Le cose potrebbero cambiare a brevissimo.

Sul suo sito ufficiale, infatti, Apple continua ad indicare l’arrivo della possibilità di salvare la patente e la carta di identità nell’app Wallet per “inizio 2022”. La nuova beta di iOS 15, rilasciata nella serata di ieri, conferma quanto indicato da Apple sul suo sito. Questa nuova funzione potrebbe essere vicina al debutto con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS. Per gli utenti italiani, però, le cose potrebbero andare per le lunghe. Vediamo i dettagli:

La nuova beta di iOS 15.4 anticipa l’arrivo della nuova funzionalità dell’app Wallet

Nelle ore immediatamente successive al rilascio della beta 2 di iOS 15.4 è stata individuata una nuova riga di codice nell’app Wallet. Tale riga permette di visualizzare il seguente messaggio all’apertura dell’app: “Scopri quando la tua patente di guida o carta d’identità è pronta per l’uso e ricevi aggiornamenti importanti sui tuoi documenti“. L’introduzione di quest’avviso rappresenta, quindi, una conferma in merito all’introduzione della nuova funzionalità.

Con iOS 15.4 o con la versione immediatamente successiva del sistema operativo mobile di Apple, quindi, gli utenti potranno sfruttare l’app Wallet per digitalizzare la patente di guida e la carta di identità, in modo da avere i due documenti di riconoscimento sempre a propria disposizione all’interno del proprio smartphone oppure tramite l’Apple Watch abbinato all’iPhone.

Per visualizzare i dettagli relativi al documento registrato in Wallet, però, sarà sempre necessario fornire l’autorizzazione tramite il riconoscimento dell’utente. Servirà, quindi, il Face ID o il Touch ID per poter utilizzare le informazioni collegate ai propri documenti registrati, esattamente come avviene per i pagamenti tramite Apple Pay. Da notare che anche la procedura di registrazione di un documento all’interno di Wallet seguirà una procedura analoga a quella che, di norma, viene utilizzata per la registrazione di una carta di pagamento.

La registrazione del documento potrà essere effettuata tramite una scansione dello stesso con la fotocamera. L’app richiederà anche una foto del volto dell’utente come ulteriore livello di verifica dell’identità. L’utente dovrà completare una serie di movimenti della testa seguendo le indicazioni fornite dall’app stessa per ultimare il processo di registrazione del documento che verrà poi custodito in Wallet.

A tutte le informazioni registrate all’interno dell’app sarà applicato un sistema di crittografia con supporto allo standard ISO 18013-5 mDL. Tale standard è stato approvato e certificato lo scorso anno proprio con l’obiettivo di consentire ad applicazioni mobile la possibilità di rimpiazzare documenti di identità e patenti di guida “fisiche”. Apple ha implementato il supporto a questo standard con iOS 15. Anche per i dispositivi Android è presente questo supporto.

Alcuni Stati americani sono pronti a partire

La possibilità di registrare il documento di identità all’interno dell’app Wallet del proprio iPhone sarà accessibile agli utenti americani di Apple. In particolare, questo sistema di registrazione dei documenti sarà supportato in alcuni Stati americani come Connecticut, Colorado, Delaware, Florida, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Oklahoma e Utah. Si tratta solo di una lista parziale che potrebbe registrare ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

Da notare che i documenti digitalizzati nell’app Wallet saranno utilizzabili anche per viaggiare in aereo, superando i controlli di sicurezza negli Stati americani che supporteranno questa funzionalità. Nel corso del tempo, inoltre, le opportunità di utilizzo dei documenti digitali potrebbero aumentare, offrendo agli utenti un maggior numero di occasioni di sfruttare la nuova funzione di Wallet in arrivo con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS.

Cosa succederà in Italia?

Come avvenuto anche per diversi altri servizi introdotti da Apple, i primi utenti a beneficiarne saranno americani. Per il momento, Apple non ha svelato alcun programma in merito ad un debutto su scala internazionale del servizio. Una volta rilasciata questa funzionalità, però, non dovrebbero esserci sostanziali ostacoli per un’estensione su scala internazionale della nuova funzionalità di Wallet.

In un futuro, quindi, anche gli utenti italiani potranno sfruttare la digitalizzazione dei documenti. Per il momento, però, dovremo accontentarsi di verificare il modo in cui tale sistema verrà implementato dall’altra parte dell’Oceano Atlantico dopo il rilascio della nuova funzionalità con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

