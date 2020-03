Rispetto a qualche anno fa comprare una scheda video è diventato molto più semplice per due motivi. Il primo riguarda il prezzo calato in maniera importante per permettere la crescita dell’intero settore gaming. Il secondo è la scelta molto più variegata di schede video grazie al grande lavoro svolto da AMD in questi anni per cercare di togliere il monopolio a NVIDIA.

Scegliere però tra le migliori schede video non è semplice. I modelli in circolazione sono tanti, spesso sono simili e le differenze di prezzo sono minime, non si deve cadere nell’errore di pensare che l’una vale l’altra. Ecco perché è importantissimo avere in mente che tipo di utilizzo si andrà a fare di quella determinata scheda video, quanto la si vuole sfruttare e con quali titoli.

Migliori schede video per fascia di prezzo

Sarebbe praticamente impossibile inserire tutte le schede video di ogni specifico produttore (MSI, PNY, Gigabyte, Asus e altri), le differenze sono poco tangibili e per avere un quadro completo della potenza generale delle schede grafiche è meglio parlare di cosa si può fare con le basi fornite da NVIDIA e AMD. Generalmente si parla di gaming ma in alcuni casi non è errato parlare anche di realtà virtuale, di progettazione e di intelligenza artificiale. Le schede video consumer però sono ottimizzate per il mondo gaming e sarà quello il contesto di valutazione principale ma tutti gli altri utilizzi non saranno messi in secondo piano.

La guida alle migliori schede video non è una lista di tutte le schede presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle migliori schede video è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste schede sono state provate e si trovano nelle nostre macchine da lavoro. Ecco la divisione delle migliori schede video:

Migliori schede video gaming FullHD

Le schede video per il gaming selezionate in questa fascia entry-level permettono di giocare a qualsiasi titolo in maniera dignitosa, ovviamente se ben implementate. Non ci sono grossi compromessi da accettare in questa fascia bassa delle schede video se non il limite di giocare in FullHD con dettagli non troppo spinti. Sebbene siano la base di partenza delle specifiche minime di alcune macchine di realtà virtuale non sono il massimo per quel contesto. Si gioca con piacere in FullHD senza spendere troppo. Le schede video NVIDIA e AMD selezionate sono decisamente valide anche per approcciarsi al mondo della modellazione in 3D. Per tipi di lavori professionali c’è bisogno di maggior potenza di calcolo ma sono già una buona base di partenza.

GTX 1060 Asus

1809 MHz con Boost Clock in OC per massimizzare le prestazioni di gioco e 3 GB GDDR3 dedicati sono dei numeri interessanti per la fascia di prezzo toccata. Questa scheda video di Asus permette di giocare con una buonissima qualità in FullHD ma è anche VR ready grazie al buon numero di porte a disposizione anche se le prestazioni non possono essere stabili. PUBG, Overwatch e Call of Duty tra i 40 e i 60 fps con dettagli medio alti.

RX 590 XFX

Ottima scheda video che permette di giocare a tantissimi titoli in FullHD con 60 fps stabili in tutte le condizioni. C’è bisogno però di tenere a bada le temperature ed i consumi ma per tutto il resto è la miglior scheda video di fascia entry-level che si possa valutare. 1600 MHz in OC e 8 GB GDDR5 spesso sotto i 200 Euro sono una buonissima occasione.

Migliori schede video gaming alte prestazioni

Chi cerca delle prestazioni realmente convincenti in questa fascia troverà pane per i suoi denti. Le schede video di NVIDIA e AMD sono progettate per reggere senza alcun problema dettagli massimo a risoluzioni superiori al FullHD, giocare in 2K con queste schede è una bella esperienza. Restando in tema di esperienza, anche la realtà virtuale è coperta alla grande con tutti i dispositivi in commercio. Alcune di queste schede video rientrano in una fascia medio alta del mercato ma sono in grado di soddisfare le esigenze anche dei giocatori più attenti (soprattutto la RTX 2060). Queste schede video da lavoro sono ottimizzate per migliorare l’efficienza di programmi come AutoCAD, Cinema4D, Maya e tanti altri. Alcune potrebbero andar bene per lo sviluppo grafico di piccoli progetto non troppo elaborati dal punto di vista grafico ma si sta spingendo al limite la scheda video.

GTX 1660Ti MSI

Questa scheda video è in grado di gestire alla grande tutti i titoli del momento in FullHD con dettagli Ultra e 60 fps (o più) costanti il tutto mantenendo consumi e temperatura più che oneste. 1830 MHZ, 6 GB GDDR6, G-Sync su Display port e supporto a Free Sync (ci sono i driver da aggiornare). Non è un caso se è tra le schede più utilizzate, ha un rapporto qualità-prezzo incredibile.

RTX 2060 Gigabyte

C’è il supporto ad una risoluzione molto alta di 7680×4320 pixel, 1830 MHz, 6 GB GDDR6 a 192 bit per una scheda grafica impressionante. Si può giocare praticamente a tutto anche a risoluzioni più alte e con dettagli avanzati (tra le altre cose verrà ottimizzato il supporto al Ray Tracing). Si può giocare anche in 4K, si riesce a farlo ma gli fps non sono alti e costanti. Per tutto il resto, mondo VR compreso è una scheda video ottima.

RX 5700 Sapphire

Tralasciando il fatto che esteticamente è tra le più belle schede video in circolazione, la RX 5700 di Sapphire è un concentrato di potenza. Overclock facilmente fino a 2129 MHz mantenendo discreti consumi e temperature accettabili, forse pecca in silenziosità ma è un compromesso che si può accettare. La potenza di calcolo c’è e permette di spingersi fino al gaming in 4K con settaggi moderati ed un frame rate accettabile.

Migliori schede video gaming 4K

Le due schede video selezionate sono il massimo desiderabile in termini di prestazioni. Non c’è nulla che queste due schede non riescano a gestire, giocare in 4K con queste schede grafiche è una vera e propria goduria. Sono talmente potenti che non tutti i titoli in circolazione le riescono a sfruttare al massimo, per dirne una la RXT 2080 riesce a gestire il Ray Tracing in maniera nativa ma non ci sono molti giochi in giro ottimizzati per sfruttare tutta questa potenza di calcolo. Sono schede grafiche per animazione in 3D, per chi ha bisogno di renderizzare in live un progetto in 3D e per chi in generale fa elaborazioni e simulazioni. Per contesti lavorativi particolarmente impegnativi come machine learning e sviluppo AI, queste schede grafiche vengono spremute al massimo.

Radeon VII XFX

La Radeon VII regge tranquillamente il 4K a 60 fps, non ha nessun problema a gestire i titoli VR più complessi ma resta comunque più ostica da gestire in termini di temperature e consumi rispetto ad altre schede di fascia altissima. 1750 MHz e 16 GB HBM2 a banda larga sono ottime specifiche tecniche che non pesano troppo sul prezzo. Il prezzo è comunque alto ma leggermente meno della concorrenza con l’unica differenza che va ben implementata per essere gestita alla perfezione.

RTX 2080 EVGA

La nuovissima architettura NVIDIA Turing permette di sostenere prestazioni entusiasmanti (accentuate dal Ray Tracing) senza dover temere delle temperature che restano sempre incredibilmente contenute. 1830 MHz facilmente superabili tramite overclock, 8 GB GDDR6 sono solo delle specifiche tecniche perché la RTX 2080 è il massimo. Giocare in 4K non è mai stato così semplice, sfruttare tutti i titoli più impegnativi del mondo VR non è mai stato così immersivo. Costa tantissimo ma vale fino all’ultimo centesimo, è tra le migliori schede video 4K.

Migliori schede video esterne

Slegandoci per un attimo al mondo del gaming, se avete la necessità di lavorare in mobilità, una scheda video esterna potrebbe essere una valida soluzione. Come osservato nel nostro focus sui migliori notebook ci sono portatili che supportano, attraverso le porte Thunderbolt 3 con uscita USB-C, le schede video esterne. Un tipo di utilizzo del genere apre un mondo di occasioni per tutti gli ingegneri, gli architetti e gli sviluppatori che hanno spesso bisogno di più macchine da lavoro, una per la mobilità e l’altra per la potenza pura. Si può scegliere qualsiasi scheda video proposta sopra basta che sia con attacco PCIe ed inserirla in questi box decisamente utili per ampliare esternamente la potenza di un notebook. Grazie ad una scheda video esterna per notebook sarà possibile portarsi il portatile ultra sottile in giro ed avere, a casa, tutta la potenza di un desktop. Nulla vieta di portare con se anche il box per le schede grafiche esterne.

Razer Core X

Razer Core X è un box dove inserire una scheda video e collegarla ad un notebook via Thunderbolt 3, specifichiamo che il box può essere collegato a tutti i notebook Windows ed anche MacBook (quindi non solo ai prodotti Razer). Il box ha la possibilità di ospitare schede video AMD o una scheda video NVIDIA (anche le professionali della linea Quadro). Il sistema è plug and play, ha una velocità di trasferimento via USB-C molto elevata (40Gbps) ed è un must have per chi ha bisogno di tanta potenza per il proprio notebook senza voler per forza puntare a portatili per il gaming.

Migliori schede video in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle schede video, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori schede video che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle schede, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il componente che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

