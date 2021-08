La comodità di avere il Green Pass su Apple Wallet non ha eguali: cosa c’è di più semplice, durante un normale controllo di routine, che premere un tasto ed avere accesso alla certificazione più discussa degli ultimi mesi? Se stai cercando il modo più rapido e sicuro per aggiungere il Green Pass al Wallet proprio come se fosse una carta di credito o un QR code – tra l’altro sul Wallet puoi inserire anche il tuo codice personale per la Lotteria degli Scontrini – allora sei nel posto giusto.

Nei prossimi paragrafi vedremo come aggiungere il Green Pass su iPhone utilizzando il Wallet, la funzione che permette di recuperare velocemente biglietti, codici a barre, tessere e carte di debito/credito/prepagate. Per cui ritagliatevi il tempo necessario per scegliere il metodo migliore per procedere e in pochi minuti potrete salvare il Green Pass su iPhone ed averlo sempre a portata di mano.

Green Pass su Apple Wallet

La certificazione verde valida sia in Italia che all’estero nei paesi dell’Unione Europea e area Schengen è uno di quei documenti che dovremo abituarci a tenere sempre a portata di mano. Perché allora invece di ricercare ogni volta il QR code – o peggio, scavare nel portafoglio alla ricerca del cartaceo – sullo smartphone, nascosto nei meandri di qualche app, facendo perdere tempo a voi e agli addetti ai controlli, non provate una delle soluzioni sottostanti? Aggiungere la certificazione ad Apple Wallet è davvero semplice, e potete farlo in diversi modi.

Come aggiungere il Green Pass al Wallet di iPhone con CovidPass

Il Wallet di Apple è sicuramente un’app e uno spazio versatile in cui salvare rapidamente (alcuni) documenti, biglietti, tessere e carte: il problema è che molte di queste informazioni non possono essere inserite nel Wallet. Esistono da tempo app come Pass2U Wallet che permettono di scansionare codici a barre e QR per creare delle schede personalizzate da richiamare rapidamente nel Wallet Apple; il problema che si pone con molte app disponibili sul mercato è fondamentalmente legato alla privacy. Nonostante l’attenzione per la sicurezza e privacy dei suoi clienti, Apple non può garantire al 100% che le informazioni estratte da app del genere non vengano processate o raccolte: se poi consideriamo che le informazioni legate al Green Pass sono davvero molto sensibili, allora la questione assume tutto un altro aspetto se paragonata, ad esempio, alle informazioni disponibili su di una tessera fedeltà del supermercato.

Se app come VerificaC19, che scansiona il QR code del Green Pass e convalida la sua validità, mostrano soltanto nome, cognome e data di nascita come dati sensibili così da permettere il riconoscimento del proprietario della certificazione, nel codice generato dal Green Pass ci sono più informazioni disponibili alla lettura. Molte di più. Il codice QR del Green Pass, letto integralmente, fornisce:

data di nascita;

nome e cognome;

Codice Fiscale;

ID Certificato;

paese di vaccinazione;

numero dosi effettuate;

data di vaccinazione;

emittente certificato;

azienda produttrice vaccino;

product ID vaccino;

numero totali di dosi (ancora da effettuare);

malattie a cui si è soggetti;

vaccino o profilassi seguita;

schema Version in formato JSON;

emittente QR code;

scadenza QR code;

data rilascio QR code.

Scartate allora app come Pass2U Wallet, che consentono di generare una scheda per il Wallet Apple a partire da un codice a barre o un QR code, la domanda è : come possiamo aggiungere il green pass su iPhone in modo sicuro? La risposta ci viene dal creatore di CovidPass.

CovidPass è un sito realizzato dallo sviluppatore tedesco Marvin Sextro ed ospitato sul suo dominio personale: questo sito nasce unicamente per permettere agli utenti di aggiungere, in modo sicuro, il certificato COVID Digitale EU all’app Wallet. Prima di addentrarci nel suo funzionamento, vogliamo spendere qualche parola in più riguarda alla sicurezza messa in atto dallo sviluppatore: c’è un’intera sezione chiamata Privacy Policy dove viene spiegato in modo esaustivo l’intero processo di generazione, localmente, sul dispositivo da cui si effettua la richiesta. Inoltre, il codice sorgente del sito e del suo funzionamento è disponibile su GitHub: chiunque può scaricarlo, analizzarlo e perché no, anche replicarlo in locale, magari creando il suo sito personale.

Il funzionamento è poi semplicissimo: basta andare sul sito https://covidpass.marvinsextro.de/it-IT e scannerizzare il certificato tramite fotocamera o selezionando da un file – se ad esempio abbiamo fatto uno screenshot del QR code direttamente dall’app Immuni o IO. Selezioniamo il colore dello sfondo per la carta del certificato e infine accettiamo la Privacy Policy in basso cliccando sul pulsante Aggiungi a Wallet: il tutto da browser Safari su iPhone, iPad e Mac.

Come salvare il Green Pass su Stocard

Per chi la conoscesse, Stocard è un’app che permette di salvare le carte fedeltà all’interno di un’unica app, permettendo di richiamarle comodamente e togliendo ingombro dal vostro portafogli. Da poco però l’applicativo è stato aggiornato con la possibilità di poter aggiungere la Certificazione verde COVID-19 e averla a portata di mano in ogni momento: invece di cliccare sull’app Wallet nella home dello smartphone dovrete aprire Stocard, ed il vantaggio è doppio. Infatti potete anche aggiungere tessere e carte fedeltà: COOP, Ikea, Carrefour, MediaWorld, OVS, Conad, ACI, Altroncosumo sono soltanto alcune delle opzioni presenti nell’app.

Una volta scaricata l’app basta premere il pulsante aggiungi (icona “+”) in alto a destra e cercare nella nuova schermata Certificazione verde COVID-19. L’app ci chiederà di effettuare una scansione del QR code, o in alternativa di analizzare una foto precedentemente salvata, utile ad esempio quando si fa lo screenshot del codice QR direttamente da smartphone utilizzando l’app Immuni o IO.

Cliccate poi sulla carta nel menu dell’app e poi sull’icona con i tre pallini in alto a destra, quindi scegliete l’opzione Aggiungi ad Apple Wallet et voilà: verrà creata una nuova scheda per Apple Wallet con il certificato verde.

Come scaricare il Green Pass su iPhone con Satispay

L’app per i pagamenti elettronici ha rilasciato da poco una nuova funzione che punta, un po’ come Stocard, ad eliminare le carte punti e fedeltà che normalmente vengono stipate – in gran quantità – nel vostro portafogli. La nuova funzione si chiama Tessere e permette di salvare qualsiasi tipologia di tessera dotata di codice a barre. La buona notizia è che l’azienda dietro Satispay ha annunciato che a breve aggiungerà anche la possibilità di salvare il Green Pass su Satispay: per farlo basterà andare nella sezione Servizi > Tessere ed effettuare la scansione del codice presente sulla certificazione.

Come scaricare il Green Pass su iPhone in 10 secondi

Il nostro sempre attento Mikhael ha ben pensato di realizzare un breve video dove ci spiega esattamente cosa fare per poter aggiungere la certificazione verde nell’app Wallet di Apple.

Ora sapete esattamente tutti i modi con cui poter avere a portata di mano il Green Pass su Wallet e iOS.