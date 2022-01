Con il rilascio della versione beta di iOS 15.4 gli utenti avranno la possibilità di poter caricare i dati relativi al certificato Green Pass sulle app Wallet e Salute. L’aggiornamento si estende a tutti i residenti nell’Unione Europea, così da avere l’EU Digital COVID Certificate sempre a portata di mano.

Scansione QR e aggiunta diretta da app per inserire il Green Pass nell’app Wallet e Salute

La notizia arriva da Federico Vitucci, responsabile editoriale di MacStories, che su Twitter mostra le funzionalità del nuovo aggiornamento beta iOS 15.4, che verrà rilasciato in versione stabile nelle prossime settimane. Chi è interessato ad avere le novità in anteprima sul proprio iPhone può seguire la nostra guida su come installare le versioni beta di iOS. I suoi test sono stati effettuati con la certificazione attiva in Italia, il Green Pass, e come si evince dalle foto del tweet il pass italiano è pienamente supportato.

Big news for EU citizens: iOS 15.4 will bring support for adding EU Digital COVID Certificates in the Health and Wallet apps. I tested my Italian vaccination record and it worked with Health. Not in Wallet yet. These will show up under Immunization records in the Health app. 💉 pic.twitter.com/0UFndDFncO — Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022

Per aggiungere il Green Pass all’app Salute o Wallet su iPhone basta aprire l’app Fotocamera e scansionare il QR code del certificato, fare tap sulla notifica gialla e scegliere di aggiungere il certificato a Wallet e Salute. Verrà creata una scheda virtuale in cui saranno mostrate le informazioni principali: nome e cognome, tipo di vaccino ricevuto, data della dose somministrata, l’ente che ha effettuato la somministrazione e un codice QR da poter scansionare con l’app VerificaC19.

Al momento, le certificazioni rilasciate da Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Capo Verde e Palestina non possono essere verificate o aggiunte tramite il metodo appena descritto. Sono invece correttamente aggiunte le certificazioni rilasciate da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Spagna e altri. L’aggiornamento a iOS 15.4 non aggiungerà soltanto la possibilità di avere il Green Pass su Wallet e Salute, in quanto si tratta di un update ricco di novità tra cui:

l’opzione per sbloccare iPhone tramite Face ID anche quando si indossa una mascherina;

nuove emoji e toni della pelle per personalizzare al massimo i messaggi in chat;

widget personalizzato per chi possiede una Apple Card;

possibilità di disattivare le notifiche per le automazioni personali nell’app Comandi Rapidi;

aggiunta di note alle password presenti nel portachiavi iCloud;

animazioni fluide a 120Hz anche per app di terze parti sulla linea di smartphone iPhone 13;

supporto ai domani personalizzati con iCloud Mail per i piani in abbonamento iCloud+;

aggiunta del controller DualSense alla lista dei controller compatibili.

Nei mesi scorsi abbiamo realizzato una apposita guida su come aggiungere il Green Pass su Apple Wallet perché, fino ad oggi, non esisteva un metodo semplice e diretto per poterlo fare. Fino all’arrivo della prossima release stabile di iOS 15.4, i metodi descritti nella guida sono ancora perfettamente validi, per cui se volete aggiungere subito il Green Pass al Wallet del vostro iPhone per un rapido accesso potete farlo in attesa dell’aggiornamento.

