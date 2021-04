L’app Dov’è di Apple ora rintraccia anche gli accessori di terze parti

L’app Dov’è di Apple, una volta conosciuta come “Trova il mio iPhone”, offre un servizio davvero comodo poiché permette di rintracciare i propri accessori Apple e di localizzare i propri amici sulla mappa. Da oggi l’app diventerà ancora più utile grazie a un aggiornamento che le consentirà di rintracciare anche gli accessori di terze parti.

I produttori di terze parti dovranno rendere compatibile il proprio dispositivo aderendo al Find My Network Accessory Program, ovvero un programma creato dal colosso di Cupertino destinato a sviluppatori di accessori che intendono entrare nella rete di oggetti compatibili con Dov’è. I prodotti in grado di rispettare le linee guida di Apple, soprattutto riguardanti la sicurezza, saranno approvati dall’azienda stessa e avranno la dicitura “Works with Apple Find My”, un po’ come già accade con i dispositivi compatibili con Apple Homekit.

Per rintracciare un dispositivo appartenente alla rete Dov’è sarà sufficiente aprire l’app: da lì, grazie alla tecnologia wireless Bluetooth, verrà inviata al proprietario l’ultima posizione disponibile dell’accessorio attraverso un processo crittografato end-to-end. Nessuno, neanche Apple o il produttore dell’accessorio, potrà conoscerne la posizione.

Bob Borchers, vicepresidente del Worldwide Product Marketing di Apple, afferma che la società è entusiasta di rendere compatibile Dov’è, disponibile da anni per i dispositivi Apple, anche con accessori di terze parti:

“Per più di un decennio, i nostri clienti si sono affidati a Dov’è per localizzare i loro dispositivi Apple smarriti o rubati, il tutto proteggendo la loro privacy … Ora stiamo portando le potenti capacità di ricerca di Dov’è, uno dei nostri servizi più popolari, a più persone con il programma di accessori Find My Network. Siamo entusiasti di vedere come Belkin, Chipolo e VanMoof stanno utilizzando questa tecnologia e non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno gli altri partner”.

Le Belkin Soundform Freedom sono le prime cuffie di terze parti compatibili con Dov’è

Come annunciato da Borchers, infatti, i primi dispositivi compatibili con la rete Dov’è sono: una e-bike di VanMoof, un trova oggetti di Chipolo e le nuove cuffie wireless di Belkin. Scopriamole insieme.

Le Belkin Soundform Freedom sono le prime cuffie non-Apple compatibili con la rete di accessori Dov’è. Vantano un design che ricorda un po’ le Airpods nella forma e vedono la presenza del gommino intercambiabile come nelle Airpods Pro.

Tra le funzioni più rilevanti spiccano: la resistenza agli schizzi e al sudore, un’autonomia promessa fino a 36 ore, la cancellazione dei rumori ambientali (ENC) durante le chiamate, il supporto alla ricarica wireless e la rilevazione automatica dell’orecchio che permette, come nelle Airpods, di mettere in pausa la riproduzione quando vengono rimosse. Il tutto a un prezzo di vendita di $100, disponibili già per il pre-order sul sito Belkin.

Siamo sicuri che la lista di accessori compatibili con l’ecosistema centralizzato di Dov’è sia destinata a crescere sempre di più.

