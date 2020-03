I notebook gaming sono dovunque, tantissimi brand stanno creando linee di prodotti solo per i gamer. Spesso e volentieri però i portatili gaming non riescono a differenziarsi troppo tra di loro, ci provano dal punto di vista estetico ma le schede tecniche, i dati nudi e crudi che piacciono tanto agli appassionati, sono quasi uguali.

Nel 2020 però qualcosa sta cambiando e non solo per la fascia altissima del mercato, i migliori notebook gaming iniziano ad essere interessanti anche a cifre umane e soprattutto ci sono portatili in grado di avere una progettazione decisamente personalizzata su alcuni aspetti fondamentali come tastiera e gestione termica. Tranquilli, le luci led non mancheranno ma c’è addirittura chi sta provando ad offrire prestazioni di livello con un design sobrio e compatto.

Migliori notebook gaming per fascia di prezzo

L’altra ottima notizia per chi cerca un notebook da gaming è l’abbassamento dei prezzi o meglio, la presenza di alcune soluzioni dal prezzo contenuto in grado di avere i giusti compromessi per poter pompare la scheda tecnica senza far alzare troppo il listino. Esatto, nel 2020 si posso valutare un po’ di proposte di notebook da gioco per rapporto qualità-prezzo elevato. Per questo motivo abbiamo diviso i migliori notebook gaming del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali della qualità del portatile in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook gaming in assoluto del 2020.

La selezione dei migliori portatili gaming è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, buona parte di questi notebook sono stati analizzati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni convincenti, gestione termica efficace ed un rapporto qualità prezzo valido. Da sottolineare il fatto che questa guida ai portatili gaming non è una lista di tutti i laptop in commercio ma una vera e propria selezione dei migliori, è possibile che alcune macchine non siano state inserite in guida perché non ritenute valide o con un prezzo poco adatto al mercato.

Migliori notebook gaming sotto 1000 Euro

Una volta era impensabile poter trovare un notebook per giocare nella fascia di prezzo sotto i 1000 Euro, oggi non più. Tanti produttori hanno capito dove poter risparmiare, dove poter scendere a compromessi senza rinunciare ad una scheda tecnica di alto livello. Certo, il progresso tecnologico ha aiutato di certo ma è chiaro che per avere processori Core i7 o Ryzen 7 a questi prezzi, qualche piccolo compromesso è da valutare. Quali compromessi? Il display è quasi sempre il primo indiziato, spesso e volentieri non è calibrato a dovere o più generalmente non ha una qualità così elevata da poter riprodurre al meglio ogni sfumatura del titolo che si sta giocando. Ci sono anche altri aspetti che non possono soddisfare i pro gamer più incalliti ma se state valutando un notebook gaming entro i 1000 Euro, probabilmente non vi interesseranno. Ecco i migliori notebook gaming economici sotto i 1000 Euro.

HP Pavilion Gaming 15

Se state cercando buone prestazioni sotto i 1000 Euro e non vi spaventano le dimensioni ed il design discutibile, questo HP Pavilion Gaming da 15,6″ è perfetto. Nemmeno a dirlo, il design è aggressivo come non mai con inserti verdi e retroilluminazione della tastiera dello stesso colore, tastiera che è tra le poche cose che non sono al top, si potrebbe fare meglio ma da qualche parte si deve pur risparmiare per avere queste specifiche. Altra nota negativa è la cerniera, c’è da fare attenzione durante l’apertura.

Le specifiche sono quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 15 ha un processore AMD Ryzen 7 con scheda grafica RX Vega 10 ed anche una GeForce GTX 1650. Ovviamente le prestazioni sono di alto profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso. Per costare meno di 1000 Euro deve pur avere qualche piccola rinuncia ma son cose tranquillamente trascurabili.

Compralo su Amazon in offerta a 949 Euro.

Acer Nitro 5

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo onesto. Acer Nitro 5 è grande, abbastanza rumoroso ma ha un design migliorato rispetto alla precedente generazione e grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 9750H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650 sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, questa nuova versione di Acer Nitro 5 è davvero interessante.

Compralo su Amazon in offerta a 1099 Euro.

Migliori notebook gaming oltre 1000 Euro

I migliori notebook gaming oltre i 1000 Euro sono il top sotto ogni punto di vista. La selezione per questa fascia di prezzo è stata molto difficile, sono rimasti fuori laptop importanti, molto validi ma che hanno un prezzo troppo alto con delle specifiche tecniche complessive non aggiornate ai nuovi standard. I migliori notebook da gioco del 2020 oltre i 1000 Euro non hanno particolari problemi, i display hanno refresh rate alti, le prestazioni della connettività sono ottime, la gestione termica è fantastica ed anche dal punto di vista estetico i passi in avanti sono notevoli. Non sono silenziosi, non hanno autonomie da record ma sono dei desktop replacement a tutti gli effetti.

Acer Predator Helios 300

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Acer Predator Helios 300 è una macchina fantastica con processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1660Ti. Sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz. Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie alla tecnologia Aeroblade 3D di quarta generazione, è nuovo sistema di raffreddamento di Acer che permetterà a questo Predator Helios 300 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni. 1399 Euro sono un prezzo onesto per questo Predator Helios 300.

Compralo su Amazon in offerta a 1399 Euro.

HP Omen 15

HP Omen 15 è una “discreta” alternativa ad un prezzo in linea con le altre proposte del mercato. Configurazione sempre al top con processore Intel Core i7 9750H, GeForce GTX 1660Ti, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Anche in questo caso la cerniera è una scelta azzardata ma esalta un po’ le linee del notebook mentre è molto interessante il lavoro di ottimizzazione dell’audio da parte di Bang&Olufsen sia dagli speaker che dalle cuffie. Spesso va in offerta e si merita una menzione in guida come alternativa da prendere al prezzo giusto.

Compralo su Amazon in offerta a 1369 Euro.

MSI GL75

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GL75 sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 9750H e scheda grafica RTX 2060 di NVIDIA (16 GB RAM e 256 GB SSD + 1TB SATA). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heat pipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, peccato sia solo un IPS a 60Hz però è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GL75 una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri.

Compralo su Amazon in offerta a 1699 Euro.

Migliori notebook gaming oltre 2000 Euro

Spendere oltre 2000 Euro per il miglior notebook gaming è una scelta molto, molto importante. Chiaramente questa fascia di prezzo non fa sconti, è priva di rinunce, ci sono schede grafiche importantissime racchiuse in portatili che possono essere considerati capolavori di ingegnerizzazione. Grazie a cifre del genere, è possibile trovarsi davanti a display assolutamente paragonabili a monitor esterni di fascia alta. Sono desktop replacement per i più esigenti, per i professionisti veri, per i gamer che non si accontentano e per chi può permetterseli. Con queste cifre si potrebbe costruire un fisso di pari livello e risparmiare, magari, anche qualcosa. Diciamocelo, i migliori notebook gaming oltre i 2000 Euro sono il sogno di tutti.

Lenovo Legion Y740

Il Lenovo Legion Y740 è bellissimo, molto costoso ma con tanto senso di esistere. Ha un design decisamente interessante per essere un 17″ con tutta quella potenza di calcolo a disposizione, non è nemmeno troppo aggressivo. Processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD + 1 TB di HDD per lo storage dei file meno importanti. I punti forti, nemmeno a dirlo, sono la scheda grafica RTX 2070 Max-Q ed il display da 17″ con risoluzione FullHD ma refresh rate di 144Hz con G-Sync e una luminosità massima decisamente elevata.

Compralo su Amazon a 2499 Euro.

Gygabyte Aero 15

Brand meno conosciuto a più, brand decisamente apprezzato dagli appassionati, Gygabyte con il suo Aero 15 scalda il cuore di ogni vero gamer. Tra le altre cose lui è il primo notebook al mondo certificato Microsoft Azure AI. Il processore è un Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, 512 GB di modulo SSD, scheda grafica GTX 1060 Ti. Valore aggiunto il display OLED borderless con risoluzione FullHD. Prendete quando detto e pensate che tutte le specifiche possono essere portate alla configurazione massima. La versione di base costa già tantissimo, è un notebook gaming per pochissimi.

Compralo su Amazon a 2402 Euro.

Acer Predator Triton 900

Con un prezzo fuori dal comune, Acer Predator Triton 900 è unico nel suo genere. Il motivo è uno, può essere considerato un 2in1 anche se potrebbe essere più utile agli artisti digitali che ai gamer questa sua flessibilità. In ogni caso si tratta di un notebook da gaming impressionante con processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, doppio SSD da 512 GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080. Il display è un 4K antiriflesso, 144 Hz e G-Sync, supporta anche il touchscreen. Triton 900 ha anche tante altre peculiarità, vorrei ben vedere per più di 4000 Euro.

Compralo su Amazon a 4099 Euro.

Migliori portatili gaming in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori notebook gaming del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

