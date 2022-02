In queste ultime ore, Apple ha avviato il rilascio di una serie di nuovi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi. In particolare, è partito il rilascio della beta 2 per sviluppatori di iOS 15.4, iPad OS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4, macOS 12.3 e watchOS 8.5.

Gli aggiornamenti in corso di rilascio, come vedremo, rappresentano un ulteriore passo in avanti del programma di sviluppo, andando ad ottimizzare ancora di più il funzionamento dei sistemi operativi della casa di Cupertino in vista del futuro rilascio delle relative versioni stabili. Vediamo i dettagli completi sulle novità di oggi di Apple.

Apple rilascia nuove beta per iOS, iPadOS, tvOS, macOS e watchOS

L’elenco completo delle novità rilasciate oggi da Apple include le versioni beta 2 per sviluppatori dei seguenti sistemi operativi:

iOS 15.4

iPad OS 15.4

tvOS 15.4

HomePod 15.4

macOS 12.3

watchOS 8.5

Per quanto riguarda iOS e iPadOS, l’aggiornamento di oggi introduce una serie di ottimizzazioni al sistema operativo. Al momento, infatti, non sono emerse sostanziali novità per i due OS mobile di Apple. Ricordiamo che le versioni 15.4 introducono nuove funzioni come la possibilità, sugli iPhone compatibili, di usare il Face ID anche con la mascherina.

Da notare, invece, che iPadOS 15.4 ha introdotto il supporto a Universal Control. Per i due sistemi operativi ci sono anche 30 nuove emoji. Su iOS, inoltre, sono state introdotte le prime tracce del supporto alla nuova funzione Tap to Pay annunciata in queste ore da Apple. Da notare che è stato individuato, nel codice dell’app Wallet, anche un nuovo riferimento alla possibilità di registrare la patente di guida (solo in alcuni Stati degli USA) all’interno del proprio iPhone o dell’Apple Watch.

Questa nuova funzione dovrebbe arrivare in via ufficiale nella prima metà del 2022, probabilmente con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS. È stato risolo anche un bug che causava l’invio delle registrazioni di Siri ad Apple anche dopo la disattivazione della relativa opzione da parte dell’utente. Apple ha anche chiarito che le registrazioni condivise erroneamente sono state eliminate.

Per quanto riguarda la seconda beta di macOS 12.3, invece, si segnalano principalmente una serie di bug fix che puntano ad eliminare i problemi emersi nella prima versione beta rilasciata un paio di settimane fa. In particolare, erano stati evidenziati problemi con le macchine virtuali, un boot loop per i Mac che partivano dalla versione Catalina di macOS e problemi nella configurazione di iCloud con e-mail custom. La nuova beta ha anche risolto i problemi legati al battery drain dovuto alla connettività Bluetooth che, in alcuni dispositivi Mac, causava un consumo anomalo di batteria.

Per il momento, non sono ancora disponibili dettagli più precisi in merito alle novità introdotte nelle nuove beta per tvOS, HomePod e watchOS. Gli aggiornamenti sono ancora in fase di rollout. Nel corso dei prossimi giorni, di certo, emergeranno informazioni più precise in merito alle novità. Di certo, Apple, con gli update rilasciati oggi, continuerà il processo di ottimizzazione dei suoi sistemi operativi in vista del rilascio delle versioni stabili.

