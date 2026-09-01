Finalmente, dopo anni di attesa, il preordine di Grand Theft Auto VI è realtà, e Amazon Italia lo rende ancora più goloso grazie a una promozione lampo. Dall’1 al 3 settembre 2026, l’evento “Offerte dalla A alla Z” vi permette di risparmiare 15€ sul preorder del gioco, portando il prezzo effettivo a circa 64,99€. Un’occasione imperdibile per chi vuole assicurarsi il ritorno a Vice City senza svuotare il portafogli.

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Come ottenere lo sconto di 15€ su Gta Vi

La procedura è semplicissima e si completa in due passaggi. Prima di tutto, dovete collegarvi alla pagina ufficiale dell’evento “Offerte dalla A alla Z” su Amazon, dove trovate elencate le varie fasce di spesa. Qui cliccate sul riquadro “spendi 75€, risparmia 15€” per attivare il vantaggio sul vostro account.

Fatto questo, aggiungete al carrello il preordine di Grand Theft Auto VI nella versione per PlayStation 5 (disponibile a 79,99€) o per Xbox Series X|S (a 81,99€). Il sistema applicherà automaticamente lo sconto di 15€ in fase di check-out, senza bisogno di inserire codici promozionali. Il gioco, essendo un prodotto videoludico venduto e spedito da Amazon, rientra perfettamente tra gli articoli idonei alla promozione.

Attenzione però: la promo è limitata a 50.000 utenti per fascia e scade alle 23:59 del 4 settembre per il riscatto del codice, quindi vi conviene affrettarvi.

Preordine Gta VI: prezzi, bonus e dettagli da non perdere

Il titolo di Rockstar Games, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 19 novembre 2026, vi riporta a Vice City e nel nuovo stato di Leonida, con una trama che segue Jason Duval e Lucia Caminos in una cospirazione criminale. Su Amazon Italia, il preorder per PS5 costa 79,99€ (codice download, edizione import), mentre per Xbox Series X|S sale a 81,99€.

Chi prenota entro il 20 novembre riceve in omaggio il Vintage Vice City Pack, un pacchetto estetico a tema anni ’80 con auto d’epoca, garage, skin per armi e abbigliamento. Un altro vantaggio dell’acquisto su Amazon è il prezzo minimo garantito: se il costo del gioco dovesse scendere prima dell’uscita, il vostro ordine verrà aggiornato automaticamente alla cifra più bassa raggiunta.

Inoltre, chi acquista la versione digitale potrà usufruire del preload a partire dal 12 novembre 2026, così da avere il gioco già installato e partire subito il giorno del lancio.

Un’ultima nota: al momento la Ultimate Edition non è disponibile su Amazon Italia, ma potrebbe arrivare in seguito. Per ora, con la promo attiva, bloccare la Standard Edition a meno di 65€ è un affare che difficilmente troverete altrove.