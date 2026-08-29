La moda delle batterie enormi ha conquistato prima gli smartphone, ma ora sta arrivando anche nei feature phone. HMD ha appena presentato il Nokia 300 Charge, un dispositivo di tipo feature phone che monta una batteria da 3.700 mAh, più del doppio rispetto alla media dei telefoni (non smart) e con una sorpresa: può funzionare anche come powerbank grazie a un pulsante fisico dedicato.

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Batteria da record e ricarica inversa

Il Nokia 300 Charge monta la batteria più grande mai installata in un feature phone Nokia: 3.700 mAh, una capacità che impallidisce se paragonata a quella dell’Nokia 110 Power (1.750 mAh) o del Nokia 105 2023 (appena 1.000 mAh). HMD, il produttore licenziatario dei telefoni a brand Nokia, dichiara un’autonomia da capogiro: oltre 40 giorni in standby e fino a 37 ore di conversazione. Considerando che il processore è un modesto Unisoc SC6531E e il display un piccolo LCD da 2,4 pollici, questi numeri non stupiscono il risparmio energetico è garantito da componenti poco esigenti.

Il vero asso nella manica è la ricarica inversa a 10W. Il telefono si ricarica via USB-C a 10W e, premendo il tasto fisico “Out” sul lato, passa alla modalità powerbank per ricaricare altri dispositivi. Nella confezione è incluso un cavo 4-in-1 con adattatori per Micro USB, USB-C e USB-A. Certo, una batteria da 3.700 mAh non regge il confronto con un powerbank dedicato da 10.000 o 20.000 mAh, ma per un’emergenza o per dare una sferzata di energia al tuo smartphone in viaggio può fare la differenza. HMD non promette miracoli: parte dell’energia si perde nella conversione e i 10W di potenza sono modesti per gli standard moderni.

Da notare che HMD aveva inizialmente dichiarato fino a 44 giorni di standby, cifra poi aggiornata a 40. L’autonomia effettiva dipende dalle condizioni di rete, dall’uso della torcia e dalla condivisione della carica, ma resta comunque impressionante per un dispositivo di questo tipo.

Design robusto (ma solo all’apparenza) e specifiche tecniche

Con il suo design angolare, i pannelli laterali testurizzati e le colorazioni Sandstone e Green (oltre al nero disponibile in alcuni mercati), l’Nokia 300 Charge prova a vendere un’immagine rugged. Occhio però: non ci sono certificazioni ufficiali di resistenza all’acqua o alle cadute. Se cerchi un telefono davvero indistruttibile, meglio orientarsi sul Nokia 123 Shield (IP65) o sull’HMD Terra M (IP69K).

Le dimensioni sono generose per un feature phone: 136,6 x 55 x 14,94 mm per 138 grammi. Il telefono monta un display LCD da 2,4 pollici con risoluzione 320×240, niente male per leggere SMS o consultare l’agenda. Il sistema operativo è il collaudato S30+, abbinato a un chip Unisoc SC6531E la stessa combinazione del Nokia 123 Shield. Qui arrivano i numeri che fanno sorridere: 4 MB di RAM e 4 MB di memoria interna, ma c’è uno slot microSD fino a 32 GB per espandere lo spazio. C’è anche il jack da 3,5 mm per le cuffie, una presenza sempre gradita.

La torcia LED integrata merita una menzione speciale: è fino a 4 volte più luminosa di quella del Nokia 105 e addirittura 2 volte più brillante del flash di un iPhone 16 Pro. Sì, proprio così: questo telefono ha una torcia migliore di uno smartphone top di gamma. La fotocamera posteriore invece è un vezzo più che uno strumento utile: parliamo di un sensore con risoluzione 320×240 pixel, praticamente una VGA. Per scattare foto meglio usare il cervello, o lo smartphone.

Attenzione alla connettività: il Nokia 300 Charge supporta solo reti 2G nelle bande 900 MHz e 1800 MHz. Questo significa che in molti paesi, Italia compresa, dove il 2G sta venendo dismesso, il telefono potrebbe non funzionare affatto. Un limite importante da considerare se lo volete usare come telefono principale e non come backup.

Il prezzo nelle Filippine è di circa 2.190 pesos (35 dollari, 30 euro) su Lazada, mentre su Shopee scende a 1.990 pesos. In Malesia viene venduto come “Nokia 300 Power Bank” a 148 ringgit (37 dollari, 31 euro). Al momento non ci sono notizie per un arrivo in Italia, ma visto il prezzo e le limitazioni del 2G, probabilmente non lo vedremo nei nostri negozi a meno che non lo si importi direttamente. Se state cercando il miglior smartphone da affiancare a un dispositivo del genere, la nostra guida può aiutarvi a scegliere.