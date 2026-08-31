La Xiaomi Smart Band 11 è protagonista di una fuga di notizie che svela diverse delle nuove funzionalità previste per la prossima generazione della smartband. Una presunta scheda pubblicitaria condivisa sui social infatti, permette di conoscere più nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo.

Secondo quanto mostrato nell’immagine, Xiaomi sarebbe pronta a introdurre nella nuova Smart Band 11 diverse funzioni già viste sulla Smart Band 10 Pro, affiancandole ad alcune novità particolarmente interessanti. Tra queste figurano il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante il sonno, una modalità dedicata al gaming, la registrazione vocale indipendente, un supporto NFC più completo e la possibilità di utilizzare la smartband con due smartphone.

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L’HRV durante il sonno arriva sul modello standard

Una delle novità più importanti riguarda il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, durante il sonno. La funzione dovrebbe affiancare i tradizionali dati relativi a frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del sonno.

Xiaomi sembrerebbe voler andare oltre la semplice visualizzazione del valore notturno, utilizzando i dati raccolti per creare un riferimento personalizzato che possa essere utilizzato come indicatore nel recupero dell’utente. L’HRV è infatti un parametro utilizzato per valutare le variazioni nell’intervallo di tempo tra un battito cardiaco e l’altro e può fornire informazioni utili sullo stato di recupero, soprattutto se osservato nel tempo.

Il monitoraggio dell’HRV durante il sonno era già stato introdotto sulla Smart Band 10 Pro, insieme a sensori dedicati al monitoraggio della salute. La sua possibile presenza sulla Smart Band 11 standard rappresenterebbe quindi un trasferimento di una funzione della versione Pro a un modello più accessibile.

La scheda pubblicitaria mostra anche una modalità specificamente pensata per il gaming, durante una sessione di gioco la smartband dovrebbe visualizzare la frequenza cardiaca, la durata dell’attività e un punteggio relativo al livello di eccitazione.

Anche questa caratteristica richiama una funzione già disponibile sulla Smart Band 10 Pro, che può monitorare frequenza cardiaca e stress durante i giochi supportati. Xiaomi sembra quindi voler ampliare le situazioni in cui la smart band può essere utilizzata per raccogliere informazioni sull’attività dell’utente.

Anche l’interfaccia dovrebbe cambiare, le immagini mostrano una maggiore importanza attribuita al punteggio giornaliero, rappresentato attraverso un elemento circolare che ricorda, almeno nella concezione, gli anelli utilizzati da Apple per l’attività quotidiana. Passi, calorie e tempo trascorso in piedi potrebbero quindi essere integrati in una rappresentazione più immediata.

La Xiaomi Smart Band 11 potrebbe integrare un microfono

La novità più sorprendente riguarda probabilmente la registrazione vocale, la scheda pubblicitaria indica infatti una funzione di registrazione audio autonoma e questo suggerisce la presenza di un microfono integrato nella Smart Band 11.

L’utente dovrebbe poter effettuare una registrazione direttamente dal braccialetto, con i file successivamente sincronizzati con uno smartphone Xiaomi. Non sono ancora noti i limiti della funzione, ma si tratterebbe di una possibilità completamente nuova per la linea standard.

Un sistema di questo tipo potrebbe risultare utile soprattutto per registrare rapidamente un appunto vocale senza dover utilizzare direttamente lo smartphone. La Smart Band 11 aggiungerebbe quindi una piccola capacità di utilizzo indipendente, pur continuando a dipendere dal telefono per alcune operazioni.

Anche il software dovrebbe essere rinnovato, la scheda fa riferimento a Xiaomi HyperOS e parla di una grafica completamente nuova; alcune delle icone e degli elementi mostrati sembrano inoltre richiamare il linguaggio estetico Soft Glass associato a HyperOS 4, con interfacce arrotondate e traslucide.

Supporto per Android e iPhone contemporaneamente

Un’altra caratteristica particolarmente interessante è rappresentata dal supporto per due dispositivi. La scheda include una sezione dedicata alla compatibilità con l’ecosistema Apple e suggerisce che la Smart Band 11 possa essere collegata contemporaneamente a uno smartphone Android e a un iPhone.

Anche in questo caso Xiaomni ha già sperimentato una soluzione simile sulla Smart Band 10 Pro, il sistema permette a chi utilizza un iPhone insieme a uno smartphone Xiaomi di ricevere sul braccialetto chiamate, messaggi e altre notifiche provenienti dai due telefoni.

La possibilità di utilizzare la Smart Band 11 in una configurazione di questo tipo la renderebbe quindi meno vincolata a un singolo ecosistema, è una caratteristica interessante per chi utilizza due smartphone o per chi alterna dispositivi Android e Apple.

La scheda trapelata mostra persino una chiamata in arrivo da un iPhone 17 Pro, anche se questo dettaglio non può essere considerato una conferma definitiva del funzionamento della funzione.

NFC più completo, ma attenzione alle funzioni disponibili in Europa

La versione NFC della Smart Band 11 dovrebbe inoltre offrire diverse possibilità aggiuntive. Xiaomi cita il supporto per carte del trasporto pubblico, carte di accesso, chiavi per automobili e pagamenti, oltre ad Alipay e WeChat Pay. La scheda mostra anche una funzione separata dedicata al pagamento tramite tap to pay.

Si tratta tuttavia di una delle caratteristiche sulle quali bisognerà attendere maggiori informazioni. Molte delle funzioni NFC indicate sono infatti legate ai servizi disponibili in Cina e non è detto che vengano offerte con le stesse modalità nella versione internazionale.

Al momento, in particolare, non emergono indicazioni sull’arrivo di Google Wallet o di un sistema di pagamento NFC completamente libero da limitazioni sui modelli destinati ai mercati globali; Xiaomi potrebbe quindi proporre un’esperienza sensibilmente diversa a seconda della regione.

Nessun GPS integrato sulla Xiaomi Smart Band 11

Nonostante l’arrivo di tutte queste funzioni, Xiaomi non sembrerebbe intenzionata a integrare il GPS direttamente nella Smart Band 11. Il dispositivo dovrebbe quindi continuare a utilizzare il GPS dello smartphone collegato per registrare i percorsi durante le attività all’aperto.

La scelta confermerebbe la posizione della Smart Band all’interno della gamma Xiaomi, l’azienda non sembra voler trasformare il modello in uno smartwatch sportivo indipendente, ma piuttosto arricchirlo con funzioni utili durante tutta la giornata.

Il dispositivo potrebbe quindi concentrarsi sul monitoraggio della salute e del sonno, sulla gestione delle notifiche e sull’interazione con lo smartphone, aggiungendo strumenti come registrazione vocale, monitoraggio HRV, modalità gaming e una maggiore compatibilità con più dispositivi.

Nel complesso la Xiaomi Smart Band 11 potrebbe rappresentare un aggiornamento significativo rispetto alla generazione precedente, l’azienda sembra infatti intenzionata a portare sulla versione standard alcune funzioni che finora erano associate al modello Pro, aggiungendo anche caratteristiche inedite come il microfono per la registrazione audio.

Il principale interrogativo riguarda ora la disponibilità delle singole funzioni sui mercati internazionali, la versione cinese potrebbe offrire il pacchetto più completo, soprattutto per quanto riguarda NFC e pagamenti, mentre il modello globale potrebbe presentare alcune limitazioni legate ai servizi supportati.

Per il resto, l’assenza del GPS integrato sembra confermare una precisa scelta progettuale: la Smart Band 11 non vuole sostituire uno smartwatch, ma diventare una smartband più completa e versatile, capace di raccogliere un numero maggiore di informazioni e di interagire con smartphone appartenenti anche a ecosistemi differenti.