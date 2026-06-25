Ci siamo: i preordini di Grand Theft Auto VI sono ufficialmente aperti da questa mezzanotte, e il gioco uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo anni di attesa, trailer analizzati fotogramma per fotogramma e una data di uscita che sembrava sempre sul punto di slittare, Rockstar Games ha finalmente alzato il sipario su prezzi, edizioni e modalità di acquisto.

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GTA 6: edizioni e dettagli da sapere

GTA 6 è disponibile in due edizioni: la Standard Edition a 79,99€ (o 81,99€ a seconda dello store) e la Ultimate Edition a 99,99€. Si tratta del primo titolo Rockstar a superare ufficialmente la soglia dei 70€, una mossa che potrebbe ridefinire gli standard dell’intero mercato AAA, anche se il salto di prezzo “clamoroso” che molti temevano non si è verificato. A differenza di altri capitoli come GTA 5 e Red Dead Redemption 2, non esistono edizioni speciali intermedie: si sceglie tra la versione base e una Ultimate Edition molto ricca di contenuti.

Entrambe le edizioni includono il Pacchetto Vintage Vice City, disponibile per tutti gli acquisti digitali effettuati entro il 20 novembre 2026 e per i preordini fisici fino a esaurimento scorte. Il pacchetto contiene una Vapid Stanier ’55 con garage personale a Ocean Beach, abiti vintage per i protagonisti Jason e Lucia, e un motivo esclusivo per le armi ispirato alla camicia a palme di Tommy Vercetti.

La Ultimate Edition aggiunge invece una quantità notevole di contenuti sbloccati progressivamente con l’avanzare della storia, tutti in single-player: veicoli esclusivi tra cui la Vapid Dominator Buggy ’67, la Grotti Cheetah ’95 e lo Shitzu Squalo ormeggiato a Washington Beach, cinque negozi esclusivi (Rideout Customs, Sara’s Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo e One-Eyed Willie’s al Lago Leonida), armi personalizzate con finiture lavorate, oltre 50 tatuaggi firmati dal collettivo FAILE e un colpo al magazzino dei PTT Youngin$ a Southside Vice City con ricompense speciali. Il fatto che si tratti di contenuti per la modalità in solitaria rende il sovrapprezzo di 20€ particolarmente interessante per chi gioca principalmente da solo. Chi acquista la Standard Edition potrà comunque passare alla Ultimate in qualsiasi momento, anche dopo l’uscita del gioco, senza dover riacquistare nulla.

C’è però una cosa fondamentale da sapere prima di cliccare su “acquista”: le copie fisiche non contengono un disco. Che si compri da Amazon, Gamelife, MediaWorld o Unieuro, dentro la custodia si troverà soltanto un codice per riscattare la versione digitale, il che significa che non sarà possibile rivendere la propria copia né appoggiarsi al mercato dell’usato per risparmiare. Il pre-download sarà disponibile dal 12 novembre, una settimana prima del lancio, e le copie fisiche saranno distribuite dalla stessa data proprio per permettere di riscattare il codice in anticipo e trovare il gioco pronto all’avvio il 19 novembre.

Dove preordinare GTA 6 e cosa bisogna sapere sugli store

I preordini sono attivi sia sugli store digitali che presso i principali rivenditori fisici e online. Su PlayStation Store e Microsoft Store è possibile acquistare subito entrambe le edizioni, e chi preordina in digitale riceve anche un mese gratuito di GTA+, l’abbonamento per GTA Online che include 500.000 GTA$ mensili, accesso a veicoli esclusivi e una selezione di titoli Rockstar. Attenzione però: alla scadenza si rinnova automaticamente, ed è limitato a una sola riscossione per account. Non è disponibile per i preordini fisici.

Per quanto riguarda i rivenditori, tra i principali dove trovare le edizioni fisiche ci sono:

Su quest’ultimo sito si sono registrati evidenti problemi di accesso dalle prime ore di questa notte: insistere troppo con i refresh potrebbe causare un ban temporaneo dell’IP, quindi meglio portare pazienza. Nessun problema segnalato invece su Unieuro e MediaWorld.

La storia, l’ambientazione e tutto quello che sappiamo sul gioco

Per chi vuole saperne di più sul gioco in sé, ecco quello che Rockstar ha rivelato finora. I due protagonisti sono Jason Duval e Lucia Caminos: lui ha un passato nell’esercito e lavora per trafficanti di droga nelle Leonida Keys, lei esce dal Penitenziario di Leonida con una cavigliera elettronica e la voglia di voltare pagina. Un colpo che doveva essere semplice va storto e i due si ritrovano al centro di una cospirazione che si estende all’intero stato di Leonida. Il paragone con Bonnie e Clyde è quello che Rockstar stessa sembra suggerire, e il sistema a doppio protagonista permetterà di alternare liberamente tra i due personaggi.

L’ambientazione è la più vasta e diversificata della serie: lo stato di Leonida include Vice City, reinterpretata come una Miami contemporanea molto distante dall’estetica anni ’80 del capitolo del 2002, le Leonida Keys, le zone umide dei Grassrivers ispirate alle Everglades, la costa degradata di Port Gellhorn, il polo industriale di Ambrosia e le montagne del Parco Nazionale del Monte Kalaga.

Sul fronte del gameplay, sono confermate le rapine come elemento centrale, affiancate da numerose attività secondarie: come ad esmepio pesca, esplorazione subacquea, combattimento in gabbia. Vale la pena sottolineare che, almeno al lancio, GTA Online non sarà incluso: GTA 6 partirà come esperienza esclusivamente single-player. Infine, la versione PC non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma storicamente Rockstar ha sempre portato i suoi titoli su PC con qualche mese di ritardo rispetto alle console.