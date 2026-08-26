Apple ha da poco ufficializzato la data del solito evento di settembre con verranno presentati al mondo i nuovi iPhone e l’evento sarà piuttosto particolare quest’anno perché, per la prima volta nella storia, sembra destinato a non essere della partita iPhone 18.

La data scelta dal colosso di Cupertino è mercoledì 9 settembre 2026 e l’evento inizierà quando qua in Italia scoccheranno le ore 19:00 (ovvero le 10:00 del mattino all’Apple Park). Scopriamo i dettagli e andiamo a fare un bel recap su tutto ciò che potrebbe essere presentato all’evento.

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Ecco quando si svolgerà l’evento Apple di settembre 2026

A ventiquattr’ore dall’annuncio dei chip M5 Ultra ed M6, del nuovo Mac mini e del nuovo Mac Studio, come anticipato in apertura, Apple ha ufficializzato la data in cui si terrà l’evento di presentazione dei nuovi iPhone.

La data scelta dal colosso di Cupertino è mercoledì 9 settembre 2026, curiosamente la stessa data per il terzo anno di fila. L’evento, intitolato L’alba di nuove sorprese, avrà inizio quando qua in Italia saranno le 19:00.

Il logo scelto per l’evento, presente nell’immagine di copertina e visibile in versione animata poco sotto, è realizzato giocando sul Liquid Glass Design introdotto lo scorso anno che con iOS 27 (e soci) dovrebbe ottenere notevoli affinamenti.

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP — Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026

Il primo evento Apple senza il “Good Morning” di Tim Cook

Nel mese di aprile è stato ufficializzato il fatto che Tim Cook avrebbe lasciato il ruolo di CEO di Apple a partire dall’1 settembre 2026 (dopo 15 anni in quel ruolo): in realtà Cook non sparirà dall’organigramma dell’azienda ma diventerà il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, lasciando il suo vecchio posto a John Ternus.

Considerando che l’evento si svolgerà il 9 settembre 2026, l’avvicendamento sarà già avvenuto: sarà la prima volta senza il classico “Good Morning” di Tim Cook; vedremo se Ternus lancerà un nuovo tormentone.

Come seguire l’evento di lancio dei nuovi iPhone

Al netto del solito privilegio di cui potranno godere i pochi eletti che saranno presenti allo Steve Jobs Theatre, Apple trasmetterà (come di consueto) l’evento in streaming sul proprio sito Web, su YouTube (trovate la live condivisa poco sotto) e tramite Apple TV, dando l’opportunità a tutti gli interessati di seguire l’evento “in diretta”.

Anche noi di TuttoTech.net seguiremo la diretta dell’evento e vi forniremo una copertura totale su tutti i nuovi dispositivi della Mela Morsicata. A questo punto possiamo ufficialmente dire che è il countdown è partito da -14 verso una data certa: segnatevi sul calendario il 9 settembre 2026.

Cosa aspettarsi dall’evento Apple di settembre 2026

Archiviate le ufficialità del caso, è bene andare a fare un breve recap su tutte le novità attese dall’evento Apple che si svolgerà tra due settimane: oltre agli iPhone 18 Pro che rappresentano le uniche certezze della vigilia, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare il primo iPhone pieghevole e presentare novità sul fronte degli Apple Watch e delle AirPods.

iPhone 18 e iPhone Air 2 i grandi assenti

Grandi assenti dell’evento di settembre 2026 saranno con molta probabilità iPhone 18 e iPhone Air 2: rumor sempre più insistenti suggeriscono che Apple abbia rimandato il lancio di questi dispositivi nelle fasi iniziali del 2027.

In questo modo, il colosso di Cupertino dovrebbe creare una sorta di “seconda finestra di lancio” per i nuovi iPhone, affiancando questi due modelli all’economico modello “e”, e suddividendo i modelli Premium da quelli più accessibili.

Le certezze: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Passiamo ora alle “certezze” dell’evento, rappresentate da iPhone 18 Pro e 18 Pro Max. I due smartphone dovrebbero mantenere le stesse dimensioni e lo stesso design dei modelli di precedente generazione, migliorandoli su nuove tecnologie principalmente in tre ambiti:

Al netto di ciò, come di consueto, i nuovi modelli dovrebbero portare al debutto un chip di nuova generazione che, quest’anno, dovrebbe essere chiamato Apple A20 Pro e risultare più veloce ed efficiente; si parla anche di batterie leggermente più capienti con 5.200 mAh per il modello Pro Max.

Altri rumor suggeriscono che il colosso di Cupertino potrebbe far fatica a produrre un numero considerevole di unità dei nuovi dispositivi a causa della crisi delle memorie. I nuovi iPhone 18 Pro sono previsti nelle colorazioni nero, azzurro, bianco/argento e rosso bordeaux.

iPhone Ultra, il primo pieghevole di Apple

L’annuncio più importante dell’intero evento dovrebbe essere quello del primo iPhone pieghevole della storia, indicato inizialmente come Fold e poi sempre più spesso come Ultra.

Design a libretto stile Samsung Galaxy Z Fold8, display esterno tra i 5,3 e i 5,5 pollici, display interno tra i 7,6 e i 7,8 pollici danno l’idea degli ingombri. Apple però punta a fare le cose in grande e i rumor suggeriscono frame in titanio, spessore super ridotto e display interno praticamente privo di pieghe.

La natura pieghevole costringerà il colosso di Cupertino a trovare un’alternativa al Face ID, dato che la sensoristica necessaria dovrebbe essere implementata sia sul display esterno che su quello esterno. La soluzione più semplice è quella di riportare su un iPhone la tecnologia Touch ID (e ciò non si vedeva dai tempi di iPhone SE 2022) sfruttandola come avviene sugli iPad (nel tasto di accensione/spegnimento).

Con un design simile a quello “inaugurato” sul modello Air dello scorso anno, Apple dovrebbe implementare sul primo iPhone pieghevole un comparto fotografico doppio che quasi sicuramente rinuncerà al teleobiettivo rispetto ai modelli Pro.

Con moltissima probabilità, questo sarà l’iPhone più costoso mai realizzato dal colosso di Cupertino: stime della vigilia parlano di prezzo compreso tra i 1.999 dollari e i 2.499 dollari; tradotti in euro, i prezzi sono destinati a salire ulteriormente in termini numerici; tuttavia, il dispositivo potrebbe essere esclusivo per il mercato statunitense, almeno nelle prime fasi.

Attese novità anche per Apple Watch e AirPods

Storicamente, l’evento di settembre è stata poi l’occasione con cui Apple ha ufficializzato nuovi dispositivi per la gamma Apple Watch e per la gamma AirPods. Anche in questo 2026, al fianco dei nuovi iPhone, dovremmo conoscere dispositivi indossabili.

Per quanto concerne gli Apple Watch, è molto difficile fare previsioni esatte dato che i rumor non ci hanno svelato granché finora se non il possibile ritorno della ceramica tra i materiali della cassa.

Tra due settimane, potremmo conoscere ufficialmente Apple Watch Series 12 leggera evoluzione del modello lanciato lo scorso anno. Storicamente Apple ha modificato il design dei suoi orologi della serie numerata ogni 4 generazioni; considerando che il design attuale ha debuttato con Watch Series 10, il modello 2026 dovrebbe essere l’ultimo dell’attuale paradigma.

Anche Apple Watch Ultra 4 potrebbe essere della partita: le uniche novità attese per entrambi i modelli sono un nuovo chip e alcune novità sul fronte del tracciamento di salute e delle attività; non è previsto, invece, un nuovo Watch SE.

. Rimanendo nel mondo degli smartwatch, una possibile sorpresa potrebbe essere data dal lancio della terza generazione di Apple Watch SE, stavolta possibilmente ispirato al design di Apple Watch Series 7 (e non più a quello di Watch 6 come nel caso di Watch SE 2 lanciato ormai nel 2022).

Capitolo AirPods, lo scorso anno il colosso di Cupertino ha presentato le AirPods Pro 3 e quindi sembra difficile che il modello “Pro” possa essere rinnovato così presto (anche se abbiamo sentito spesso parlare di un inedito modello con fotocamera). Considerando che le AirPods 4 sono arrivate nel 2024, quest’anno è più probabile che possano essere presentate le AirPods 5.