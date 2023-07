Siamo arrivati all’ultimo dei nostri approfondimenti sui sistemi operativi di nuova generazione dedicati ai dispositivi per la smart home della mela morsicata, ovvero tvOS 17 e audioOS 17. Anche per loro, Apple ha rilasciato la prima beta pubblica ed è bene fare il punto della situazione.

In questo articolo procederemo con un ripasso di tutte le novità annunciate in fase di presentazione, vedremo quali sono le Apple TV e gli HomePod compatibili e, infine, come installare la beta pubblica sul vostro dispositivo.

Quali sono le novità di tvOS 17?

In fase di presentazione, Bob Borchers, Vice Presidente della divisione Worldwide Product Marketing di Apple, ha dichiarato che “tvOS 17 trasforma il grande schermo di casa grazie a FaceTime e a nuove funzioni per le videoconferenze, offrendo all’utente di Apple TV 4K la possibilità di restare in contatto con chiunque direttamente dal salotto. Le nuove funzioni e i miglioramenti rendono Apple TV ancora più piacevole e semplice da usare, confermando ancora una volta che si tratta del dispositivo da salotto migliore per i clienti e le clienti Apple.“

Di seguito cercheremo di raccontarvi tutte le novità senza però entrare troppo nel dettaglio (in fondo alla sezione troverete il link ad un articolo di approfondimento) e, alla fine, vi lasciamo ad una galleria con le immagini salienti riguardanti queste novità.

App FaceTime su Apple TV 4K

Con tvOS 17 gli utenti in possesso di una Apple TV 4K potranno utilizzare la nuova app FaceTime sul proprio box per avviare chiamate e trasferirle da iPhone o iPad.

L’app sfrutta la fotocamera Continuity per permettere l’interazione del gruppo di partecipanti direttamente dal televisore, senza rinunciare alla funzionalità di Inquadratura automatica che mantiene tutte le persone al centro dell’inquadratura anche mentre si spostano.

Le nuove reazioni basate sui gesti permettono di generare effetti sullo schermo, aggiungendo un tocco divertente a ogni conversazione. Grazie a Split View, è possibile guardare film o serie TV insieme ad altre persone durante una sessione SharePlay.

Altre novità legate all’API Continuity Camera

Anche altre app per videoconferenze (come Webex di Cisco e Zoom) saranno presto disponibili su tvOS, portando le loro funzionalità di comunicazione su Apple TV 4K.

Gli sviluppatori possono utilizzare le API Continuity Camera per integrare l’uso del microfono e della fotocamera di iPhone o iPad nelle app per tvOS, creando nuove esperienze di intrattenimento condivise.

Le potenzialità della fotocamera Continuity investiranno anche Apple Music Sing che consentirà agli utenti di cantare i loro brani preferiti con testi in tempo reale e aggiungere filtri divertenti.

Nuovo Centro di Controllo

Il nuovo Centro di Controllo di Apple TV semplifica l’accesso alle impostazioni e alle informazioni principali durante qualsiasi attività. È possibile visualizzare informazioni sullo stato del sistema (come l’ora e il profilo attivo) e il Centro di Controllo si ingrandisce per mostrare altri dettagli utili in base all’attività in corso.

Migliore integrazione tra Apple TV e iPhone

Con l’arrivo di tvOS 17 diventa più forte l’integrazione fra Apple TV e iPhone, guadagnando la possibilità di individuare la posizione del telecomando Siri Remote: è possibile aprire “Apple TV Remote” dal Centro di Controllo dell’iPhone per rintracciare il telecomando, utilizzando un cerchio che diventa più grande man mano che ci si avvicina.

Inoltre, l’uso di iPhone per riattivare e controllare Apple TV permette di accedere automaticamente al proprio profilo utente, con i contenuti guardati di recente e suggerimenti personalizzati. Ora, in ogni profilo utente vengono salvate anche altre impostazioni e preferenze per un’esperienza ancora più personalizzata.

Novità per il salvaschermo della Apple TV

tvOS 17 apporta miglioramenti al salvaschermo della Apple TV, offrendo un’esperienza ancora più personalizzata e gradevole alla vista. È possibile vedere una selezione di foto della raccolta Ricordi della propria libreria personale o di una libreria condivisa sul grande schermo. I popolari salvaschermo con paesaggi aerei si arricchiscono di altre splendide località, come la Monument Valley in Arizona e il Parco nazionale di Redwood in California.

Altre novità annunciate al lancio di tvOS 17

Oltre a quelle appena trattate, presentate come le novità più importanti che verranno introdotte con tvOS 17, la prossima versione del sistema operativo potrà godere di tante altre novità che miglioreranno l’esperienza utente.

Funzione Enhance Dialogue

Funzione Enhance Dialogue

È una funzionalità pensata per sentire con maggiore chiarezza il parlato durante le scene di film o serie: lavora separando i dialoghi dai rumori di sottofondo e inviandoli al canale audio centrale. Per sfruttarla, serve una Apple TV 4K abbinata a un HomePod (seconda generazione).

È una funzionalità pensata per sentire con maggiore chiarezza il parlato durante le scene di film o serie: lavora separando i dialoghi dai rumori di sottofondo e inviandoli al canale audio centrale. Per sfruttarla, serve una Apple TV 4K abbinata a un HomePod (seconda generazione). Supporto per lo standard Dolby Vision 8.1

Le Apple TV 4K supportano ora questo standard che offre un’esperienza visiva più cinematografica con metadati dinamici.

Miglioramenti per Apple Fitness+

La suite Apple Fitness+ guadagna tre novità: i Piani personalizzati (programmi di allenamento o meditazione su misura), le Raccolte (per creare piani con allenamenti e meditazioni da alternare tra loro) e la funzionalità Audio in primo piano (consente di scegliere se dare priorità alla voce dell'allenatore o alla musica).

Supporto a VPN di terze parti

Gli sviluppatori potranno ora creare app VPN per Apple TV. Questa possibilità è pensata per utenti di tipo Enterprise ed Education che desiderano accedere ai contenuti sulle loro reti private.

Qualora siate interessati ad approfondire ulteriormente o a conoscere maggiori informazioni su tutte le novità di tvOS 17 annunciate durante il keynote di apertura della WWDC23, vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Dispositivi compatibili con tvOS 17 e audioOS 17

I dispositivi compatibili con tvOS 17 e audioOS 17 rimangono gli stessi precedentemente compatibili con tvOS 16 e audioOS 16. Questi sono:

Apple TV HD

Apple TV 4K o modelli successivi

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Quando usciranno tvOS 17 e audioOS 17?

I nuovi tvOS 17 e audioOS 17 sono stati annunciati da Apple in data 5 giugno 2022, in occasione del keynote di apertura della WWDC23. Al termine della conferenza, il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio della beta 1 per sviluppatori di tvOS 17, primo step evolutivo di un percorso di sviluppo che terminerà con il rilascio in forma stabile.

Dopo la prima beta per sviluppatori, abbiamo finora assistito ai rilasci della beta 2 per sviluppatori (rilasciata il 22 giugno 2023), della beta 3 per sviluppatori (rilasciata il 5 luglio 2023) e, successivamente, della prima beta pubblica (basata su una “seconda” beta 3 e rilasciata il 12 luglio 2023).

Il rilascio in forma stabile è atteso per settembre 2023 (nel periodo in cui verranno presentati al mondo i prossimi iPhone 15) e quindi siamo ancora a meno di metà del percorso di sviluppo (per un confronto, lo scorso anno Apple ha rilasciato sette beta e la Release Candidate di tvOS 16 prima del rilascio in forma stabile del 12 settembre 2022).

Come installare la beta pubblica di tvOS 17

Per accedere all’Apple Software Beta Program e ottenere le beta pubbliche di tvOS, sarà sufficiente eseguire un processo direttamente attraverso la Apple TV sulla quale si desidera ricevere il software in anteprima.

In primo luogo, bisognerà seguire il percorso “Impostazioni > Account” ed effettuare il login attraverso una delle opzioni disponibili (iCloud, iTunes, App Store, Game Center) con lo stesso ID Apple usato per aderire al programma beta.

A questo punto, dalla pagina degli aggiornamenti software, raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software” bisognerà abilitare la ricezione degli aggiornamenti beta (“Ricevi aggiornamenti beta: On”) e seguire le istruzioni a schermo per completare l’operazione.

Fatto ciò, l’Apple TV sarà pronta per ricevere e installare l’ultima beta pubblica disponibile. Nel caso in cui siano attivi gli aggiornamenti automatici, sarà il dispositivo stesso ad installare l’aggiornamento appena possibile; per verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento, invece, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiorna software” e selezionare “Scarica e installa” quando l’aggiornamento viene rilevato.

Come installare la beta pubblica di audioOS 17

Gli unici due dispositivi compatibili con l’installazione della beta pubblica di audioOS 17 sono HomePod mini e l’HomePod di seconda generazione. Un altro requisito fondamentale è che l’iPhone o iPad in vostro possesso esegua la più recente versione in anteprima, rispettivamente, di iOS 17 o iPadOS 17.

A quel punto, sarà sufficiente aprire l’app Casa e seguire il percorso “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta HomePod” e abilitare l’interruttore posto accanto allo smart speaker che vogliamo abilitare alla ricezione della beta pubblica.

Fatto ciò, qualora siano abilitati gli aggiornamenti automatici, il vostro HomePod mini o HomePod di seconda generazione riceverà automaticamente l’ultima beta pubblica disponibile. Qualora non fossero abilitati gli aggiornamenti automatici, sarà sufficiente verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni abitazione > Aggiornamenti software”.

