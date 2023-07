Proseguiamo la serie di approfondimenti sui sistemi operativi Apple di prossima generazione con macOS 14 Sonoma la cui prima beta pubblica è stata rilasciata la scorsa settimana. Facciamo, dunque, il punto della situazione sul prossimo sistema operativo per computer Mac.

In questo articolo procederemo con un ripasso di tutte le novità, tra quelle annunciate e quelle emerse durante il ciclo di sviluppo, vedremo quali sono i dispositivi compatibili e, infine, come installare la beta pubblica sul vostro computer della mela morsicata.

Quali sono le novità di macOS 14 Sonoma?

macOS 14 Sonoma si configura come un aggiornamento molto importante del sistema operativo per computer della mela morsicata, con il duplice obiettivo di rendere il sistema operativo ancor più piacevole da utilizzare e massimizzare la produttività dell’utente.

In fase di presentazione, Craig Federighi, Vice Presidente Senior della Software Engineering di Apple, ha dichiarato che “gli utenti apprezzeranno macOS Sonoma e le nuove modalità che permettono di personalizzarlo con widget e nuovi spettacolari salvaschermo, di raggiungere nuovi livelli di performance di gioco e di gestire al meglio le videoconferenze e la navigazione con Safari.“.

Novità annunciate in fase di presentazione

Di seguito cercheremo di raccontarvi tutte le novità senza però entrare troppo nel dettaglio (in fondo alla sezione troverete il link ad un articolo di approfondimento) e, alla fine, vi lasciamo ad una galleria con le immagini salienti riguardanti queste novità.

Widget interattivi

Con macOS 14 Sonoma, i widget diventano più potenti e personali, offrendo la possibilità di disporli direttamente sulla Scrivania e accedere alla galleria Widget per trovare quelli più usati. I widget riprendono le tonalità cromatiche dello sfondo durante l’utilizzo delle app, in modo da evitare le distrazioni e non “disturbare” la concentrazione quando si svolge particolare attività.

Grazie alla funzionalità Continuity, è possibile accedere al vasto ecosistema di widget su iPhone direttamente su Mac; inoltre, i widget diventano interattivi, consentendo di spuntare promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali, accedere alle funzioni di domotica e svolgere diverse attività direttamente dalla Scrivania del Mac.

Novità per le videoconferenze

Anche le videochiamate diventano più smart con macOS 14 Sonoma, grazie a nuove funzionalità come Presenter Overlay, che mette in rilievo la persona che presenta sopra i contenuti condivisi, e Reactions, che consente agli utenti di condividere le loro reazioni durante la chiamata (con palloncini, coriandoli, cuori e altro ancora).

È stato migliorato anche il selettore Screen Sharing per semplificare la condivisione di app durante le videochiamate, consentendo di mostrare facilmente i contenuti dalle finestre aperte.

Aggiornamenti per il browser Safari

macOS 14 Sonoma introduce importanti aggiornamenti alla navigazione privata in Safari, offrendo una protezione ancora maggiore contro i tracker e il fingerprinting, impedendo che i siti web traccino o identifichino il dispositivo dell’utente.

La modalità di navigazione privata viene ora bloccata se non in uso, consentendo all’utente di tenere aperti i pannelli anche quando si allontana dal dispositivo (verranno protetti da password o da metodi di autenticazione biometrica). Safari consente anche la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano.

Inoltre, Safari sta ricevendo la nuova funzionalità “Profili”: questi consentiranno all’utente di mantenere separate le sessioni di navigazione, ogni profilo avrà la sua cronologia, i suoi gruppi di schede e pannelli, cookie e preferiti.

Nuovi salvaschermo “live”

macOS 14 Sonoma offre una vasta gamma di salvaschermo con video al rallentatore di varie località di tutto il mondo, pensati per migliorare l’esperienza Mac mescolando i temi Paesaggio, Terra, Subacqueo o Paesaggio urbano. L’esperienza di login è stata riposizionata nella parte inferiore dello schermo, offrendo più spazio per i nuovi salvaschermo che vengono visualizzati, senza interruzioni, sulla Scrivania.

La nuova Modalità Gioco

Un’altra interessante novità di macOS 14 Sonoma è la Game Mode (“Modalità Gioco” in italiano) pensata per offrire un’esperienza di gioco ottimizzata con frame rate più fluidi e costanti, riducendo notevolmente la latenza audio con gli AirPods e l’input lag con i controller di gioco. La Modalità Gioco funziona con qualsiasi videogame, inclusi tutti i giochi per Mac recenti e in arrivo.

In ambito gaming, procedono i lavori legati a Metal 3 per portare sempre più titoli sui computer Mac, semplificando la conversione dei videogame da altre piattaforme; è arrivato anche un nuovo kit per il game porting che riduce il tempo di sviluppo complessivo (a pochi giorni).

Novità per i flussi di lavoro ibridi e da remoto

macOS 14 Sonoma presenta una nuova modalità ad alte prestazioni sull’app di condivisione dello schermo che sfrutta il media engine avanzato dei chip Apple Silicon.

Questa modalità offre un accesso remoto reattivo ai flussi di lavoro professionali ibridi in studio e in remoto, con audio a bassa latenza, frame rate elevati e supporto per due display virtuali.

Si tratta di una novità pensata per i professionisti che lavorano con montaggio video, animazione di modelli 3D e flussi di lavoro legati al colore. La nuova modalità consente di velocizzare i flussi di lavoro in remoto che tradizionalmente richiedevano hardware dedicato e software specializzato.

Novità per l’accessibilità

macOS 14 Sonoma introduce nuove funzioni di accessibilità che puntano a rendere i Mac ancora più adatto a tutti gli utenti. Le novità includono:

Connessione di dispositivi acustici “Made for iPhone” per le telefonate e i contenuti multimediali per coloro che hanno difficoltà uditive.

“Made for iPhone” per le telefonate e i contenuti multimediali per coloro che hanno difficoltà uditive. Live Speech pensata per le persone che non parlano che potranno digitare e dare voce a ciò che pensano durante le conversazioni.

pensata per le persone che non parlano che potranno digitare e dare voce a ciò che pensano durante le conversazioni. Suggerimenti fonetici quando si dettano o modificano testi con Voice Control per coloro che presentano disabilità fisiche e motorie.

quando si dettano o modificano testi con Voice Control per coloro che presentano disabilità fisiche e motorie. Pausa automatica delle immagini animate (come le GIF in Messaggi e Safari) per coloro che soffrono di disabilità cognitive.

(come le GIF in Messaggi e Safari) per coloro che soffrono di disabilità cognitive. Personalizzazione della dimensione del testo e l’uso di Xcode con VoiceOver per coloro che sono ciechi o ipovedenti.

Altre novità annunciate al lancio di macOS 14 Sonoma

Oltre a quelle appena trattate, presentate come le novità più importanti che verranno introdotte con macOS 14 Sonoma, la prossima versione del sistema operativo potrà godere di tante altre novità che arricchiranno ulteriormente l’esperienza messa a disposizione dell’utente.

Esperienza con i PDF semplificata

La nuova funzionalità dei PDF su macOS 14 Sonoma consente di compilare rapidamente i moduli con Autofill, l’inserimento automatico e di ricevere suggerimenti sui destinatari. Inoltre, su Note è possibile visualizzare PDF e scansioni di documenti a larghezza intera e associare rapidamente note collegate come ricette o compiti.

La nuova funzionalità dei PDF su macOS 14 Sonoma consente di compilare rapidamente i moduli con Autofill, l’inserimento automatico e di ricevere suggerimenti sui destinatari. Inoltre, su Note è possibile visualizzare PDF e scansioni di documenti a larghezza intera e associare rapidamente note collegate come ricette o compiti. Novità di Siri

A partire da macOS 14 Sonoma, l’accesso all’assistente digitale Siri sarà semplificato: la trigger phrase “hey, Siri” è stata sostituita con “Siri”.

A partire da macOS 14 Sonoma, l’accesso all’assistente digitale Siri sarà semplificato: la trigger phrase “hey, Siri” è stata sostituita con “Siri”. Novità per le password

Con macOS 14 Sonoma c’è una nuova funzionalità che permette di creare gruppi per la condivisione di password, con la possibilità di aggiornarle e modificarle. La condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, che garantisce la crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso inviati tramite Mail vengono inseriti automaticamente in Safari per effettuare il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Con macOS 14 Sonoma c’è una nuova funzionalità che permette di creare gruppi per la condivisione di password, con la possibilità di aggiornarle e modificarle. La condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, che garantisce la crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso inviati tramite Mail vengono inseriti automaticamente in Safari per effettuare il login in sicurezza senza uscire dal browser. Novità dell’app Messaggi

L’app Messaggi su macOS 14 Sonoma offre nuovi adesivi e migliora funzioni come ricerca, risposta, gruppi e sincronizzazione con Messaggi su iCloud, migliorando l’interazione con le persone care.

L’app Messaggi su macOS 14 Sonoma offre nuovi adesivi e migliora funzioni come ricerca, risposta, gruppi e sincronizzazione con Messaggi su iCloud, migliorando l’interazione con le persone care. Novità dell’app Promemoria

L’app Promemoria diventa più smart, raggruppando automaticamente gli elementi della lista della spesa in categorie per semplificare l’acquisto. Queste potranno anche essere visualizzate in orizzontale con una nuova vista a colonne.

L’app Promemoria diventa più smart, raggruppando automaticamente gli elementi della lista della spesa in categorie per semplificare l’acquisto. Queste potranno anche essere visualizzate in orizzontale con una nuova vista a colonne. Novità della tastiera

La nuova funzionalità di correzione automatica di macOS 14 Sonoma rende le correzioni più precise e semplici da effettuare. I completamenti in linea aiutano a completare le frasi, mentre la Dettatura offre un riconoscimento vocale di livello superiore, migliorando la precisione.

La nuova funzionalità di correzione automatica di macOS 14 Sonoma rende le correzioni più precise e semplici da effettuare. I completamenti in linea aiutano a completare le frasi, mentre la Dettatura offre un riconoscimento vocale di livello superiore, migliorando la precisione. Novità per privacy e sicurezza

macOS 14 Sonoma ha esteso la “Sicurezza delle comunicazioni” a AirDrop, selettore delle foto, telefonate in arrivo e messaggi FaceTime. Inoltre, la funzionalità “Avviso di contenuti sensibili” impedisce di visualizzare immagini e video inaspettati in app come AirDrop, Messaggi, Telefonate in arrivo e messaggi FaceTime.

Qualora siate interessati ad approfondire ulteriormente o a conoscere maggiori informazioni su tutte le novità di macOS 14 Sonoma annunciate durante il keynote di apertura della WWDC23, vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Ulteriori novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Durante il ciclo di sviluppo, che è iniziato lo scorso mese e proseguirà fino al rilascio in forma stabile di macOS 14 Sonoma (non siamo ancora a metà strada), Apple ha introdotto altre novità “minori” all’interno del sistema operativo che vanno oltre rispetto a quelle annunciate in fase di presentazione. In questa sezione, vi rimandiamo agli articoli che abbiamo pubblicato al riguardo.

You can AutoFill passwords and one-time codes, save new passwords, and right-click QR codes to set up code generators. Chrome: https://t.co/0V9Zouo27r

Edge: Coming soon. [*] I am not breaking news here; this is public information. [2/n] — Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023

Quali sono i computer Mac compatibili con macOS 14 Sonoma?

Tra il 2022 e il 2023, Apple ha completato il processo di transizione dai processori Intel ai chip proprietari Apple Silicon, riducendo drasticamente il numero di computer compatibili con le più recenti versioni del sistema operativo, sempre più indirizzato verso l’ottimizzazione per le piattaforme basate su architettura ARM.

Con il passaggio a macOS 14 Sonoma, sono stati fatti fuori dal supporto altri computer Mac basati su processori Intel. Di seguito, riportiamo la lista dei computer compatibili con la nuova versione del sistema operativo:

Cosa cambia per i Mac senza chip Apple Silicon

Sebbene, come riportato poco sopra, alcuni Mac con processore Intel risultino ancora ufficialmente supportati con macOS 14 Sonoma, Apple ha deciso di limitare alcune funzionalità ai soli Mac con chip Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2.

Nello specifico, queste funzionalità non saranno disponibili sui Mac con processore Intel:

Modalità “Presenter Overlay” durante le videochiamate

Reazioni durante le videochiamate

Modalità Gioco

Nuova trigger phrase “Siri” invece di “Ehi Siri”

Quando arriva macOS 14 Sonoma in forma stabile?

Il nuovo macOS 14 Sonoma è stato annunciato da Apple in data 5 giugno 2022, in occasione del keynote di apertura della WWDC23. Al termine della conferenza, il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio della beta 1 per sviluppatori di macOS 14 Sonoma, primo step evolutivo di un percorso di sviluppo che terminerà con il rilascio in forma stabile.

Dopo la prima beta per sviluppatori, abbiamo finora assistito ai rilasci della beta 2 per sviluppatori (rilasciata il 22 giugno 2023), della beta 3 per sviluppatori (rilasciata il 5 luglio 2023) e, successivamente, della prima beta pubblica (basata su una “seconda” beta 3 e rilasciata il 12 luglio 2023).

Il rilascio in forma stabile è atteso per settembre 2023 (nel periodo in cui verranno presentati al mondo i prossimi iPhone 15) e quindi siamo ancora a meno di metà del percorso di sviluppo. Non è possibile fare un confronto con lo scorso anno, dato che macOS 13 Ventura venne rilasciato in forma stabile con un mese di ritardo rispetto a iOS 16 (del quale, lo scorso anno, Apple ha rilasciato otto beta e la Release Candidate prima del rilascio in forma stabile datato 12 settembre 2022).

Come installare la beta pubblica di macOS 14 Sonoma?



Procedere con l’installazione della beta pubblica di macOS 14 Sonoma su un Mac compatibile è un’operazione molto semplice che permette di testare in anteprima tutte le novità del sistema operativo di prossima generazione. Va comunque detto che potreste incorrere in bug e malfunzionamenti, dal momento che si tratta di build in anteprima e non finalizzate per il rilascio.

Pertanto prima di procedere, se siete realmente intenzionati, vi consigliamo di effettuare un backup dei dati del vostro dispositivo, iMac, Mac Pro, Mac Studio o MacBook che sia, attraverso l’utility Time Machine.

La prima parte di questo procedimento prevede l’iscrizione al programma Apple Beta Software Program (la pagina è disponibile a questo link). Raggiunta la pagina, sarà necessario scegliere tra “Sign Up” e “Sign In”: il primo va cliccato nel caso in cui non abbiate mai installato software Beta (versioni in anteprima pubblica) e, di conseguenza, non abbiate mai associato il profilo del vostro Apple ID al programma; l’altro, va cliccato nel caso in cui foste già membri del programma Beta.

Una volta effettuato l’accesso, le due opzioni “Sign up” e “Sign in” verranno sostituite dal link cliccabile “Get started”, porta d’ingresso per il programma vero e proprio. A questo punto, sarete dentro e potrete procedere con la seconda parte del procedimento.

Per ottenere la beta pubblica su macOS (qualora eseguiate la più recente versione disponibile del sistema operativo), sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta” e selezionare la voce “macOS Sonoma Public Beta”.

Ora che il computer Mac è stato reso idoneo alla ricezione della beta pubblica di macOS 14 Sonoma, gli aggiornamenti in anteprima saranno scaricabili e installabili come normali aggiornamenti di sistema, al percorso “Preferenze di Sistema > Generali > Aggiornamento software”; quando viene segnalato l’aggiornamento, basterà effettuare un click su “Aggiorna ora”.

Potrebbero interessarti anche: Apple potrebbe lanciare un iMac da 32 pollici e Recensione Apple MacBook Air 15 M2: non solo più grande