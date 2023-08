Apple utilizza la porta Lightning da iPhone 5 ma ciò potrebbe presto cambiare, in quanto il colosso di Cupertino dovrebbe mettere da parte tale componente per puntare su una più comune porta USB Type-C, accontentando così anche le autorità dell’Unione Europea.

Già la serie iPhone 15 dovrebbe beneficiare di tale cambio di rotta e, stando alle ultime indiscrezioni, novità da questo specifico punto di vista vi potrebbero essere anche per la serie iPhone 14.

iPhone 14 potrebbe arrivare con una porta USB Type-C

Nei giorni scorsi lo sviluppatore Aaron ha reso noto su Twitter di avere scoperto nel codice di tvOS 17.0 Beta 5 riferimenti a due modelli di iPhone 14 che attualmente non esistono, chiamati “iPhone14,1” e “iPhone14,9“.

Al momento non vi sono certezze su questi device ma potrebbe trattarsi di nuove versioni iPhone 14 e iPhone 14 Plus ma con porte di ricarica USB Type-C. Le altre caratteristiche dovrebbero essere le medesime dei modelli che già conosciamo e tra le cui principali troviamo:

Dimensioni e peso: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e 172 grammi (14) 160,8 x 78,1 x 7,8 mm e 203 grammi (14 Plus)

Materiali: Vetro “Ceramic Shield” per anteriore e posteriore, Alluminio per il frame laterale

Display: Super Retina XDR OLED 6,1 pollici con risoluzione 2.532 x 1.170 pixel e 460 ppi di densità (14) 6,7 pollici con risoluzione 2.778 x 1.284 pixel e 458 ppi di densità (14 Plus) Luminosità massima di 800 nit Luminosità di picco di 1.200 nit (con HDR attivato) HDR 10, Dolby Vision, True Tone, Gamma cromatica P3

SoC: Apple A15 Bionic (5 nm) con CPU hexa-core, GPU penta-core e Neural Engine a 16-core

RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB, 256 GB o 512 GB

Fotocamera posteriore doppia con flash LED dual tone: Sensore principale da 12 megapixel (f/1.5) con pixel da 1,9 micrometri, dual pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.4) con angolo di visione a 120° Possibilità di registrare video in 4K a 24, 25, 30 o 60 fps Zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 5x

Fotocamera anteriore: TrueDepth da 12 megapixel (f/1.9)

Audio: speaker stereo

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Lightning (USB 2.0)

Metodo di sblocco: Face ID

Sicurezza: SOS Emergenze, Rilevamento incidenti

Certificazione: IP68 (fino a 6 metri per 30 minuti)

Autonomia: Fino a 20 ore in riproduzione video, 16 ore in streaming video o 80 ore in riproduzione audio (14) Fino a 26 ore in riproduzione video, 20 ore in streaming video o 100 ore in riproduzione audio (14 Plus)



Sebbene non vi siano garanzie che Apple decida di implementare la porta USB Type-C anche nei modelli meno recenti, questa mossa potrebbe avere senso, anche per consentire al colosso di Cupertino di allinearsi alle nuove normative dell’Unione Europea, in virtù delle quali tutti i dispositivi venduti nel Vecchio Continente devono poter contare su tale specifica componente.