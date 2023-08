Apple ha da poco rilasciato un un nuovo aggiornamento di macOS 13 Ventura che risolve un bug relativo alle impostazioni di sistema che era stato introdotto con l’aggiornamento precedente rilasciato in settimana.

La nuova versione 13.5.1 di macOS Ventura risolve un problema che era presente nelle impostazioni di sistema e che impediva la visualizzazione delle autorizzazioni relative alla localizzazione.

Di questi tempi Apple si sta occupando di iOS 17 che dovrebbe essere rilasciato a settembre insieme ad altri aggiornamenti software come iOS 16.7 destinato agli iPhone che non sono idonei per iOS 17, mentre macOS Sonoma, presentato a giugno per gli sviluppatori, verrà probabilmente rilasciato per tutti gli utenti a ottobre.

Tuttavia sembra che Apple stia lavorando anche su delle inedite versioni iPhone 14 con porte USB Type-C. Questa presunta strategia potrebbe avere senso, in quanto permetterebbe ad Apple di allinearsi alle nuove normative dell’Unione Europea, in virtù delle quali tutti i dispositivi venduti nel Vecchio Continente devono includere la porta USB Type-C.

