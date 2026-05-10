Apple si appresta a rilasciare in forma stabile iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e, sebbene non ci riguardi direttamente, visionOS 26.5 su tutti i dispositivi compatibili.

Le nuove versioni intermedie per le più recenti generazioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, presentati in anteprima lo scorso 9 giugno (in occasione del keynote di apertura della WWDC25) e rilasciati per la prima volta in forma stabile lo scorso 15 settembre, arriveranno la prossima settimana. Andiamo quindi a riepilogare tutte le informazioni utili sui prossimi aggiornamenti intermedi targati Apple.

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Apple sta per rilasciare iOS 26.5 e iPadOS 26.5

Il ciclo di sviluppo di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 ha avuto uno svolgimento “classico” in termini di versioni in anteprima: il colosso di Cupertino ha rilasciato quattro beta prima della Release Candidate che è arrivata lo scorso 4 maggio (in realtà è anche arrivata una seconda Release Candidate nella giornata di venerdì).

A differenza del precedente ciclo di sviluppo, le novità implementate (nonostante le attese della vigilia) su iOS e iPadOS non sono poi molte. Vale comunque la pena riepilogare le tre principali:

Supporto alla Messaggistica RCS (iPhone-Android) con crittografia end-to-end: “La messaggistica RCS crittografata end-to-end (beta) in Messaggi è disponibile con gli operatori supportati e verrà implementata gradualmente. Per ulteriori informazioni, visita: https://support.apple.com/108048“

“La messaggistica RCS crittografata end-to-end (beta) in Messaggi è disponibile con gli operatori supportati e verrà implementata gradualmente. Per ulteriori informazioni, visita: https://support.apple.com/108048“ Luoghi suggeriti in Mappe di Apple: “I luoghi suggeriti nelle mappe mostrano consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze e sulle tue ricerche recenti.” Non è chiaro se questa novità sia destinata a debuttare anche in Italia o possa rimanere, per il momento, esclusiva degli utenti statunitensi e canadesi.

“I luoghi suggeriti nelle mappe mostrano consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze e sulle tue ricerche recenti.” Non è chiaro se questa novità sia destinata a debuttare anche in Italia o possa rimanere, per il momento, esclusiva degli utenti statunitensi e canadesi. Nuovo sfondo “Luminosità del Pride” (Collezione Pride 2026): Apple ha recentemente presentato la Collezione Pride 2026, pensata (come di consueto) per celebrare la comunità LGBTQ+ di tutto il mondo durante il mese del Pride (e oltre). Tra gli elementi costitutivi della collezione rientra uno sfondo per iPhone (e per iPad) chiamato Luminosità del Pride che arricchirà il pacchetto di sfondi Pride già esistente; lo sfondo è disponibile in undici varianti predefinite e in una variante personalizzabile: l’utente potrà scegliere fino a 12 colori (da una palette di 75 colori) che si combineranno per creare un effetto gradiente a strisce verticali).

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iPhone compatibili con iOS 26.5

La lista degli iPhone compatibili con iOS 26.5 è rimasta la stessa rispetto a iOS 26.4 e alle precedenti iterazioni di iOS 26: il colosso di Cupertino è solito mantenere invariata questa lista e, al massimo, aggiungere i nuovi dispositivi presentati nel frattempo (come avvenuto con iPhone 17e).

iPad compatibili con iPadOS 26.5

Anche la lista degli iPad compatibili con iPadOS 26.5 non subisce modifiche rispetto a quella dei modelli compatibili con iPadOS 26.4 e le precedenti iterazioni (al netto dei modelli più recenti).

Gamma iPad Pro iPad Pro 13 (8 a generazione, 2025) iPad Pro 13 (7 a generazione, 2024) iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018) iPad Pro 12.9 (2 a generazione, 2017) iPad Pro 11 (6 a generazione, 2025) iPad Pro 11 (5 a generazione, 2024) iPad Pro 11 (4 a generazione, 2022) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

Gamma iPad Air iPad Air (M4, 2026) iPad Air (M3, 2025) iPad Air (M2, 2024) iPad Air (5 a generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

Gamma iPad mini iPad mini (7 a generazione, 2024) iPad mini (6 a generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

Gamma iPad iPad (11 a generazione, 2025) iPad (10 a generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021) iPad (8 a generazione, 2020)



macOS 26.5 Tahoe è in dirittura d’arrivo

Apple sta per rilasciare anche macOS 26.5 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. A differenza del quarto aggiornamento intermedio che aveva portato con sé alcune novità, il quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di macOS è piuttosto modesto e dovrebbe preoccuparsi esclusivamente di risolvere bug presenti, implementare nuove patch di sicurezza e apportare ottimizzazioni generali al sistema.

Computer Mac compatibili con macOS 26.5 Tahoe

La lista dei computer Mac compatibili con macOS 26.5 Tahoe rimane la stessa che avevamo con macOS 26.4 Tahoe (che a sua volta era la stessa delle precedenti iterazioni di macOS 26), la prima supportata dai nuovi modelli presentati dal colosso di Cupertino all’inizio del mese di marzo.

Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 26.5 Tahoe, ricordando che rimane valida la differenziazione tra quelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservate ai Mac con Apple Silicon M1 e versioni più recenti.

Gli Apple Watch attendono watchOS 26.5

Andando oltre, settimana prossima arriverà anche watchOS 26.5, il quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di watchOS. Le novità attese non sono moltissime: anzi, l’unica novità prevista è il nuovo quadrante Luminosità del Pride, parte della sopra-citata Collezione Pride 2026.

L’aggiornamento dovrebbe però servire al colosso di Cupertino per risolvere due bug presenti nella precedente versione: il primo riguarda l’app Messaggi (se usata con un iPhone dual SIM); il secondo riguarda l’app Allenamento (e si manifestava quando l’iPhone associato non si trova nelle vicinanze).

Apple Watch compatibili con watchOS 26.5

Tutti gli Apple Watch compatibili con watchOS 26.4 sono compatibili anche con watchOS 26.5, nessun avvicendamento (come avviene di consueto con gli aggiornamenti intermedi). Di seguito riportiamo comunque la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 26.5:

Le funzioni legate ad Apple Intelligence, sono tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max del 2023 e tutti gli altri modelli lanciati dal 2024 in avanti.

Sulle Apple TV sta per sbarcare tvOS 26.5

Se sugli Apple Watch non sono previste grosse novità, tvOS 26.5 e audioOS 26.5 dovrebbero portare zero novità sui dispositivi supportati: alla stregua di macOS 26.5 Tahoe, la casella “novità” dovrebbe rimanere vuota; spazio quindi alle ottimizzazioni generali, in attesa delle novità che conosceremo alla WWDC26.

Dispositivi compatibili con tvOS 26.5

Con l’arrivo di tvOS 26.5 (e audioOS 26.5) non varia la lista dei dispositivi compatibili rispetto al precedente aggiornamento intermedio. Di seguito riportiamo la lista completa di tutte le Apple TV e gli HomePod compatibili con tvOS 26.5 e audioOS 26.5:

Apple TV HD

Apple TV 4K o modelli successivi

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Quando avverrà il rollout di iOS 26.5 e degli altri OS 26.5 di Apple

Non abbiamo indicazioni ufficiali su quando verranno rilasciati iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5 e tvOS 26.5 (oltre a visionOS 26.5, anche se non ci riguarda direttamente). Considerando la disponibilità dalla prima parte di questa settimana delle Release Candidate, non ci vorrà molto prima dell’arrivo in forma stabile.

Il rilascio potrebbe avvenire in qualsiasi giorno della prossima settimana, già a partire da lunedì 11 maggio 2026, intorno alle 19:00 ore italiane. Come di consueto, l’aggiornamento verrà distribuito tramite OTA e, almeno all’inizio, potrebbe volerci molto tempo per l’installazione. Vi aggiorneremo al momento del rilascio con le consuete news dedicate.

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