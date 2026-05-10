Zepp Health ha recentemente messo mano alla pagina del sito ufficiale Amazfit dedicata agli aggiornamenti software dei proprio prodotti, inserendo un’utilissima roadmap degli aggiornamenti che verranno rilasciati nei mesi di maggio e giugno 2026, includendo nel discorso tanto gli update in arrivo per determinati smartwatch che quelli relativi al sistema operativo Zepp OS — sta arrivando Zepp OS 6 — e all’assistente virtuale Zepp Flow.

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Zepp OS 6, Zepp Flow: le novità di maggio 2026

Partiamo dai punti salienti della roadmap ufficiale condivisa da Zepp Health, che consistono senza ombra di dubbio nel potenziamento dell’assistente Zepp Flow disponibile sui wearable a marchio Amazfit e soprattutto nella distribuzione di Zepp OS 6.

Quest’ultima, in particolare, è la novità più importante, sebbene non vengano forniti dettagli di sorta sul rinnovamento dell’interfaccia grafica, su eventuali nuove applicazioni o sui miglioramenti relativi alle prestazioni. Di sicuro, una versione tutta nuova del sistema operativo non passerà inosservata: è lecito aspettarsi che, insieme con l’arrivo di Zepp OS 6, vengano rilasciate anche delle nuove versioni dell’app ufficiale Zepp Health e dell’assistente Zepp Flow.

A proposito dell’assistente, viene riportato un aggiornamento di maggio decisamente corposo, all’esito del quale Zepp Flow otterrà:

La capacità di rispondere a domande su Launcher 2.0.

Il supporto alle lingue Thai e ceco.

La capacità di fornire informazioni su livello di affaticamento, capacità fisica, stato di allenamento, soglia del lattato.

La capacità di avviare un test sulla soglia del lattato e sessioni dalla libreria degli allenamenti.

Aggiornamenti in arrivo per gli smartwatch Amazfit

Passando agli smartwatch Amazfit, l’aggiornamento più ricco del mese di maggio arriverà sul primo Amazfit Balance (qui il nostro confronto con Balance 2), con l’introduzione del supporto per BioCharge, Stryd, Helio Strap e l’integrazione con Training Peaks e Intervals.icu.

Amazfit Active 3 Premium, invece, vedrà aggiunto un calendario degli allenamenti e Pickleball 2.0, che a giugno 2026 arriverà anche sul modello Active Max. Il prossimo mese, infine, Balance 2 otterrà una nuova modalità di allenamento HYROX Race. Per queste ed altre informazioni, potete fare riferimento al sito ufficiale.

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