Nella settimana in cui impazzano le offerte della Festa delle Offerte di Primavera targata Amazon, Apple ha ufficialmente dato il via alle vendite di iPhone 17e, MacBook Neo e tutti gli altri dispositivi presentati la scorsa settimana (e finora solo pre-ordinabili).

Tutti i nuovi prodotti sono acquistabili da oggi, 11 marzo 2026, anche in Italia presso gli Apple Store, Amazon e i negozi di elettronica di consumo. Cogliamo l’occasione per riepilogare brevemente le potenzialità di ciascuno di questi dispositivi.

Apple iPhone 17e

iPhone 17e (trovate qui la news dedicata al lancio) è il dispositivo che ha inaugurato la settimana di annunci targata Apple. Si tratta del nuovo iPhone economico che punta sulla sostanza e parte dallo stesso prezzo del predecessore, pur raddoppiando la memoria a disposizione (si parte da 256 GB).

Migliora sostanzialmente due aspetti (qua abbiamo analizzato le differenze): integra il chip A19 (lo stesso di iPhone 17 ma con GPU a quattro core) e porta sul modello economico il MagSafe (abilita la ricarica wireless magnetica a 15 W e la compatibilità con tantissimi accessori).

Apple iPhone 17e: Colorazioni: Rosa chiaro, Bianco, Nero

256 GB al prezzo di 729 euro

al prezzo di 512 GB al prezzo di 979 euro

al prezzo di Acquista iPhone 17e su Amazon Per chi volesse risparmiare qualcosa, tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera abbiamo iPhone 16e, acquistabile in offerta su Amazon a 539 euro nella versione da 128 GB.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple MacBook Neo

Presentato mercoledì scorso come ciliegina sulla torta, MacBook Neo (trovate qui la news dedicata al lancio) si configura come laptop economico che punta a rendere il mondo Mac accessibile a tutti, forte di un prezzo di partenza nell’ordine dei 700 euro, la metà rispetto a quello di partenza di un MacBook Air.

Questo MacBook ruota attorno al chip A18 Pro, lo stesso che muove gli iPhone 16 Pro, ma offre comunque il supporto completo ad Apple Intelligence. Abbiamo poi un telaio in alluminio riciclato, elegante ma con colorazioni “pop”, un display da 13 pollici, un’autonomia da 16 ore e la possibilità di ricaricarlo già con un alimentatore da 20 W, lo stesso degli iPhone.

Rinuncia alla tastiera retroilluminata, ha limitazioni sul quantitativo di memoria unificata e spazio di archiviazione, può vantare solo due porte USB-C (di cui solo una USB 3 con uscita video). Sono compromessi che non devono spaventare chiunque voglia approcciare per la prima volta il mondo Mac o per coloro che svolgono attività “generaliste”.

Apple MacBook Neo: Colorazioni: Argento, Giallo agrume, Indaco e Rosa pastello

Versione da 256 GB con Magic Keyboard al prezzo di 699 euro Acquista Apple MacBook Neo (256 GB) su Amazon

con al prezzo di Versione da 512 GB con Magic Keyboard con Touch ID al prezzo di 799 euro (o 699 euro per il settore Educational) Acquista Apple MacBook Neo (512 GB) su Amazon

con al prezzo di (o 699 euro per il settore Educational)

Apple MacBook Air M5

Apple ha rinnovato MacBook Air con la potenza del chip Silicon M5 (trovate qui la news dedicata al lancio). Oltre al chip più performante (quattro volte in più dell’M4), abbiamo il doppio di spazio e di velocità per l’SSD (che ora parte da 512 GB), il chip N1 per migliorare la connettività (con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0) e poco più. Rimane nelle due versioni con schermo da 13,6 e da 15,3 pollici.

Apple MacBook Air M5: Colorazioni: Argento, Galassia, Celeste e Mezzanotte

Modello da 13 pollici Versione 16+512 GB al prezzo di 1.249 euro Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 1.499 euro Versione 24 GB + 1 TB al prezzo di 1.749 euro Acquista MacBook Air 13″ (M5) su Amazon

Modello da 15 pollici Versione 16+512 GB al prezzo di 1.549 euro Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 1.799 euro Versione 24 GB + 1 TB al prezzo di 2.049 euro Acquista MacBook Air 15″ (M5) su Amazon

Per chi volesse risparmiare qualcosa, tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera abbiamo MacBook Air 13 (M4), acquistabile in offerta su Amazon a 899 euro nella versione da 256 GB.

Apple MacBook Pro (M5 Pro e M5 Max)

I MacBook Pro da 14 e da 16 pollici hanno portato al debutto i nuovi chip M5 Pro ed M5 Max (trovate qui la news dedicata al lancio). Si tratta di macchine progettate per dominare l’era dell’intelligenza artificiale.

I due nuovi chip della serie Silicon M5 garantiscono una generazione delle immagini con IA fino a 3,8 volte più veloce e un’elaborazione dei prompt (LLM) fino a 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Migliorano le memorie, sia per quanto concerne la velocità che per quanto concerne lo spazio di archiviazione a disposizione degli utenti (ora si parte da 1 o 2 TB).

Apple MacBook Pro (M5 Pro ed M5 Max): Colorazioni: Nero siderale e Argento

Modello da 14 pollici con chip M5 Pro (24 GB + 1 TB) a partire da 2.599 euro con chip M5 Max (36 GB + 2 TB) a partire da 4.299 euro Acquista MacBook Pro 14″ (M5 Pro o M5 Max) su Amazon

Modello da 16 pollici con chip M5 Pro (24 GB + 1 TB) a partire da 3.099 euro con chip M5 Max (36 GB + 2 TB) a partire da 4.599 euro Acquista MacBook Pro 16″ (M5 Pro o M5 Max) su Amazon



Apple Studio Display e Studio Display XDR

Sono in vendita da oggi anche i nuovi monitor professionali da 27 pollici Apple Studio Display e Studio Display XDR (trovate qui la news dedicata al lancio). Il primo gode di aggiornamenti su vari fronti: connettività (arrivano le Thunderbolt 5), qualità audio, capacità della videocamera. Il secondo sostituisce il vecchio Pro Display XDR e porta al debutto un display con tecnologia di nuova generazione e si configura perfetto per coloro che non accettano compromessi sulla qualità visiva.

Apple Studio Display: Studio Display Versione con vetro standard a partire da 1.699 euro Versione con vetro nanotexture a 2.399 euro Pre-ordina Apple Studio Display su Amazon

Studio Display XDR Versione con vetro standard a 3.499 euro Versione con vetro nanotexture a 3.799 euro Pre-ordina Apple Studio Display XDR su Amazon



Apple iPad Air M4

Chiudiamo con il rinnovato iPad Air (trovate qui la news dedicata al lancio). Questo aggiornamento ruota interamente sulla potenza bruta del Silicon M4, chip che garantisce un salto prestazionale del 30% e un quantitativo maggiore di memoria unificata (sale a 12 GB).

Abbiamo poi le prestazioni e l’efficienza del chip N1 (introduce Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0) e del modem C1X (nelle varianti Wi-Fi + Cellular). I prezzi calano rispetto al modello con chip M3, da cui mutua la doppia declinazione (da 11 e 13 pollici), gli stessi tagli di memoria e le stesse due varianti.