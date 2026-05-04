Apple ha da poche ore presentato la nuova Collezione Pride 2026 in quello che è diventato un appuntamento fisso nel giorno in cui è previsto il rilascio delle Release Candidate del quinto aggiornamento intermedio per i sistemi operativi di ultima generazione,

La nuova collezione, che si compone di un cinturino per Apple Watch, di un quadrante (che andrà ad arricchire la collezione sugli smartwatch che si aggiorneranno a watchOS 26.5) e di un nuovo sfondo per iPhone e iPad (che verranno aggiornati a iOS 18.5 e iPadOS 18.5), è realizzata per celebrare la comunità LGBTQ+ di tutto il mondo durante il mese del Pride (e oltre).

Collezione Pride 2026: ecco le novità proposte da Apple

Come anticipato in apertura, in vista del mese del Pride e per rendere omaggio alla comunità LGBTQ+ di tutto il mondo, Apple ha realizzato una nuova Collezione Pride, composta anche nel 2026 da uno sfondo per iPhone e iPad, da un quadrante e un cinturino per Apple Watch.

Anche quest’anno, le novità in vista del Pride Month sono state annunciate a ridosso del rilascio del quinto aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione; più nello specifico, guardando agli ultimi anni, l’annuncio è sempre avvenuto nel giorno del rilascio delle Release Candidate (vi aggiorneremo stasera, in caso).

Nuovo sfondo e quadrante “Luminosità del Pride”

La Collezione Pride 2026 è principalmente composta da contenuti digitali: nello specifico, il colosso di Cupertino ha messo a punto uno sfondo per iPhone e iPad (che debutterà con iOS 26.5 e iPadOS 26.5), protagonista nell’immagine di copertina, e un quadrante per Apple Watch (che debutterà con watchOS 26.5).

Il quadrante presenta “colori che si infrangono dinamicamente per celebrare la vivacità, lo spirito e l’individualità della comunità LGBTQ+” ed è disponibile in due motivi geometrici: uno a raggi (spicchi di colori allineati agli indici delle ore) e uno con righe in verticale. L’utente può personalizzare il quadrante con varie opzioni di colore.

Nuovo cinturino Sport Loop Pride Edition per Apple Watch

Come di consueto, c’è poi spazio di un nuovo cinturino per Apple Watch: a differenza dello scorso anno, quando il modello scelto per l’edizione speciale è stato il classico Cinturino Sport, quest’anno è stato scelto lo Sport Loop (realizzato in nylon, poliestere ed elastan).

Lo Sport Loop Pride Edition di quest’anno e il quadrante Pride abbinato rendono omaggio alle identità uniche che danno vita alle vivaci comunità LGBTQ+ in tutto il mondo. Il cinturino intreccia morbidi fili di nylon per creare un motivo ondulato, che permette ai colori di fondersi tra loro creando un bellissimo effetto di profondità. Inserendosi nel design dello Sport Loop, il tessuto leggero e traspirante presenta una fitta trama sul lato a contatto con la pelle che garantisce il massimo comfort, consentendo al contempo all’umidità di fuoriuscire. Un sistema di chiusura hook-and-loop consente una regolazione rapida e semplice. Il risultato è un design allegro ed espressivo, caratterizzato da un’ampia gamma di colori ispirata alle tonalità delle diverse bandiere del Pride. Apple è fiera di sostenere economicamente le organizzazioni al servizio delle comunità LGBTQ+.

A differenza del quadrante e degli sfondi che saranno disponibili con iOS 26.5, iPadOS 26.5 e watchOS 26.5 (attesi settimana prossima), il nuovo cinturino Sport Loop Pride Edition per Apple Watch della collezione 2026 è già acquistabile sul sito ufficiale del colosso di Cupertino, dove viene proposto al prezzo consigliato di 49 euro in tutte le misure disponibili (S/M o M/L) e per tutte le dimensioni di cassa (38/40/41 mm, 38/40/41/42 mm o 44/45/46/49 mm).