C’è una certa polarizzazione quasi inspiegabile attorno a questo MacBook Neo. Da una parte viene liquidato come un prodotto inutile e dal prezzo poco intrigante, dall’altra viene esaltato come il nuovo punto di riferimento per chi cerca un portatile accessibile. Due visioni opposte, entrambe molto nette, ma che raccontano solo una parte della storia.

Perché andando oltre le prime impressioni emergono alcuni aspetti, uno in particolare, che sono passati fin troppo in sordina e che cambiano parecchio la prospettiva. L’obiettivo è capire cosa si può fare davvero con il MacBook Neo e se ha senso prenderlo in considerazione oggi.

Cosa può fare, davvero, il MacBook Neo con i suoi “limiti”

Vale la pena chiarirlo subito, senza girarci troppo intorno: MacBook Neo non è un portatile da uso leggero. Non nasce per limitarsi a navigazione web, email e streaming, e ridurlo a questo significa fraintenderne completamente il posizionamento.

Anche perché 700 euro non sono una cifra da entry level, non nel mercato attuale. A questo prezzo, anche nel mondo Windows, si acquistano macchine capaci di fare ben più del minimo indispensabile. Il MacBook Neo non fa eccezione: è semplicemente più accessibile rispetto agli altri MacBook, ma resta un prodotto che deve offrire qualcosa in più. E quel qualcosa in più, nella pratica, c’è.

Nell’utilizzo quotidiano si muove con grande sicurezza tra le operazioni più comuni, ma la vera differenza emerge quando si alza l’asticella. Editing video, produzione musicale, sviluppo, primi approcci al 3D: sono tutte attività che questa macchina è in grado di gestire. Non è un limite per chi sta iniziando, anzi, è uno strumento che può accompagnare senza problemi una fase di crescita, anche più strutturata.

Anche il gaming è tecnicamente possibile, ma con i soliti distinguo: i titoli nativi girano, ma non rappresentano il suo terreno ideale, sia per prestazioni sia per disponibilità. In questo senso, il cloud gaming resta la soluzione più sensata.

La domanda quindi non è tanto cosa si può fare, quanto come lo si può fare nel tempo. Ed è qui che emerge il vero nodo della questione. Il limite più concreto è rappresentato dagli 8 GB di memoria unificata. Nell’uso quotidiano non creano alcun problema, anche con più applicazioni aperte contemporaneamente. Il sistema resta fluido, reattivo, coerente con l’esperienza che ci si aspetta.

Ma restano pur sempre 8 GB. E quando si entra in scenari più pesanti, o si tende a saturare le risorse in modo poco attento, il sistema può andare in difficoltà. Non è un comportamento anomalo, né qualcosa di esclusivo di questo modello, ma è un aspetto che qui pesa di più perché rappresenta il vero confine operativo della macchina.

Questo significa che MacBook Neo va capito e “gestito”. Si può spingere anche oltre il suo target naturale, ma serve un minimo di consapevolezza: lavorare su un’app alla volta nei carichi più pesanti, evitare sprechi di risorse, ottimizzare il flusso di lavoro. In cambio, offre una versatilità sorprendente per la sua fascia. Il punto è semplice: non è una macchina pensata per carichi estremi continuativi, ma è assolutamente in grado di affrontarli, se usata nel modo giusto. E per molti utenti, questo è più che sufficiente.

Ci sono altri compromessi da conoscere

Il primo riguarda i 256 GB di storage. Non tanto per la velocità, che resta nella media, ma per il ruolo che questa memoria si trova a svolgere nel tempo. Con soli 8 GB di RAM, il sistema ricorre più spesso allo swap, utilizzando l’SSD come memoria temporanea. È una pratica normale, ma su tagli così ridotti significa stressare maggiormente l’unità nel lungo periodo, con un potenziale impatto sulla sua durata.

E considerando che, come da tradizione Apple, lo storage non è sostituibile, diventa un aspetto da valutare con un minimo di lungimiranza. Non è un problema immediato, ma è uno di quei dettagli che incidono quando si ragiona su un utilizzo di diversi anni. C’è poi un altro punto, forse ancora più sottovalutato, che riguarda la sicurezza. L’assenza del Touch ID nel modello base è una scelta difficile da giustificare.

Non si tratta solo di comodità nello sblocco. Il sensore biometrico è diventato centrale per l’ecosistema Apple: Apple Pay, autenticazioni rapide, gestione delle Passkey, che stanno progressivamente sostituendo le password tradizionali offrendo un livello di sicurezza superiore. Rinunciare a tutto questo significa tornare a un’esperienza meno sicura e meno integrata. E il paradosso è evidente: se questo modello è pensato per un pubblico meno esperto, è proprio qui che strumenti come il Touch ID diventano ancora più importanti, perché riducono il margine di errore nella gestione della sicurezza digitale.

A questo punto, il consiglio diventa quasi obbligato: orientarsi verso la configurazione con Touch ID e 512 GB di storage. Una scelta più equilibrata sotto tutti i punti di vista, ma che porta inevitabilmente a rivedere il prezzo. Perché a quel punto si sale intorno agli 800 euro, e il discorso sul “MacBook economico” inizia a perdere parte della sua forza.

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Ma sul MacBook Neo le fondamenta ci sono tutte e sono ottime

Nell’utilizzo quotidiano emergono poi una serie di dettagli che, messi insieme, definiscono davvero l’esperienza con questo MacBook Neo. Il trackpad, pur essendo meccanico, si comporta molto bene: preciso, reattivo, con una superficie ampia e piacevole. È uno di quegli elementi che si usano senza pensarci troppo, ed è sempre un buon segno.

Più complesso invece il discorso sulla tastiera. La base è solida, la digitazione è buona, stabile, con un feedback convincente. Ma c’è una scelta estetica che incide più del previsto: il basso contrasto del lettering. In condizioni di luce non perfette, e soprattutto senza retroilluminazione, la leggibilità cala sensibilmente. Ed è proprio l’assenza della retroilluminazione a pesare di più nella vita reale. Non si tratta dell’utilizzo ideale sotto luci perfette, ma delle situazioni quotidiane: una stanza poco illuminata, un viaggio serale, una luce laterale non uniforme. In questi contesti, diventa un limite concreto e difficile da ignorare.

Sul fronte connettività c’è poco margine di interpretazione: le porte USB sono lente, una conseguenza diretta dell’utilizzo del chip A18 Pro. È una piattaforma nata per smartphone, e alcune limitazioni emergono inevitabilmente anche qui. Più che una scelta progettuale discutibile, è un compromesso strutturale.

Fa riflettere, piuttosto, il posizionamento: su iPad Apple utilizza chip della serie M, mentre qui si affida a un chip derivato da iPhone. Una decisione che lascia qualche perplessità, soprattutto guardando all’equilibrio complessivo del prodotto.

Dove invece Apple continua a offrire certezze è nel pacchetto display, audio e webcam. Il pannello da 13 pollici con circa 500 nit di luminosità si comporta bene, pur senza eccellere per precisione cromatica o angoli di visione. L’audio è sorprendentemente valido per la categoria, mentre webcam e microfoni sono perfettamente adeguati a qualsiasi utilizzo quotidiano, tra videochiamate e contenuti.

Meno convincente la batteria. I 36 Wh disponibili non permettono di replicare l’autonomia a cui i MacBook hanno abituato negli ultimi anni. L’efficienza del chip aiuta, ma tra display e carichi più sostenuti si arriva a circa 10-11 ore di utilizzo reale. Sufficiente per coprire una giornata, ma senza quel margine extra che spesso fa la differenza.

Resta comunque l’ottimo comportamento in standby, con consumi minimi, e soprattutto un aspetto molto riuscito: temperature sempre contenute e design fanless. Il portatile resta fresco e completamente silenzioso, anche sotto carico, ed è un vantaggio concreto nell’uso quotidiano.

Infine, l’impatto estetico. Il MacBook Neo è un prodotto ben costruito, con una scocca in alluminio solida e piacevole al tatto. Le finiture non raggiungono il livello delle gamme più alte, ma la sensazione generale è comunque quella di un dispositivo curato, resistente e coerente con l’identità Apple.

Quindi conviene comprare il MacBook Neo?

Il MacBook Neo parte da 699 euro nella versione da 256 GB, mentre per la configurazione più sensata, quella con 512 GB e Touch ID, si sale a 799 euro. Ed è proprio quest’ultima a rappresentare la scelta più equilibrata, soprattutto per un tema troppo spesso sottovalutato come la sicurezza, oltre che per una maggiore tranquillità sul fronte dello storage.

Esiste poi lo sconto studenti, nell’ordine dei 100 euro, ma con alcune limitazioni da tenere in considerazione, perché non è accessibile a tutti e riguarda principalmente il mondo universitario.

Al netto di questo, il punto più interessante è un altro: MacBook Neo è un prodotto destinato a muovere il mercato. Sta già creando pressione sui produttori Windows nella stessa fascia di prezzo, e non è difficile immaginare una risposta nei prossimi mesi. Una dinamica che ricorda, per certi versi, l’impatto iniziale dei primi Apple Silicon.

Oggi però il posizionamento è ancora in una zona un po’ scomoda. A queste cifre, soprattutto salendo verso gli 800 euro, ha senso guardarsi intorno: le offerte sui MacBook Air con chip M4 o in futuro M5 possono risultare più complete e longeve, a patto di intercettare l’offerta corretta. Ed è proprio qui che entra in gioco il fattore tempo.

Perché è abbastanza prevedibile che il prezzo del MacBook Neo scenda nei prossimi mesi. E quando succederà, il discorso cambierà radicalmente. A cifre più basse, con la giusta consapevolezza dei suoi limiti, diventerà un prodotto molto più facile da consigliare ad occhi chiusi. Oggi è un dispositivo interessante ma da valutare con attenzione. Domani, al prezzo giusto, potrebbe diventare semplicemente una scelta quasi obbligata.