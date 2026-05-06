Zepp Health si prepara a lanciare Amazfit Bip Max, una versione ingrandita del Bip 6 arrivato a marzo dello scorso anno (qui trovate la nostra recensione). Secondo quanto trapelato, non si tratterebbe di un salto generazionale ma di un’evoluzione che mantiene la formula base del Bip spingendo su schermo più grande, autonomia estesa e alcune migliorie hardware decisamente interessanti. Vediamo cosa dovrebbe separare i due smartwatch targati Amazfit, ricordando che al momento si tratta di indiscrezioni riprese da Gadget&Wearables.

Tanti piccoli miglioramenti

La differenza più evidente riguarderebbe il display. Amazfit Bip Max monterà un AMOLED da 2,07 pollici con risoluzione 432 x 514 pixel, contro l’AMOLED da 1,97 pollici e 390 x 450 pixel del Bip 6. Su uno smartwatch quadrato, 0,1 pollici in più si notano, specialmente per widget, mappe e statistiche di allenamento.

La luminosità di picco salirebbe da 2.000 a 3.000 nit, rendendo il Max più leggibile sotto la luce solare diretta. Anche il nuovo modello dovrebbe confermare il vetro temperato con rivestimento anti-impronte, quindi nessun salto di materiali premium, solo più pixel e più luminosità. Le dimensioni sono inevitabilmente destinate a crescere, passando da 46,3 x 40,2 x 10,45 mm del Bip 6 a 49,5 x 42,63 x 10,93 mm del Max. Il peso aumenterebbe da 44 a 52,6 grammi (cinturino incluso). Una differenza che si sentirebbe soprattutto in termini di presenza al polso più che di peso effettivo, anche se lo spessore è destinato a rimanere sostanzialmente invariato.

Novità invece sul fronte dei controlli. con Amazfit Bip Max che dovrebbe usare una corona rotante sul lato destro più un pulsante piatto sotto, mentre il Bip 6 usa due pulsanti piatti. Un sistema di controllo leggermente più sofisticato per il modello Max quindi, più semplice da utilizzare. La memoria interna farebbe un salto notevole: da 512 MB (di cui solo 100 MB utilizzabili per file) del Bip 6 a 4 GB del Max, una soluzione che permetterebbe di archiviare mappe offline e musica in quantità significativa, rendendo il Max più credibile come smartwatch standalone.

La batteria è destinata a crescere da 340 mAh a 540 mAh, con autonomia dichiarata fino a 20 giorni contro i 14 del Bip 6. Come sempre, l’uso reale dipenderà da luminosità, allenamenti, chiamate Bluetooth e display always-on, ma sulla carta il Max i miglioramenti sembrano evidenti. Bip Max dovrebbe aggiungere anche il WiFi (assente sul Bip 6) e passerebbe a Bluetooth 5.3 contro il 5.2 del predecessore. Un vantaggio che renderà le sincronizzazioni più veloci, così come gli aggiornamenti firmware e il trasferimento file. Microfono e speaker dovrebbero rimanere, mentre sembra certa l’assenza della tecnologia NFC, quindi niente pagamenti dal polso.

I sensori rimarrebbero sostanzialmente gli stessi: BioTracker PPG biometrico (5PD + 2LED), accelerometro, giroscopio, luce ambientale e geomagnetico. Nessun upgrade sensoriale, quindi. Secondo le indiscrezioni, Bip Max arriverà sul mercato a 100 euro contro gli 80 del Bip 6. Una differenza contenuta per un pacchetto hardware significativamente superiore su schermo, batteria, storage e connettività.

Amazfit Bip 6 rimarrebbe l’opzione più compatta e leggera per chi non ha bisogno dello schermo grande o dello storage extra. Il Max pare invece destinato a chi vuole più autonomia, più spazio per contenuti offline e un display più generoso, accettando una presenza al polso più importante.

Facciamo un breve riepilogo delle caratteristiche tecniche, informazioni che saranno aggiornate quando Amazfit Bip Max sarà annunciato ufficialmente.

Specifiche tecniche a confronto