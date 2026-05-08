Maggio è tradizionalmente un ottimo momento per rinnovare gli elettrodomestici di casa, e quest’anno MediaWorld ha scelto di lanciare una promozione particolarmente aggressiva sui prodotti Roborock. Fino al 17 maggio, chi sta pensando di automatizzare la pulizia domestica può approfittare di sconti significativi su una selezione di robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio cinese, che nel 2025 si è confermato numero uno al mondo nel settore secondo i dati IDC. Tra le offerte più interessanti spicca quella sul Saros Z70, il modello con braccio meccanico per raccogliere oggetti, proposto con ben mille euro di sconto. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa iniziativa del Sottocosto Online.

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Roborock Saros Z70: il robot che riordina casa prima di pulire

Il protagonista assoluto della promozione è senza dubbio il Saros Z70, proposto a 799 euro anziché 1.799 euro. Si tratta del modello di punta dell’azienda, evoluzione del precedente Saros 10R da cui eredita il telaio sollevabile AdaptiLift e le spazzole FlexiArm, ma con un’aggiunta rivoluzionaria: un braccio meccanico a cinque assi chiamato OmniGrip.

Questo braccio robotico permette al dispositivo di riconoscere e spostare piccoli oggetti sparsi per terra, come calzini, piccoli asciugamani o scarpe fino a 300 grammi di peso, riponendoli in un’area predefinita. L’idea è semplice ma efficace: prima di iniziare la pulizia vera e propria, il robot fa un po’ di ordine, liberando il pavimento dagli ostacoli che normalmente costringerebbero a intervenire manualmente o a escludere intere zone dalla pulizia automatica.

Al di là di questa caratteristica distintiva, Roborock Saros Z70 è un concentrato di tecnologia: la potenza di aspirazione raggiunge i 22.000 Pa, il profilo ultrasottile di appena 7,98 centimetri gli consente di infilarsi sotto quasi tutti i mobili, e il telaio AdaptiLift gli permette di superare soglie e piccoli dislivelli senza problemi. Interessante anche l’attenzione agli animali domestici: grazie alla telecamera integrata e ai sensori intelligenti, il robot riconosce i pet e modifica il proprio comportamento per non disturbarli, arrestando la spazzola principale e ricalcolando il percorso. La telecamera consente anche di controllare gli animali da remoto quando si è fuori casa, e il sistema è in grado di individuare le loro ciotole e accessori per potenziare l’aspirazione nelle aree circostanti.

Gli altri modelli in promozione: dal Qrevo 5AE al Qrevo Curv

Per chi cerca soluzioni meno estreme ma comunque molto efficaci, la promozione include altri quattro modelli con sconti compresi tra 120 e mille euro.

Roborock Qrevo 5AE è proposto a 399 euro, con uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un modello entry-level della gamma Qrevo, caratterizzato da un’aspirazione HyperForce da 12.000 Pa e da un sistema anti-groviglio che evita accumuli di capelli nella spazzola principale. La stazione di ricarica intelligente all-in-one svuota automaticamente la polvere raccolta (con un’autonomia fino a nove settimane), lava e asciuga i mop con aria calda, permettendo di pulire continuativamente superfici fino a 329 metri quadrati. I doppi mop rotanti si estendono grazie al design FlexiArm per raggiungere angoli e bordi, e si sollevano automaticamente sui tappeti per evitare di bagnarli.

Roborock Qrevo Edge 5V1, offerto a 499 euro con 500 euro di sconto, rappresenta un gradino superiore. La potenza di aspirazione sale a 18.500 Pa, e il sistema anti-groviglio si fa più sofisticato combinando la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale ad arco FlexiArm. La tecnologia Reactive Tech permette al robot di rilevare e aggirare ostacoli come mobili e cavi in tempo reale. Particolarmente interessante la stazione di ricarica multifunzionale 3.0, che lava automaticamente i mop con acqua calda fino a 75 gradi e li asciuga, mantenendo i pavimenti igienizzati e riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Roborock Qrevo Curv, anch’esso a 499 euro ma con uno sconto ancora più marcato di mille euro, condivide con l’Edge 5V1 la potenza di aspirazione da 18.500 Pa e la stazione multifunzionale 3.0 con lavaggio a 75 gradi (che garantisce la rimozione di oltre il 99,99% dei batteri). Si distingue però per il telaio sollevabile intelligente AdaptiLift, capace di superare soglie fino a quattro centimetri, e per un design particolarmente curato che integra la stazione di ricarica nell’arredamento domestico in modo più armonioso. Il doppio sistema anti-grovigli combina anche qui la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm ad arco, mentre la tecnologia FlexiArm Design Side Brush con spazzola e panno laterali estensibili assicura una pulizia meticolosa di angoli e bordi.

Roborock F25 RT: l’alternativa cordless per chi preferisce il controllo manuale

Chiude la selezione promozionale Roborock F25 RT, un’aspirapolvere wet & dry completamente diversa dai modelli robotizzati: si tratta infatti di un dispositivo cordless da utilizzare manualmente, pensato per chi cerca una soluzione pratica e immediata per i pavimenti duri. Proposto a 179 euro con uno sconto di 120 euro, permette di aspirare e lavare contemporaneamente con una sola passata, sfruttando una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e un sistema anti-groviglio chiamato JawScrapers per gestire sia residui secchi che liquidi.

La struttura FlatReach completamente reclinabile e la testina snodabile assicurano una manovrabilità totale anche sotto i mobili, mentre la gestione post-pulizia è resa elementare dal sistema di manutenzione automatica: una volta riposto, l’apparecchio avvia un ciclo di lavaggio del rullo con acqua calda e un’asciugatura a 90 gradi, garantendo igiene profonda e neutralizzazione dei cattivi odori in totale autonomia. Una soluzione interessante per chi non si fida ancora completamente dei robot o per integrare la pulizia automatica con interventi mirati.

Prezzi e disponibilità delle offerte Roborock su MediaWorld

Le promozioni sono attive esclusivamente su Mediaworld.it fino al 17 maggio 2026. Ecco il riepilogo completo dei prezzi:

Roborock Qrevo 5AE è proposto a 399 euro, con uno sconto di 300 euro sul prezzo consigliato al pubblico. Qrevo Edge 5V1 costa 499 euro, con un risparmio di 500 euro. Qrevo Curv è anch’esso a 499 euro, ma con uno sconto di ben mille euro che lo rende particolarmente interessante considerando le specifiche tecniche. Saros Z70, modello di punta con braccio robotico, è proposto a 799 euro con mille euro di sconto. Infine, l’aspirapolvere cordless F25 RT è disponibile a 179 euro, con uno sconto di 120 euro.

L’iniziativa si inserisce nella strategia del Sottocosto Online di MediaWorld, che porta nel proprio ecosistema ecommerce e app prodotti esclusivi con sconti significativi per rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti al rapporto qualità-prezzo. Per chi sta valutando l’acquisto di un robot per la pulizia, questa promozione rappresenta un’occasione concreta per portare a casa tecnologie di fascia alta con investimenti ridotti rispetto ai listini standard.

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