Il mercato degli smart ring è cresciuto in fretta, e RingConn si è guadagnata uno spazio credibile in una categoria dominata soprattutto da Oura. Ora l’azienda rilancia con il Gen 3, disponibile in pre-ordine con uno sconto del 10% rispetto al prezzo pieno e cinque finiture tra cui scegliere. Ma la domanda che si fanno in molti, soprattutto chi già possiede un Gen 2 o un Gen 2 Air, è quanto valga davvero l’aggiornamento.

In attesa della nostra recensione completa, dove metteremo lo smart ring di terza generazione 3 alla prova nella vita quotidiana per alcune settimane, questo è un confronto sulla carta: specifiche tecniche, funzioni dichiarate e posizionamento di prezzo. Quello che non può dirvi questo articolo è se i sensori aggiornati producono davvero dati più affidabili, se la vibrazione è abbastanza percettibile da essere utile o se la batteria regge effettivamente alle promesse. Quello che può fare è aiutarvi a capire esattamente dove sono le differenze tra i tre modelli e se ha senso spendere di più, o meno.

La risposta breve è che non si tratta di una semplice progressione lineare. RingConn Gen 3 sposta il modello di punta di RingConn verso uno smart ring più attivo, mentre il Gen 2 mantiene il design più sottile e il Gen 2 Air rimane il punto d’ingresso più economico della gamma. Tre prodotti, tre posizionamenti distinti. Vediamo perché.

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Vibrazione si, ma con limiti precisi

Partiamo dall’elemento che distingue Ringconn Gen 3 da tutto il resto della lineup di RingConn, e che probabilmente sarà il principale motivo d’acquisto per chi valuta l’aggiornamento: la vibrazione. La differenza hardware più evidente è proprio questa, Gen 3 ha i feedback aptici, mentre Gen 2 e Gen 2 Air ne sono completamente privi.

È una novità significativa nel contesto degli smart ring, dove il feedback fisico è stato a lungo assente. Ma prima di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo, vale la pena capire esattamente di cosa si tratta, perché “vibrazione” può evocare scenari molto diversi. RingConn ha chiarito che il Gen 3 non vibra per messaggi o sveglie: usa la vibrazione esclusivamente per alert sanitari e promemoria legati alla salute. Non aspettatevi quindi le notifiche in arrivo sul vostro dito. Niente chiamate, niente messaggi, niente notifiche delle app.

Questo è sia un limite che una scelta precisa di posizionamento. RingConn aggiunge un livello di feedback fisico senza cercare di trasformare l’anello in un mini-smartwatch, e questa coerenza è in realtà apprezzabile. Gen 3 vi avviserà se qualcosa merita attenzione dal punto di vista della salute, un parametro anomalo, un promemoria per muoversi, un alert legato al monitoraggio notturno, senza bombardarvi di notifiche social. La funzione è più stretta di quanto qualcuno sperava, ma è più onesta nella propria identità rispetto a soluzioni ibride che cercano di fare tutto e finiscono per farlo male.

C’è però un effetto collaterale concreto che occorre valutare: la vibrazione consuma batteria. Con la vibrazione attiva, l’autonomia del Gen 3 dovrebbe scendere a 10-12 giorni; con la vibrazione disattivata, sale a 11-14 giorni. Questo significa che la funzione principale del nuovo modello, quella che lo distingue dai predecessori, ha un costo diretto sulla metrica più pubblicizzata. Non è un problema grave, ma è qualcosa da tenere a mente quando si leggono i titoli sull’autonomia record.

Sensori e salute vascolare

La vibrazione cattura l’attenzione, ma le differenze sui sensori sono probabilmente altrettanto importanti per chi usa lo smart ring principalmente come strumento di monitoraggio della salute.

RingConn dichiara che Gen 3 monta nuovi sensori ottici per la frequenza cardiaca, pensati per letture più accurate, e che anche il sensore di temperatura e l’accelerometro a 3 assi sono stati aggiornati. Si tratta di tre upgrade contemporanei, non di un singolo ritocco. L’accelerometro migliore incide sul rilevamento del movimento e sulla qualità del tracking del sonno; il sensore di temperatura aggiornato alimenta i dati sul recupero e sulla salute femminile; i sensori ottici più precisi sono la base di tutto il resto, dalla frequenza cardiaca a riposo all’SpO2.

Quanto tutto questo si traduca in dati effettivamente più affidabili è impossibile dirlo senza test sul campo prolungati. I produttori di smart ring tendono a essere generosi con termini come “più accurato” e “migliorato”, e la realtà dipende da variabili difficili da controllare: la vestibilità dell’anello, il firmware, il tipo di pelle, la posizione del dito durante il sonno. Sarà uno dei punti centrali della nostra recensione.

Ciò che invece è possibile analizzare già ora è la distribuzione delle funzioni tra i tre modelli, e qui emerge una differenza importante che va oltre i sensori. La funzione legata alla salute vascolare, forse la più ambiziosa tra quelle annunciate, non è disponibile allo stesso modo su tutti e tre gli anelli. RingConn Gen 3 utilizza pattern di carico vascolare, che RingConn descrive come misurazioni automatiche in background della pressione sanguigna, abbinate a input manuali opzionali e fattori legati allo stile di vita, per generare insight personalizzati sulla salute vascolare, in sostanza dati di tendenza sulla pressione, non singole letture su richiesta come farebbe un bracciale tradizionale.

È una distinzione importante: non si tratta di un misuratore di pressione clinicamente validato, ma di uno strumento per identificare pattern nel tempo. La differenza rispetto a un bracciale tradizionale è sia tecnologica che concettuale, l’obiettivo è intercettare tendenze preoccupanti prima che diventino evidenti, non sostituire la misurazione medica.

Questa funzione è attualmente in Beta anche per i modelli Gen 2, quindi presumibilmente arriverà agli utenti di quella versione tramite aggiornamento firmware. RingConn Gen 2 Air è invece escluso dalla Beta, perché i suoi sensori non sono in grado di rilevare tale metrica. Questo crea un confine netto tra il modello base e i due modelli superiori, indipendentemente dal prezzo che si paga. Chi compra un Gen 2 Air sa che alcune funzionalità di monitoraggio avanzato resteranno comunque fuori portata.

Stesso discorso per il rilevamento dei pattern di apnea notturna: disponibile su Gen 3 e Gen 2, ma assente su Gen 2 Air. Non è un dettaglio da sottovalutare, considerando quanto l’apnea del sonno sia diffusa e sottodiagnosticata.

Specifiche a confronto

RingConn Gen 3 RingConn Gen 2 RingConn Gen 2 Air Prezzo $383 (da $426) da $299 da $199 Spessore / Peso 2,3mm / 2,5–3,5g 2,0mm / 2–3g 2,0mm / 2,5–4g Materiali Titanio + resina epossidica Titanio + resina epossidica Acciaio inox + resina epossidica Autonomia dichiarata Fino a 14 giorni (11–14 senza vibrazione, 10–12 con vibrazione) Fino a 12 giorni Fino a 10 giorni Storage offline 10 giorni 7 giorni 7 giorni Vibrazione / Alert aptici ✅ ❌ ❌ Sensori Nuovi ottici HR + temperatura e accelerometro aggiornati Setup precedente Setup precedente Salute vascolare ✅ In Beta ❌ Rilevamento apnea ✅ ✅ ❌ Ricarica Case wireless universale Case wireless (taglia-specifica) Dock cablato universale Colorazioni 5 4 2 Abbonamento richiesto ❌ ❌ ❌

Design e materiali

C’è un ultimo asse di confronto che merita attenzione, e che spesso viene ignorato nelle discussioni puramente tecniche: quello fisico. Gli smart ring sono oggetti che si portano sempre addosso, nel senso più letterale del termine, e le differenze di design hanno un impatto diretto sul comfort quotidiano.

RingConn Gen 3 non è il più sottile della lineup. Il nuovo modello misura 2,3mm di spessore e pesa tra 2,5 e 3,5 grammi, a seconda della taglia. Il modello Gen 2 è più sottile con i suoi 2,0mm e pesa tra 2 e 3 grammi. Il Gen 2 Air è anch’esso a 2,0mm, ma pesa tra 2,5 e 4 grammi, risultando il modello più pesante nelle taglie più grandi.

Tre decimi di millimetro non sembrano tantissimi sulla carta, ma chi ha indossato smart ring per periodi prolungati sa che il profilo dell’anello si nota, soprattutto durante il sonno, quando il dito è immobile e qualsiasi pressione si percepisce meglio. La variante Gen 2, con il suo profilo più basso e il peso inferiore, potrebbe risultare più comodo per chi ha dita sottili o chi è particolarmente sensibile alla presenza dell’anello di notte.

Sul fronte materiali, c’è invece una differenza tra Gen 2 Air e gli altri due che vale la pena segnalare: Gen 3 e Gen 2 utilizzano titanio abbinato a resina epossidica, mentre Gen 2 Air è costruito in acciaio inox con la stessa resina. Il titanio è più leggero e più resistente alla corrosione, un vantaggio concreto per chi tiene l’anello durante attività fisiche intense o in acqua salata. L’acciaio inox non è un materiale scadente, ma il posizionamento premium rimane appannaggio dei due modelli superiori.

La ricarica è un altro elemento che differenzia i tre prodotti in modo sottile ma significativo. Gen 3 arriva con un case di ricarica wireless universale, compatibile con tutte le taglie, mentre Gen 2 usa un case wireless specifico per taglia, e Gen 2 Air si affida a un dock cablato universale. Per chi ha perso o danneggiato l’accessorio di ricarica di un modello precedente, acquistarne uno nuovo può essere un’ulteriore voce di spesa. Il case universale del Gen 3 è un vantaggio pratico che passa spesso inosservato.

Infine, un dettaglio che potrebbe sorprendere chi vuole aggiornare da un modello precedente: Gen 3 adotta un sistema di taglie diverso rispetto ai suoi predecessori, quindi chi già possiede un Gen 2 o un Gen 2 Air non dovrebbe dare per scontato che la propria taglia si trasferisca automaticamente. RingConn offre un kit di misurazione, e usarlo è la strada più sicura: la vestibilità influenza sia il comfort sia la qualità del contatto tra i sensori e la pelle, e un anello che scivola o stringe compromette la precisione dei dati.

Quale acquistare

RingConn Gen 3 è indubbiamente il modello più completo che RingConn abbia mai prodotto, e se volete l’hardware più aggiornato senza compromessi, la scelta è quella. Vibrazione per alert sanitari, sensori di nuova generazione, la migliore autonomia della lineup, dieci giorni di storage offline e il case di ricarica wireless universale: il pacchetto è solido. Il prezzo (non abbiamo ancora il prezzo in euro), $383 in pre-ordine, con possibilità di trade-in fino a $70 per chi arriva da un modello precedente, è più alto dei predecessori, e lo spessore leggermente maggiore è il compromesso fisico da accettare.

Gen 2 a 299 euro non va ancora in pensione. È più sottile del Gen 3, più leggero nelle taglie piccole, e offre fino a 12 giorni di autonomia. Per chi non ha bisogno della vibrazione, o non vuole gestire il suo impatto sulla batteria, rimane una scelta coerente, soprattutto se acquistabile in sconto.

Il Gen 2 Air a 199 euro è l’opzione per chi vuole entrare nell’ecosistema RingConn spendendo il meno possibile. Copre le funzioni essenziali, arriva fino a 10 giorni di batteria e mantiene il modello senza abbonamento. Ma le rinunce sono reali: niente vibrazione, niente apnea notturna, niente salute vascolare, acciaio inox invece del titanio. È un prodotto onesto nel suo segmento, non un Gen 3 scontato.

Tutti e tre gli anelli mantengono il modello senza abbonamento di RingConn, i dati sono vostri, senza canoni mensili. In una categoria dove alcuni competitor chiedono abbonamenti annuali per sbloccare funzioni base, questo rimane uno dei vantaggi più concreti e differenzianti dell’intera lineup. E quel vantaggio, almeno per ora, non dipende dalla generazione che scegliete.

Il resto lo scopriremo sul campo.

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