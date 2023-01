Migliori MacBook di Gennaio 2023: ecco i nostri consigli

Nel 2023 comprare un nuovo MacBook di Apple può sembrare semplice se si fa la conta dei modelli. Non sono molti, ma proprio questo fattore può trarre in inganno. Con l’arrivo di Apple Silicon M1 e M2, in realtà non sono così pochi i MacBook da scegliere, ci sono tante configurazioni diverse, con potenza diversa e soprattutto dei prezzi che possono far fare scelte sbagliate.

Su una cosa si può esser certi, c’è da evitare a tutti i costi i vecchi MacBook con processori Intel. Nessuno dei MacBook con CPU Intel Core è stato preso in considerazione. Sono macchine obsolete, che non verranno più aggiornate, evitate anche usato o ricondizionati dei MacBook con Intel. I migliori MacBook del 2023 sono tutti caratterizzati dalla presenza del SoC Apple Silicon M1 ed M2 con le varie declinazioni di potenza e sono l’unica opzione da tenere in considerazione per scegliere quale MacBook comprare per le proprie esigenze.

Migliori MacBook per fascia di prezzo

La premessa generale è una, questa non è una lista di tutti i portatili Apple del 2023 ma una selezione accurata dei migliori MacBook da prendere per rapporto qualità-prezzo. Per districarsi tra le varie configurazioni dei notebook Apple con Silicon M1, M1 Pro, M1 Max o M2, abbiamo diviso i migliori MacBook del 2023 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del notebook Apple in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori portatili Apple in assoluto.

La selezione dei migliori portatili Apple è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi MacBook M1 e M2 son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook Apple con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Da non sottovalutare il fattore sicurezza, nella guida ai migliori MacBook del 2023 non troverete prodotti ricondizionati, usati o obsoleti che potrebbero anche essere consigliati ad un prezzo molto basso ma con la presenza delle CPU Intel che non riceveranno aggiornamenti di sicurezza e di macOS, è meglio evitarli.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori MacBook Apple del 2023 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, anche Apple offre un ottimo servizio post vendita ma sul sito Apple o negli Apple Store ci sono sempre i prezzi di listino e non si riuscirà mai a risparmiare.

Migliori MacBook sotto 1000 Euro

Sotto i 1000 Euro si trova al momento solo un notebook Apple ed è il mitico MacBook Air M1. Questo MacBook M1 con MacOS vi permetterà di lavorare in tutta tranquillità senza dover avere l’ansia della durata della batteria. Al momento non sono previsti altri portatili Apple con Silicon M1 o Silicon M2 sotto i 1000 Euro.

Apple MacBook Air M1

Il Macbook Air M1 è il notebook che sta riscuotendo un successo incredibile grazie al chip proprietario Apple Silicon M1 che riesce a regalare delle prestazioni straordinarie e allo stesso tempo consumare pochissimo, in modo da avere non solo potenza ma anche tanta durata della batteria. Il tutto senza fare nessun tipo di rumore, è una macchina fanless, senza ventola e non si surriscalda mai eccessivamente. Un notebook da prendere ad occhi chiusi, la combinazione Big Sur e chip M1 regala un tipo di esperienza mai avuta su un MacBook Air. Al vertice della categoria.

Migliori MacBook sotto 2000 Euro

Nella fascia sotto i 2000 Euro ci sono tanti portatili Apple che si scontrato l’uno con l’altro. Quello da evitare è senza dubbio ilo MacBook Pro M2 che non funziona male ma è esattamente la rappresentazione di come spendere male i propri soldi. La scelta da fare è tra il MacBook Air M2 e il MacBook Pro 14 M1 Pro. Consigliato prendere Air M2 se avete un budget limitato ma attenzione a non configurarlo sul sito Apple, una versione di Air M2 maxata costa quasi come un Pro 14″ con M1 Pro che è molto più potente, ha un display decisamente più bello a 120 Hz e tante porte in più.

Apple MacBook Air M2

Il Macbook Air M2 è una macchina stupenda ma è posizionata in maniera un po’ scomoda sul mercato, la versione base non è preferibile, andrebbe configurato diversamente dal modello base ma il prezzo sale terribilmente. In ogni caso, il notebook è bellissimo, il display è migliorato tanto, il chip Silicon M2 è molto potente e l’autonomia è sempre irraggiungibile per gli altri.

Apple MacBook Pro M2

Il MacBook Pro M2 è un notebook si aggiornato dal punto di vista della scheda tecnica con il Silicon M2 ma per tutto il resto è praticamente identico rispetto ai modelli di precedente generazione. Va semplicemente evitato, conviene spendere meno e prendere un Air M1, anche un Air M2. Se la parola Pro vi trae in inganno, i veri MacBook Pro sono altri, non lui. Consideratelo solo se lo trovate ad un prezzo stracciato.

Apple MacBook Pro 14 M1 Pro

Il nuovo MacBook Pro 14″ è una vera macchina Pro e nella sua versione base è il primo step per lavorare con un notebook di fascia veramente alta. Non manca nulla, c’è il ritorno di un buon numero di porte, c’è un display Mini LED Liquid Retina XDR 120 Hz davvero favoloso (anche se c’è il notch) ma a rubare la scena è sempre il SoC Slicon M1 Pro che migliora di un bel po’ le prestazioni e per chi non si accontenta c’è anche la variante M1 Max (che costa di più) in grado di portare le prestazioni della GPU ad un livello estremo. Ottima piccola working station portatile firmata Apple.

Migliori MacBook oltre 2000 Euro

Oltre i 2000 Euro c’è solo il meglio del meglio, i MacBook Pro 14″ e 16″ con M1 Pro e M1 Max. Qui è la scelta è una questione di dimensioni, il 14″ è sicuramente più portatile ma il 16″ offre tanto spazio di lavoro in più e se state puntano a questo livello di prestazioni, probabilmente è meglio puntare al MacBook Pro 16″ con M1 Pro. Puntate alle versioni di MacBook Pro 14″ e 16″ con M1 Max solo se avete in mente di fare lavori con un carico maggiore sulla GPU. Al momento non sono stati annunciati ancora i modelli next gen di questi MacBook Pro 14″ e 16″ quelli con M2 Pro e M2 Max ma sicuramente verranno presentati nel corso del 2023.

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro/Max

Per chi non bada a spese di nessun tipo e per chi vuole il maggior spazio di lavoro in mobilità, il MacBook Pro 16″ è perfetto. Fa tutto ciò che riesce al fratello minore da 14″ ma meglio. Il display è più grande, sempre Mini LED Liquid Retina XDR 120 Hz, l’audio è leggermente più potente, il numero di porte è uguale ma nella versione maxata con tantissima RAM e il Silicon M1 Max ha delle prestazioni semplicemente assurde. Costa tantissimo ma è il sogno di tutti quelli che vivono nell’ecosistema Apple e non solo.

Migliori MacBook in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili Apple, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori MacBook del 2023 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop con Apple Silicon, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook Apple che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il MacBook perfetto per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori MacBook in assoluto del 2023 da prendere per le varie fasce di prezzo:

Abbiamo terminato la nostra classifica con i migliori Apple MacBook divisi per fascia di prezzo. Sentitevi liberi di segnalare nei commenti un portatile che ritenete possa essere aggiunto nella guida e di segnalarci eventuali aspetti che vorreste venissero migliorati, così da realizzare una guida ai migliori laptop Apple ancor più completa.

