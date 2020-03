La diagonale da 15 pollici può essere considerata quella storica, la base per tanti notebook, la salvezza per chi ama lavorare in mobilità con un display dalle ampie dimensioni. Il mercato offre tantissime soluzioni per i portatili da 15 pollici e proprio per questo motivo non è facile orientarsi tra la marea di proposte tutte molto simili.

Fortunatamente qualcosa sta cambiando, molti produttori hanno capito che il classico laptop da lavoro deve diventare bello oltre che utile e funzionale. I migliori notebook da 15 pollici hanno caratteristiche moderne, display borderless e spessore sempre più ridotto.

Migliori notebook 15 pollici per fascia di prezzo

La premessa è sempre la stessa nelle nostre guide, questa non è una lista di tutti i portatili da 15 pollici del 2020 ma una selezione accurata dei migliori notebook 15 pollici mettendo al primo posto il rapporto qualità-prezzo. Per scovare meglio le soluzioni più interessanti, magari qualche convertibile, qualche soluzione da gaming o più semplicemente per agevolare la scelta a chi ha un tetto massimo di spesa, abbiamo diviso i migliori portatili da 15 pollici del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del notebook in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook da 15 pollici in assoluto del 2020.

La selezione dei migliori laptop da 15 pollici è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Da non sottovalutare il fattore sicurezza, nella guida ai migliori notebook 15 pollici del 2020 non troverete prodotti low cost o modelli troppo vecchi che non riceveranno aggiornamenti di sicurezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook da 15 pollici del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Saremo franchi, non molti produttori di laptop possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori notebook 15 pollici sotto 300 Euro

Se state cercando il miglior portatile da 15 pollici entro i 300 Euro, è necessario avere bene in mente che tipo di utilizzo si andrà a fare. Purtroppo in questa fascia di prezzo le prestazioni permettono una buona navigazione web, la stesura di documenti con il pacchetto Office e poco più. Per fare altri tipi di lavori o utilizzo con questi notebook c’è bisogno di abbassare molto le aspettative. Certo, potete guardare Netflix e Youtube in tutta tranquillità ma la qualità del display sarà bassa, così come la potenza degli speaker. In ogni caso, se avete in mente di utilizzare un laptop nella maniera più snella e basilare di sempre, ecco due notebook economici da 15 pollici da tenere in considerazione sotto i 300 Euro.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione solo HD e con una luminosità massima non elevata ma Acer Aspire 3 ha dalla sua 1TB di storage e un set di porte completissimo. La tastiera non è male, il touchpad è piccolino e non proprio precisissimo. Ci sono dei compromessi ma per 289 Euro si possono accettare.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Lenovo Ideapad

Un classico Lenovo Ideapad è il notebook economico da 15,6″ che si consiglia un po’ a tutti. Il grande vantaggio del Lenovo Ideapad è quello di avere un modulo SSD da 256 GB in grado di regalare reattività e velocità a Windows 10 nonostante il processore AMD A4 e i soli 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione bassa, anche in questo caso solo HD, almeno la diagonale è da 15,6″ che lo rende adatto alla stesura di documenti fuori ufficio. Buona la dotazione di porte, molto meno la costruzione in plastica ma ha un design sobrio quanto basta.

Compralo in offerta su Amazon cliccando qui.

Migliori notebook 15 pollici sotto 500 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook da 15 pollici iniziano già ad essere più interessanti. I processori restano comunque limitati nella potenza, non pensate di poter saltare tra Chrome, Premiere e Photoshop senza vedere dei lag evidenti ma se utilizzati nella maniera corretta possono già iniziare a dare delle soddisfazioni. In questa fascia di prezzo migliora il design ma anche la dotazione tecnica, ci sono più portatili con SSD capienti e RAM oneste. In questa fascia di prezzo si possono fare buoni affare, soprattutto scegliendo l’offerta giusta per il miglior laptop da 15 pollici.

Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 3

Acer Aspire 3 processore Ryzen3 3200U e con ben 128 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 359 Euro. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Ryzen3 e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio, ha una risoluzione FullHD che nel 2020 dovrebbe essere la base minima per vedere Netflix o Youtube ad una qualità accettabile, purtroppo non è particolarmente brillante e luminoso ma se pensate di passare molto tempo a pc, c’è la funzione BlueLightShield per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 359 Euro.

HP Notebook 15

Ancora un processore Ryzen 3 di AMD per questo notebook di HP con un display da 15 pollici FullHD con trattamento antiriflesso. Ottima la dotazione di porte che comprende anche una USB-C ed udite udite anche uno slot per leggere le schede SD. Anche la dotazione tecnica non è assolutamente male, oltre al già citato processore Ryzen 3, ci sono 8 GB di RAM ed un modulo SSD da 256 GB. Considerando il design pulito ed il prezzo onesto, questo notebook di HP è da tenere in considerazione anche se la tastiera e gli speaker audio non sono il massimo.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 399 Euro.

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo sa come fare ottimi notebook per rapporto qualità-prezzo. IdeaPad S145 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore Intel Core i3 di ottava generazione è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei Core di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB, il display FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo. Lui è il miglior notebook sotto i 500 Euro.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 449 Euro.

Migliori notebook 15 pollici sotto 700 Euro

I migliori notebook da 15 pollici del 2020 in questa fascia di prezzo fanno sul serio. I laptop selezionati hanno tutti una buona cura per il design, per la costruzione e per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono. Ora è il caso di confrontare, valutare e fare uso dei propri gusti personali per scegliere il miglior notebook 15 pollici per le proprie esigenze.

Huawei Matebook D 15.6″

Huawei Matebook D da 15,6″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 15,6″ ha cornici ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 87% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni (scheda grafica Radeon Vega 8) ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 42 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 559 Euro.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ed ottimizzato (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Aspire 5 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 10210U e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Acer si sente tutta nella gestione delle temperature, Aspire 5 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 639 Euro per Acer Aspire 5 sono troppo invoglianti.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 639 Euro.

Migliori notebook 15 pollici sotto 1000 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 700 e i 1000 Euro, i notebook da 15 pollici non sono tantissimi. Si possono trovare ottime soluzioni dal mondo gaming ma se cercate qualcosa di più sobrio c’è da fare attenzione a quanto si spende. In ogni caso c’è da dire che in questa fascia di prezzo, i migliori notebook da 15 pollici sono delle macchine in grado di operare senza nessun tipo di problema in qualsiasi contesto di utilizzo.

Asus Vivobook A512

Il display di Asus Vivobook A512 ha cornici sottilissime, non è un OLED ma un IPS da 15,6″ con risoluzione FullHD con trattamento anti-glare per ridurre i riflessi in esterna, il rapporto schermo-scocca è molto elevato. Processore Intel Core i5 8265U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB ed una tastiera con anche il tastierino numerico fanno di questo Asus Vivobook A512 una buona scelta anche in vista del buon rapporto qualità-prezzo. Peccato per il set di porte solo discreto e per un touchpad piccolo.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Acer Nitro 5

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo onesto. Acer Nitro 5 è grande, abbastanza rumoroso e dal design discutibile (migliorato rispetto alla precedente generazione) ma grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 9750H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650 sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, questa nuova versione di Acer Nitro 5 è davvero interessante.

Compralo su Amazon in offerta a 1099 Euro.

Migliori notebook 15 pollici oltre 1000 Euro

Nella fascia oltre i 1000 Euro ci sono i migliori notebook da 15 pollici, quelli veri. Nessun compromesso qui, la diagonale è da 15 pollici ma i portatili hanno comunque delle cornici ottimizzate riuscendo ad essere ancora più piccoli, compatti e trasportabili. Il tutto senza rinunciare ad una base hardware importante, a tratti impressionante se si pensa alle dimensioni di questi laptop. Per funzionare così bene, i migliori notebook da 15 pollici premium sono frutto di una progettazione tecnica senza pari, si parte dalla gestione termica concludendo alla durata della batteria. I portatili da 15 pollici da prendere senza pensarci due volte sono qui.

Microsoft Surface Laptop 3 15″

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile con display da 15″ PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Ryzen 5 3580U con scheda grafica Radeon Vega 9, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 1349 Euro sono una cifra importante.

Compralo su Amazon in offerta a 1349 Euro.

MSI Prestige 15

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, MSI Prestige 15 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 1071U supportato da scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Max-Q, 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in 1,6 kg di peso nella scocca ben ottimizzata di un 15,6″. Tra le altre cose, il display True Pixel è un punto forte grazie alla copertura AdobeRGB del 100% e Delta-E inferiore a 2.

Un laptop ingegnerizzato per rendere al meglio in ogni contesto, ci son ben tre porte Thunderbolt per poter connettere altri monitor, c’è il riconoscimento sicuro di Windows Hello ed anche una cerniera che permette al notebook di non essere completamente steso sulla superficie ma di stare leggermente rialzato per favorire il flusso d’aria e la comodità di scrittura. Ha il suo bel prezzo ma vale fino all’ultimo centesimo.

Compralo su Amazon a 1449 Euro.

Apple Macbook Pro 15″

Il Macbook Pro 15 non ha bisogno di presentazioni, è la macchina preferita dei professionisti ed il perché non è solo per le sue specifiche da capogiro. L’ottimizzazione del sistema operativo è senza pari, Apple è la numero uno in questo, software cucito su misura di un hardware importante. Intel Core i9 di ottava generazione, Radeon Pro 560X, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il Macbook Pro 15 è stato rimpiazzato dal modello da 16″ ma il 15 pollici resta una soluzione assolutamente piacevole da utilizzare, il consiglio però è quello di valutare anche il modello da 16″ che in termini di dimensioni non è troppo distante.

Compralo su Amazon a 2300 Euro.

DELL XPS 15 2in1

Il Dell XPS 15 è una soluzione molto versatile, il display è grande ma comunque in grado di ruotare sulla cerniera. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless ed anche questo 2in1 non è da meno, XSP 15 è ultra compatto integrando un display da 15.6″ con risoluzione 4K e supporto al touchscreen. Il processore è un Intel Core i5 con 8 GB di RAM e 512 di SSD ma è tutto il laptop nel suo complesso ad essere eccezionale. Il touchpad è uno dei migliori nel mondo Windows, la tastiera è un vero piacere da utilizzare e la dotazione di porte è completa. La costruzione, sia interna che esterna, permette a questo Dell XPS 15 di essere spremuto al massimo senza perdere le prestazioni, la gestione del calore è ottima anche se c’è da rinunciare un po’ al silenzio.

Compralo su Amazon a 1704 Euro.

Migliori portatili 15 pollici in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili da 15 pollici, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori notebook da 15 pollici del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili da 15 pollici in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo: