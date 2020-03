Il formato da 13 pollici è uno dei più apprezzati soprattutto quando si cerca un notebook per lavorare in mobilità. Nel 2020 il display da 13 pollici di un portatile vede un importante aggiornamento rispetto alle generazioni precedenti, i produttori di laptop si stanno impegnando a ridurre al minimo gli ingombri e le cornici attorno al pannello.

Comprare uno dei migliori notebook da 13 pollici potrebbe sembrare semplice ma ci sono alcune dritte da seguire. Perché è vero, i produttori di portatili stanno riducendo le cornici ma allo stesso tempo stanno aumentando di poco anche la diagonale del display, avendo maggior spazio di lavoro nelle stesse dimensioni di un laptop da 13 pollici. Non bisogna scartare a priori diagonali più grandi di 13 pollici perché quel notebook potrebbe essere particolarmente ottimizzato e regalarvi una migliore esperienza di visualizzazione senza compromessi di portabilità.

Migliori notebook 13 pollici per fascia di prezzo

La premessa generale è sempre la stessa per le nostre guide, questa non è una lista di tutti i portatili da 13 pollici del 2020 ma una selezione accurata dei migliori notebook 13 pollici considerando non solo il rapporto qualità-prezzo ma anche il rapporto schermo-scocca. Per cercare meglio tra le varie screen to body ratio, i nuovi rapporti di forma o più semplicemente per agevolare la scelta a chi ha un tetto massimo di spesa, abbiamo diviso i migliori portatili da 13 pollici del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del notebook in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook da 13 pollici in assoluto del 2020.

La selezione dei migliori laptop da 13 pollici è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Quando possibile consigliamo prodotti che utilizziamo in mobilità, i nostri notebook da lavoro che portiamo alle più importanti fiere mondiali della tecnologia, in quei contesti avere portatili compatti ma potenti è fondamentale.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook da 13 pollici del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon.

Migliori notebook 13 pollici sotto 300 Euro

Se state cercando il miglior portatile da 13 pollici entro i 300 Euro ci dispiace dovervi deludere, purtroppo il formato da 13 pollici appartiene a fasce di prezzo più alte. Non temete però, se il vostro budget è limitato potete valutare queste due soluzioni da 14 pollici che provano a ridurre al minimo le cornici laterali del display, provando a racchiudere nel corpo di un portatile da 13 pollici un display più grande. Ecco due notebook economici da tenere in considerazione sotto i 300 Euro.

Acer Swift 1

Acer Swift 1 ha il minimo indispensabile per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Pentium Silver N5000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Chiaro, il notebook è da 14″ ma le cornici laterali sono ridotte e in una fascia di prezzo bassa porta anche un modulo SSD da 128 GB. Va preso al prezzo giusto, fortunatamente spesso è in offerta.

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad S130 è il notebook economico che consiglio caldamente sotto i 300 Euro. In realtà di listino costa di più ma su Amazon il prezzo è stato tagliato. Il grande vantaggio del Lenovo Ideapad S130 è quello di avere un modulo SSD da 128 GB in grado di regalare reattività e velocità a Windows 10 nonostante il processore Intel N5000 e i soli 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione bassa, solo HD, la diagonale invece è da 14″ (cornici laterali abbastanza ridotte) che lo rende adatto alla mobilità visto anche il peso di 1,4 Kg. Buona la dotazione di porte, molto meno la costruzione in plastica ma ha un design carino e dalla colorazione giovane.

Migliori notebook 13 pollici sotto 500 Euro

Anche nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook da 13 pollici esatti scarseggiano. Come per le proposte poco su, i portatili selezionati hanno una diagonale un po’ più grande ma ingombri molto simili ai 13 pollici con la differenza che i processori utilizzati sono migliori ma comunque limitati nella potenza. In questa fascia di prezzo in generale c’è maggior cura per l’utilizzo di tutti i giorni con SSD più capienti e dotazioni di RAM oneste.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 con processore AMD Athlon 300U e con ben 256 GB di SSD PCIe è una gran bella proposta per il prezzo richiesto. La dotazione di RAM è buona con 8 GB, Windows 10 Home non avrà particolari impuntamenti. Tra le note di merito c’è il display da 14″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio grazie alle cornici laterali ridotte (un po’ meno quelle superiori ed inferiori), ha una risoluzione FullHD e la funzione Acer Color Intelligence per migliorare luminosità, contrasto e gestione dei colori. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

Lenovo YOGA 530

Lenovo sa come fare ottimi notebook ottimizzati per rapporto schermo scocca. YOGA 530 ha un display da 14″ HD ma con cornici ottimizzate su tre lati, supporta il touchscreen e la penna, è un classico convertibile. Il processore AMD Ryzen 3 2200U è una buona notizia, sia chiaro non ha prestazioni incredibili ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB ed un design convertibile che sarà sicuramente apprezzato da chi cerca il massimo della mobilità Lui è il miglior notebook sotto i 500 Euro.

Migliori notebook 13 pollici sotto 700 Euro

I migliori notebook del 2020 in questa fascia di prezzo hanno dimensioni molto ottimizzate. I laptop selezionati hanno tutti una buona cura per il design e per la gestione dell’ingombro. Dimenticatevi del dato sulla scheda tecnica questi notebook hanno dimensioni pari ad un portatile da 13 pollici ma offrono più schermo. Per tutto il resto, grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono. Ora è il caso di confrontare, valutare e fare uso dei propri gusti personali per scegliere il miglior notebook per le proprie esigenze.

Asus Vivobook 14

Il display di Asus Vivobook 14 ha cornici sottilissime, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con trattamento anti-glare per ridurre i riflessi in esterna, il rapporto schermo-scocca è vicino all’87%. Processore Intel Core i3 8145U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, ottimo set di porte a disposizione ed un touchpad abbastanza grande fanno di questo Asus Vivobook 14 una bella scelta anche in vista del buon rapporto qualità-prezzo.

Huawei Matebook D 14

Huawei Matebook D da 14″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 14″ non deve assolutamente scoraggiare chi cerca la portabilità, le cornici sono ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 84% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 56 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC. Huawei Matebook D14 è assolutamente il migliore da prendere sotto i 700 Euro.

Migliori notebook 13 pollici sotto 1000 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 700 e i 1000 Euro, i notebook sono estremamente ottimizzati in termini di portabilità. Si possono trovare ottimi 2 in 1, aspect ratio diverse per poter lavorare al meglio, cornici ridotte al minimo indispensabile e chi più ne ha più ne metta. C’è da dire che in questa fascia di prezzo, i migliori notebook da 13 pollici sono delle macchine in grado di operare senza nessun tipo di problema in qualsiasi contesto di utilizzo, non ci son reali compromessi ed in più, è facile trovarli in offerta.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello.

Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Il numero di porte in dotazione non è elevatissimo ma il Surface Pro 7 è un prodotto pensato per la comodità e la flessibilità di utilizzo, come pura macchina di lavoro potrebbe avere qualche compromesso in più rispetto ad un classico notebook ma se siete alla ricerca della portabilità estrema, c’è poco da discutere. 799 Euro sono un prezzo onesto ma c’è da aggiungere sempre il prezzo della tastiera.

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi do un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici super ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza.

Microsoft Surface Laptop 3 13″

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile con display da 13.5″ PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 999 Euro sono una cifra importante.

Migliori notebook 13 pollici oltre 1000 Euro

Nella fascia oltre i 1000 Euro ci sono i migliori notebook da 13 pollici, quelli veri. Nessun compromesso qui, la diagonale è da 13 pollici ma i portatili hanno comunque delle cornici ottimizzate riuscendo ad essere ancora più piccoli, compatti e trasportabili. Il tutto senza rinunciare ad una base hardware importante, a tratti impressionante se si pensa alle dimensioni di questi laptop. Per funzionare così bene, i migliori notebook da 13 pollici premium sono frutto di una progettazione tecnica senza pari, si parte dalla gestione termica concludendo alla durata della batteria. I portatili da 13 pollici da prendere senza pensarci due volte sono qui.

Huawei Matebook X Pro

Uno dei migliori portatili in circolazione, uno dei più interessanti. Huawei Matebook X Pro è un notebook fantastico e non solo per la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i5 8565U 8 GB di RAM, SSD da 512 GB (con un partizionamento particolare) e una scheda grafica GeForce MX250. I numeri sulla carta non mancano di certo ma il valore aggiunto è un display da 13.9″ 3K in 3:2 con assenza di cornici tanto da raggiungere il rapporto schermo-scocca del 91%. 1499 Euro sono tanti, lo sappiamo, ma è uno dei migliori in circolazione.

Razer Blade Stealth

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, Razer Blade Stealth è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 8550U con possibilità di aggiungere schede grafiche esterne con l’accessorio Razer Core, 16 GB di RAM e 256 GB SSD PCIe,. Il display è il punto forte grazie alla risoluzione QHD+, copertura RGB del 100% e supporto al touchscreen.

Un laptop pensato per essere una macchina da lavoro estremamente flessibile in mobilità per poi trasformarsi in un desktop replacement appena si torna a casa grazie all’accessorio Razer Core che permette di collegare le schede grafiche via Thunderbolt 3. Un notebook per veri intenditori.

Apple Macbook Pro 13″

Il Macbook Pro 13 non ha bisogno di presentazioni, è la macchina preferita dei professionisti ed il perché non è solo per le sue specifiche da capogiro. L’ottimizzazione del sistema operativo è senza pari, Apple è la numero uno in questo, software cucito su misura di un hardware importante. Intel Core i5 di nona generazione, grafica Iris Plus 655, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il Macbook Pro 13 è dovunque, basta osservare in giro quante persone abbiano scelto questa macchina per lavorare con il nuovo display da 13″ Retina con tecnologia True Tone. Se c’è qualcosa da contestare a questo portatile potrebbe essere la Touch Bar (anche se esiste una versione senza Touch Bar), una tastiera che è troppo soggetta ai gusti personali e poco più. Il Macbook Pro da 13″ è il portatile per eccellenza.

DELL XPS 13

Se il Macbook Pro 13 è il portatile per eccellenza, il suo equivalente in ambito Windows è il leggendario Dell XPS 13. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless, XSP 13 è ultra compatto integrando un display da 13.3″ con risoluzione 4K e supporto al touchscreen che non fa mai male. Il processore è un Intel Core i7 con 16 GB di RAM e 512 di SSD ma è tutto il laptop nel suo complesso ad essere eccezionale. Il touchpad è uno dei migliori nel mondo Windows, la tastiera è un vero piacere da utilizzare e la dotazione di porte è completa. La costruzione, sia interna che esterna, permette a questo Dell XPS 13 di essere spremuto al massimo senza perdere le prestazioni, la gestione del calore è ottima anche se c’è da rinunciare un po’ al silenzio. Costa tantissimo ma è un vero top di gamma.

Migliori portatili 13 pollici in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili da 13 pollici, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori notebook da 13 pollici del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni?