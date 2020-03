Intel, con i suoi processori Core, ha dominato il mercato notebook per anni, solo ora si inizia a vedere qualche soluzione con processori AMD ma stiamo parlando di poche unità che abbiamo analizzato nella nostra selezione.

Questa dominazione del mercato ha portato ad un bel po’ di confusione nella scelta di un nuovo portatile con processore Intel. La proposta si è allargata a dismisura per coprire tante fasce di prezzo ed è necessaria una selezione per scovare i migliori notebook Intel Core.

Migliori notebook Intel Core per fascia di prezzo

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook Intel Core, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori portatili con processori Intel Core non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato (sarebbe praticamente impossibile) ma una selezione accurata delle migliori proposte dei vari brand. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Intel Core:

La selezione dei migliori portatili Intel Core è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook Intel Core del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon.

Migliori notebook Intel Core sotto 500 Euro

Sotto i 500 Euro è davvero difficile trovare un processore Intel Core. Sia chiaro, non significa che non sia possibile trovare notebook economici con processori Intel ma è praticamente impossibile trovare quelli della serie Core. In ogni caso ecco un notebook Intel Core sotto i 500 Euro:

Asus Vivobook A420

Asus Vivobook A420 ha un processore Intel Core i3 di vecchia generazione con 128 GB di SSD. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Intel e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 14″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio ma ha una risoluzione ancora bassa, solo HD. Il design però è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed in generale si può valutare come notebook valido. Peccato non sia stato ancora aggiornato il processore.

Migliori notebook Intel Core sotto 700 Euro

Questa è la fascia di prezzo più interessante per prendere un portatile con processore Intel Core. Le soluzioni non sono tantissime ma sono tutte valide per rapporto qualità-prezzo soprattutto in vista dell’adozione del Core i5 di nuova generazione. Ecco i migliori notebook tra i 300 e i 700 Euro:

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ed ottimizzato (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Aspire 5 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 10210U e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Acer si sente tutta nella gestione delle temperature, Aspire 5 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 639 Euro per Acer Aspire 5 sono troppo invoglianti.

Dell Vostro 3590

Il Dell Vostro 3590 è un notebook destinato al mondo aziendale ma apprezzatissimo anche dal pubblico consumer. Nella sua nuova versione con processore Intel Core i5 10210U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è sicuramente una scelta interessante. Non avrà un design moderno, non avrà un display borderless ma è un portatile pensato per essere concreto, utile ed efficiente. Il set di porte ne è la dimostrazione con addirittura un caro e vecchio ingresso ottico, la porta Ethernet e il jack audio. Costruito in plastica, è grande e pesante ma se ci dovete lavorare e basta, è un device consigliato.

Migliori notebook Intel Core sotto 1000 Euro

Entro i 1000 Euro i notebook con processori Intel Core sono davvero fantastici, nessun limite di potenza nemmeno per chi vuole giocare con il proprio computer. Ecco i migliori notebook Intel Core tra i 700 e i 1000 Euro:

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello.

Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Il numero di porte in dotazione non è elevatissimo ma il Surface Pro 7 è un prodotto pensato per la comodità e la flessibilità di utilizzo, come pura macchina di lavoro potrebbe avere qualche compromesso in più rispetto ad un classico notebook ma se siete alla ricerca della portabilità estrema, c’è poco da discutere. 799 Euro sono un prezzo onesto ma c’è da aggiungere sempre il prezzo della tastiera.

Lenovo Yoga S740

Lenovo Yoga S740 è un portatile da tenere sott’occhio entro i 1000 Euro. Yoga S740 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 1035G4, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Non può vantare della costruzione di un Thinkpad ma ha sicuramente un design raffinato, elegante e di buona qualità. Nota di merito per la presenza della tastiera Lenovo e per un display da 14″ UltraHD con supporto HDR e con trattamento antiriflesso. Non manca la ricarica rapida e la classica attenzione per la sicurezza da parte di Lenovo con il supporto a Windows Hello con sblocco facciale in 3D.

Acer Nitro 5

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo onesto. Acer Nitro 5 è grande, abbastanza rumoroso ma ha un design migliorato rispetto alla precedente generazione. Processore Intel Core i7 9750H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650. Il display da 15.6″ grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, questa nuova versione di Acer Nitro 5 è davvero interessante.

Migliori notebook Intel Core oltre 1000 Euro

Apple, MSI, Lenovo, Dell e HP sono brandi di altissima qualità che hanno lanciato proposte premium da oltre 1000 Euro con processori Intel Core. Generalmente è facile trovare il top di gamma, il Core i7 che offre delle prestazioni davvero impressionanti. Ecco i migliori notebook Intel Core oltre 1000 Euro:

MSI Prestige 14

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, MSI Prestige 14 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 1071U supportato da scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Max-Q, 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in 1,6 kg di peso nella scocca ben ottimizzata di un 14″. Tra le altre cose, il display True Pixel è un punto forte grazie alla risoluzione 4K, copertura AdobeRGB del 100% e Delta-E inferiore a 2.

Un laptop ingegnerizzato per rendere al meglio in ogni contesto, ci son ben tre porte Thunderbolt per poter connettere altri monitor, c’è il riconoscimento sicuro di Windows Hello ed anche una cerniera che permette al notebook di non essere completamente steso sulla superficie ma di stare leggermente rialzato per favorire il flusso d’aria e la comodità di scrittura. Ha il suo bel prezzo ma vale fino all’ultimo centesimo.

Lenovo Thinkpad X1 Extreme

Lenovo sottopone Thinkpad X1 Estreme a 12 test di conformità alle specifiche militari e a oltre 200 controlli di qualità per verificare il funzionamento in condizioni estreme, già questo potrebbe bastare per rendere l’idea di che prodotto è questo notebook. Sblocco facciale in 3D per Windows Hello incluso nella tecnologia Glance che permette anche il tracciamento oculare per migliorare il focus in produttività, ricarica rapida da 0% a 80% in 60 minuti, possibilità di scelta del display Oled con risoluzione 4K, chip integrato per la sicurezza e tanto altro. Le specifiche sono quasi l’ultima cosa da tenere a mente per una macchina del genere, Intel Core i5 9400H, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650. Ovviamente tutte le specifiche possono essere portate alla massima configurazione.

HP Spectre X360

HP Spectre X360 è il flagship del brand, è un convertibile fantastico. Forse uno dei migliori convertibili in assoluto sul mercato. Il processore è un Intel Core i7-1065G7 con RAM 16 GB e SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Iris Plus. Il display quasi completamente boderless è da 13″ con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso, ha il touchscreen e da buon convertibile supporta la penna. La dotazione di porte è un po’ scarsa ma per tutto il resto, dal design passando per tastiera e touchpad, questo Spectre X360 è un notebook riuscito.

Dell XPS 15

Il Dell XPS 15 è la soluzione definitiva per chi deve lavorare in mobilità senza compromessi. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless, XSP 15 è ultra compatto integrando un display da 15.6″ con risoluzione 4K antiriflesso. Il processore è un Intel Core i5 9300H con 8 GB di RAM e 512 di SSD ma è la macchina in generale ad essere di primissimo livello. Il touchpad è di una scorrevolezza incredibile, si potrebbe tranquillamente rinunciare anche al mouse per lavori di precisione (non estremi, sia chiaro), la tastiera ha un feedback tra i migliori in circolazione. Grazie alla porta Thunderbolt 3 è possibile collegare monitor esterni o schede grafiche esterne per farlo diventare il set up ideale sia per il lavoro in esterna che in ufficio.

Apple Macbook Pro 16″

Il Macbook Pro 16 non ha bisogno di presentazioni, è la macchina preferita dei professionisti ed il perché non è solo per le sue specifiche da capogiro. L’ottimizzazione del sistema operativo è senza pari, Apple è la numero uno in questo, software cucito su misura di un hardware importante. Intel Core i7 di nona generazione, grafica AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Tutto è, ovviamente, scalabile fino a Core i9, 8TB di SSD, 64 Gb di RAM con un prezzo alle stelle. Il vero professionista però non si farà di questi problemi pur di lavorare con il nuovo display da 16″ Retina, luminoso, fedele ed accurato. Se c’è qualcosa da contestare a questo portatile potrebbe essere la Touch Bar ancora priva di valore, una tastiera che è troppo soggetta ai gusti personali e poco più. Anche in microfoni, quest’anno son stati curati. Sono dettagli che in pochi vedono, son meno quelli che li curano. Il Macbook Pro da 16″ è fantastico, impossibile rimanere delusi.

Migliori portatili Intel Core in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Intel Core 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili Intel Core in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo: