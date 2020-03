Tutti gli appassionati del mondo gaming conoscono bene la qualità dei prodotti MSI, dei portatili dalla lavorazione quasi artigianale. I notebook MSI sono il massimo per chi ama la cura dei dettagli, chi si esalta per un sistema di raffreddamento e per chi si stupisce di quanta potenza possa essere racchiusa in un notebook.

I migliori notebook MSI sono tra le macchine più affidabili sul mercato, hanno un prezzo alto ma non sono solo una lista di specifiche racchiuse in una scocca. C’è tanta progettazione e passione da parte di un brand estremamente legato al mondo gaming.

Migliori notebook MSI per fascia di prezzo

L’esclusività di un notebook MSI si paga, se si è esperti si può risparmiare qualcosina perché il brand mette a disposizione anche versioni dei suoi portatili senza sistema operativo ma in generale sono prodotti di fascia alta.

Il prezzo alto però è ampiamente giustificato non solo da delle specifiche sempre aggiornate, ben equilibrate e che non fanno mai sentire la necessità di volere di più ma da una maniacale attenzione ai minimi dettagli. Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook MSI, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook MSI non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, il brand ha immesso tanti portatili sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook MSI:

La selezione dei migliori portatili MSI è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook MSI sotto 1000 Euro

Pretendere tutta la qualità di un notebook MSI sotto i 1000 Euro è davvero chiedere troppo. Il produttore però in questi anni ha ascoltato molto la community ed è riuscito a portare sul mercato un notebook molto più consumer ma allo stesso tempo carico di tutta la qualità dei portatili MSI. Si chiama Modern 14 ed è uno dei migliori notebook in assoluto entro i 1000 Euro.

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza.

Migliori notebook MSI oltre 1000 Euro

Oltre i 1000 Euro, i migliori notebook MSI appartengono a varie categorie. La divisione effettuata dal brand è ottima e va a coprire molte esigenze dei gamer professionisti e non. Si parte con il notebook MSI consumer molto apprezzato Prestige 14 (esiste anche in versione da 15″). Si prosegue con la Serie GL e GT per il gaming in mobilità senza nessun tipo di compromesso.

Per chi pretende ancora di più o ha bisogno di veri e propri desktop replacement per lavori di alta professionalità c’è la serie di notebook MSI Workstation dal prezzo altissimo ma dalla qualità impareggiabile. I migliori notebook MSI oltre i 1000 Euro sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, sono ottimi per chi cerca potenza e mobilità, per chi vuole un portatile professionale ed elegante. Ecco i migliori notebook MSI oltre 1000 Euro:

MSI Prestige 14

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, MSI Prestige 14 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 1071U supportato da scheda grafica NVIDIA GTX 1650 Max-Q, 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in 1,6 kg di peso nella scocca ben ottimizzata di un 14″. Tra le altre cose, il display True Pixel è un punto forte grazie alla risoluzione 4K, copertura AdobeRGB del 100% e Delta-E inferiore a 2.

Un laptop ingegnerizzato per rendere al meglio in ogni contesto, ci son ben tre porte Thunderbolt per poter connettere altri monitor, c’è il riconoscimento sicuro di Windows Hello ed anche una cerniera che permette al notebook di non essere completamente steso sulla superficie ma di stare leggermente rialzato per favorire il flusso d’aria e la comodità di scrittura. Ha il suo bel prezzo ma vale fino all’ultimo centesimo.

MSI GL75

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GL75 sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 9750H e scheda grafica RTX 2060 di NVIDIA (16 GB RAM e 256 GB SSD + 1TB SATA). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, peccato sia solo un IPS a 60Hz però è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GL75 una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri.

MSI WS65 Mobile Workstation

Una delle workstation più belle in circolazione, una tra le più eleganti e portatili. MSI WS65 è il top in assoluto per portarsi tutta la potenza di una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 3000. Il processore è un Intel Core i7 9750H con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Le dimensioni restano compatte anche grazie al display da 15,6″ FullHD con cornici ridotte e copertura 100% sRGB. Tastiera fantastica, touchpad enorme e scorrevole, costruzione maniacale ed una gestione termica inarrivabile. Costa tanto ma vale fino all’ultimo centesimo.

MSI GT76 Titan

MSI GL76 Titan è un vero notebook da gaming, in tutto e per tutto. Esteticamente è molto aggressivo, pieno di luci led, pesante e spesso. Il motivo è uno, non ha nessun tipo di limitazione nelle prestazioni con il processore Intel Core i7 9900K e scheda grafica RTX 2080 di NVIDIA, 64 GB RAM e 1TB GB SSD + 1TB SATA. Il display è un 17.3″ con risoluzione 4K e cornici ridotte, anche la sezione audio è curatissima grazie alla presenza di Hi-Res audio. Il sistema di raffreddamento per tenere a bada questa bestiolina è il Cooler Boost Titan con 4 ventole e 11 heatpipe. Costa quasi 5000 Euro ma è un capolavoro.

Migliori portatili MSI in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook MSI 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze.