Acer è un brand molto conosciuto, è uno di quei produttori di portatili che non trascura nessuna fascia di mercato tentando di offrire un notebook per ogni esigenza e disponibilità di prezzo anche nel mondo gaming.

Puntare a uno dei migliori notebook Acer è una buona mossa, la qualità dei prodotti negli ultimi anni è cresciuta tantissimo anche nei prodotti entry level riuscendo a proporre laptop con un rapporto qualità-prezzo molto alto.

Migliori notebook Acer per fascia di prezzo

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori portatili Acer, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook Acer non è una lista di tutti i laptop presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

I notebook Acer sono divisi per serie, da quelle più economiche a quelle premium. I notebook Acer della serie Aspire sono quelli con il rapporto qualità prezzo più alto, c’è anche la serie Spin che offre qualcosa con un prezzo interessante. Oltre i 700 Euro ci sono i migliori notebook Acer gaming della serie Nitro, seguiti poi dalla linea Predator che va oltre i 1000 Euro. Ci sono anche i nuovi ConceptD, notebook adatti ai veri creatori di contenuti professionali ma sono portatili dal prezzo molto proibitivo. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Acer:

La selezione dei migliori portatili Acer è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Per questo motivo alcuni notebook Acer non sono presenti, il brand non ha ancora rilasciato una versione 2020.

Migliori notebook Acer sotto 300 Euro

Se state cercando il miglior portatile Acer entro i 300 Euro, è necessario avere ben in mente che tipo di utilizzo si andrà a fare di questo notebook. Purtroppo in questa fascia di prezzo le prestazioni permettono una buona navigazione web, la stesura di documenti con il pacchetto Office e poco più. Per fare altri tipi di lavori o utilizzo con questi notebook c’è bisogno di abbassare molto le aspettative. Certo, potete guardare Netflix e Youtube in tutta tranquillità ma la qualità del display sarà bassa, così come la potenza degli speaker. In ogni caso, se avete in mente di utilizzare un laptop nella maniera più snella e basilare di sempre, ecco un notebook Acer economico da tenere in considerazione sotto i 300 Euro.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione solo HD e con una luminosità massima non elevata ma Acer Aspire 3 ha dalla sua 1TB di storage e un set di porte completissimo. La tastiera non è male, il touchpad è piccolino e non proprio precisissimo. Ci sono dei compromessi ma per 289 Euro si possono accettare.

Migliori notebook Acer sotto 500 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook Acer iniziano già ad essere più interessanti. I processori restano comunque limitati nella potenza, non pensate di poter saltare tra Chrome, Premiere e Photoshop senza vedere dei lag evidenti ma se utilizzati nella maniera corretta possono già iniziare a dare delle soddisfazioni. In questa fascia di prezzo migliora la dotazione tecnica, ci sono più portatili con SSD capienti e RAM oneste. I compromessi restano ancora importanti ma restano comunque ottimi notebook Acer per rapporto qualità-prezzo.

Acer Aspire 3 con AMD Ryzen 3

Acer Aspire 3 processore Ryzen3 3200U e con ben 128 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 359 Euro. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Ryzen3 e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio, ha una risoluzione FullHD che nel 2020 dovrebbe essere la base minima per vedere Netflix o Youtube ad una qualità accettabile, purtroppo non è particolarmente brillante e luminoso ma se pensate di passare molto tempo a pc, c’è la funzione BlueLightShield per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 è un buon notebook a 360°. Partiamo dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con Acer Color Intelligence per ottimizzare il colore e la saturazione. Processore AMD Athlon 300U, scheda grafica Radeon Vega Mobile Gfx, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB. Per circa 489 Euro ci può stare.

Migliori notebook Acer sotto 700 Euro

Il miglior notebook Acer del 2020 in questa fascia di prezzo fa sul serio. Il laptop selezionato ha una buona cura per il design, per la costruzione e per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono. Ecco quale notebook Acer prendere sotto i 700 Euro.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ed ottimizzato (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Aspire 5 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 10210U e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Acer si sente tutta nella gestione delle temperature, Aspire 5 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 639 Euro per Acer Aspire 5 sono troppo invoglianti.

Migliori notebook Acer sotto 1000 Euro

I portatili selezionati in questa fascia di prezzo hanno caratteristiche uniche che li distinguono dalle fasce inferiori. Chiaro, siamo vicini alla fascia premium del mercato ma Acer è riuscita a lanciare delle proposte con una base hardware invidiabile ad un prezzo molto interessante entro i 1000 Euro. Ecco due notebook best buy di Acer del 2020.

Acer Spin 3

Davvero molto bello il nuovo Acer Spin 3 con processore è un Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 256 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di buonissimo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con possibilità di ruotare ed andare a fare lavori di grafica grazie al supporto alla Active Stylus . Il tutto racchiuso in poco più di un Kg e mezzo con un design che si distingue per eleganza.

Acer Nitro 5

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo onesto. Acer Nitro 5 è grande, abbastanza rumoroso ma ha un design migliorato rispetto alla precedente generazione. Processore Intel Core i7 9750H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650. Il display da 15.6″ grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, questa nuova versione di Acer Nitro 5 è davvero interessante.

Migliori notebook Acer oltre 1000 Euro

I migliori notebook Acer oltre i 1000 Euro sono il massimo desiderabile. La selezione per questa fascia di prezzo è stata molto difficile, son rimasti fuori laptop importanti, molto validi ma che hanno un prezzo troppo alto o delle specifiche tecniche non aggiornate. I migliori notebook Acer del 2020 oltre i 1000 Euro non hanno particolari contro, se non l’autonomia per alcuni desktop replacement, la scelta deve essere effettuata assecondando i gusti personali. In fondo state investendo su un prodotto che vi terrà compagnia per molto tempo, meglio non fare nessun tipo di rinuncia in questa fascia di prezzo.

Acer Predator Helios 300

Un portatile gaming ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Acer Predator Helios 300 ha un design discutibile ma grazie alle sue prestazioni, è possibile perdonare anche la scarsa autonomia. Processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1660Ti sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz. Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie alla tecnologia Aeroblade 3D di quarta generazione, è nuovo sistema di raffreddamento di Acer che permetterà a questo Predator Helios 300 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni. 1399 Euro sono un prezzo onesto per questo Predator Helios 300.

Acer Predator Triton 900

Con un prezzo fuori dal comune, Acer Predator Triton 900 è unico nel suo genere. Il motivo è uno, può essere considerato un 2 in 1 anche se potrebbe essere più utile agli artisti digitali che ai gamer questa sua flessibilità. In ogni caso si tratta di un notebook da gaming impressionante con processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, doppio SSD da 512 GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080. Il display è un 4K antiriflesso, 144 Hz e G-Sync, supporta anche il touchscreen. Triton 900 ha anche tante altre peculiarità, vorrei ben vedere per più di 4000 Euro.

Acer Concept D9 Pro

Se non state lavorando alla progettazione grafica del prossimo film degli Avengers, questo Acer ConceptD 9 Pro non fa per voi. Questo notebook non è un semplice esercizio di stile, non è uno showcase tecnico, è un desktop replacement a tutti gli effetti ridisegnato in chiave minimal, spoglio di dell’anima gaming che tutte le macchine con questo hardware hanno. Processore Intel Core i7 9750H, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD NVMe PCIe ed una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000. Non dovrei aggiungere altro, eppure c’è di più. Il display è un 17″ risoluzione 4K, certificato Pantone, Delta-E inferiore a 2 e copertura AdobeRGB del 100% (supporto al touchscreen ed alle penne per artisti digitali). Qui non è il caso di parlare di prestazioni, di temperature, di design e nemmeno di esigenze. Con un notebook del genere, un professionista vero, un artista digitale, ha tutto ciò che si può desiderare.

Migliori portatili Acer in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Acer 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

