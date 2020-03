I portatili HP in Italia sono molto diffusi, si trovano dovunque, in qualsiasi negozio e in tutti gli shop online. I notebook proposti da HP sono tantissimi e per tutte le tasche ma proprio per questo motivo non è semplice sceglierne uno.

Puntare a uno dei migliori notebook HP può essere una buona scelta ma c’è bisogno di districarsi tra le tantissime soluzioni che il brand in questi anni ha lanciato sul mercato.

Migliori notebook HP per fascia di prezzo

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori portatili HP, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook HP non è una lista di tutti i laptop presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

I notebook HP sono divisi per serie, da quelle più economiche a quelle premium. Si parte con quelli entry-level, si passa alla linea Envy che è quella best-buy per rapporto qualità-prezzo, si passa alla premium con la linea Spectre e si chiude con la linea Omen dedicata al gaming. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook HP:

La selezione dei migliori portatili HP è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza. Per questo motivo alcuni notebook HP non sono presenti, il brand non ha ancora rilasciato una versione 2020.

Migliori notebook HP sotto 500 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook HP iniziano già ad essere più interessanti. I processori restano comunque limitati nella potenza, non pensate di poter saltare tra Chrome, Premiere e Photoshop senza vedere dei lag evidenti ma se utilizzati nella maniera corretta possono già iniziare a dare delle soddisfazioni. In questa fascia di prezzo migliora la dotazione tecnica, ci sono più portatili con SSD capienti e RAM oneste. I compromessi restano ancora importanti ma restano comunque ottimi notebook HP per rapporto qualità-prezzo.

HP 225 G7

Acer Aspire 3 processore AMD A4 e con ben 500 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 369 Euro. La dotazione di RAM è bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore AMD e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di demerito c’è il display da 15.6″ HD decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio ma non è particolarmente brillante e luminoso. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona.

HP 15s

HP 15s è un buon notebook a 360°. Partiamo dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 15″ con risoluzione FullHD. Processore AMD Ryzen 3, scheda grafica Radeon Vega, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB. Per circa 499 Euro ci può stare anche se il design non è particolarmente moderno e curato.

Migliori notebook HP sotto 700 Euro

Il miglior notebook HP del 2020 in questa fascia di prezzo fa sul serio. Il laptop selezionato ha una buona cura per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono anche se il design, lo schermo e la scorrevolezza del touchpad restano ancora di fascia media. Ecco quale notebook HP prendere sotto i 700 Euro.

HP 14s

HP 14s ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 1035G1, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD da 512 GB. HP 14s è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Il display da 14″ FullHD è buono ma non ha una luminosità elevatissima, il design non è al vertice della categoria, così come la tastiera ed il touchpad. Buona scheda tecnica in una scocca che potrebbe migliorare.

Migliori notebook HP sotto 1000 Euro

I portatili selezionati in questa fascia di prezzo hanno caratteristiche uniche che li distinguono dalle fasce inferiori. Chiaro, siamo vicini alla fascia premium del mercato ma HP è riuscita a lanciare delle proposte molto interessanti entro i 1000 Euro. Ecco due notebook best buy di HP del 2020.

HP Envy X360

HP Envy X360 ha un display da 15.6″ FHD ma con cornici ottimizzate su tre lati, supporta il touchscreen e la penna, è un classico convertibile. Il processore è un Intel Core i5 1021U, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD da 512 GB. C’è il supporto alla active pen, c’è una buonissima tastiera, un bel touchpad e una sezione audio particolarmente ottimizzata. Ottimo convertibile da parte di HP.

HP Pavilion Gaming 15

Se state cercando buone prestazioni sotto i 1000 Euro e non vi spaventano le dimensioni ed il design discutibile, questo HP Pavilion Gaming da 15,6″ è perfetto. Nemmeno a dirlo, il design è aggressivo come non mai con inserti verdi e retroilluminazione della tastiera dello stesso colore, tastiera che è tra le poche cose che non sono al top, si potrebbe fare meglio ma da qualche parte si deve pur risparmiare per avere queste specifiche. Altra nota negativa è la cerniera, c’è da fare attenzione durante l’apertura.

Le specifiche sono quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 15 ha un processore AMD Ryzen 7 con scheda grafica RX Vega 10 ed anche una GeForce GTX 1650. Ovviamente le prestazioni sono di alto profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso. Per costare meno di 1000 Euro deve pur avere qualche piccola rinuncia ma son cose tranquillamente trascurabili.

Migliori notebook HP oltre 1000 Euro

I migliori notebook HP oltre i 1000 Euro sono il massimo desiderabile. La selezione per questa fascia di prezzo è stata molto difficile, son rimasti fuori laptop importanti, molto validi ma che hanno un prezzo troppo alto o delle specifiche tecniche non aggiornate. I migliori notebook HP del 2020 oltre i 1000 Euro non hanno particolari contro, se non l’autonomia per alcuni prodotti per il gaming, la scelta deve essere effettuata assecondando i gusti personali. In fondo state investendo su un prodotto che vi terrà compagnia per molto tempo, meglio non fare nessun tipo di rinuncia in questa fascia di prezzo.

HP Spectre X360

HP Spectre X360 è il flagship del brand, è un convertibile fantastico. Forse uno dei migliori convertibili in assoluto sul mercato. Il processore è un Intel Core i7-1065G7 con RAM 16 GB e SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Iris Plus. Il display quasi completamente boderless è da 13″ con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso, ha il touchscreen e da buon convertibile supporta la penna. La dotazione di porte è un po’ scarsa ma per tutto il resto, dal design passando per tastiera e touchpad, questo Spectre X360 è un notebook riuscito.

HP Omen 15

HP Omen 15 è una “discreta” alternativa ad un prezzo in linea con le altre proposte del mercato. Configurazione sempre al top con processore Intel Core i7 9750H, GeForce GTX 1660Ti, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. La cerniera è una scelta azzardata ma esalta un po’ le linee del notebook mentre è molto interessante il lavoro di ottimizzazione dell’audio da parte di Bang&Olufsen sia dagli speaker che dalle cuffie. Spesso va in offerta e si merita una menzione in guida come alternativa da prendere al prezzo giusto.

HP Omen X

HP Omen X ha ben due display, il primo da 15,6″ FullHD con refresh rate di 240 Hz ed il secondo sopra la tastiera da quasi 6″ utile per gestire alcuni comandi ed importazioni di un notebook gaming impressionante. Il processore è un Intel Core i0 9880H con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Tastiera fantastica, costruzione maniacale ed una gestione termica invidiabile considerando lo spessore ridotto al minimo indispensabile per ospitare anche la scheda grafica RTX 2080. Costa tantissimo ma per un gamer è un sogno.

Migliori portatili HP in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook HP 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

