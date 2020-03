Dell è un brand storico, uno di quelli che ha fatto la storia del mercato notebook non solo in ambito computer ma anche in settore aziendale. Ci è riuscita grazie a prodotti dalle prestazioni convincenti ed un design elegante e resistente. Riuscire a diventare uno dei top brand per il mondo notebook aziendale non è semplice, la qualità dei prodotti Dell è altissima.

Puntare a uno dei migliori notebook Dell come strumento di lavoro principale è particolarmente consigliato. I portatili Dell sono caratterizzati per essere laptop in grado di reggere un tipo di utilizzo massiccio per anni ed anni, valutare di prenderne uno è sicuramente una buona idea.

Migliori notebook Dell per fascia di prezzo

Chiaro, la qualità ed il valore del brand si pagano, in questo caso caro. Negli anni però Dell si è affacciata verso il mercato consumer con proposte sempre più allettanti dal punto di vista del prezzo di listino ma non aspettatevi portatili economici, i migliori notebook Dell si fanno pagare.

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook Dell, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook Dell non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

I notebook Dell sono divisi per serie, da quelle più economiche a quelle premium. I notebook Dell della serie Inspiron sono quelli più economici e sotto tutti sotto la soglia dei 1000 Euro. Oltre i 1000 Euro ci sono i migliori notebook Dell della serie XPS, della serie G ed i flagship gaming della serie Alienware. Attenzione però a valutare bene la selezione per fascia di prezzo effettuata, in alcuni casi sotto i 1000 Euro potrebbero rientrare anche serie di fasce superiori nella loro versione base. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Dell:

La selezione dei migliori portatili Dell è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook Dell sotto 1000 Euro

Sotto i 1000 Euro Dell propone la linea di notebook Inspiron 15. La gamma di notebook Dell Inspiron 15 a sua volta si divide in Serie 3000, 5000 e 7000 con anche delle varianti 2 in 1. Attenzione però, se volete risparmiare potete puntare alle serie Inspiron o alla linea aziendale Vostro ma sotto i 1000 Euro c’è anche la versione di base del Dell XPS 13 e la Serie G (linea gaming consumer).

In ogni caso i portatili Inspiron 15 restano comunque i migliori notebook Dell economici. Per economico si intende un prezzo più basso delle altre serie ma i laptop Inspiron sono contraddistinti da una buonissima scheda tecnica ed un design resistente alla vita di tutti i giorni. Ecco i migliori notebook Dell sotto i 1000 Euro.

Dell Inspiron 15 Serie 3000

Dell Inspiron 15 3000 con processore Ryzen3 2200U e con ben 128 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 399 Euro. La dotazione di RAM è bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Ryzen3 e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio ma ha una risoluzione HD. La costruzione è robusta, la dotazione di porte è ottima. per non avere nessun problema di connettività hardware.

Dell Vostro 3590

Il Dell Vostro 3590 è un notebook destinato al mondo aziendale ma apprezzatissimo anche dal pubblico consumer. Nella sua nuova versione con processore Intel Core i5 10210U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è sicuramente una scelta interessante. Non avrà un design moderno, non avrà un display borderless ma è un portatile pensato per essere concreto, utile ed efficiente. Il set di porte ne è la dimostrazione con addirittura un caro e vecchio ingresso ottico, la porta Ethernet e il jack audio. Costruito in plastica, è grande e pesante ma se ci dovete lavorare e basta, è un device consigliato.

Dell Inspiron 15 Serie 5000

Dell Inspiron 15 5000 è assolutamente un notebook validissimo entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ma ottimizzato alla grande (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Dell Inspiron 15 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 1035G1, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Dell si sente tutta, Inspiron 15 è in grado di operare sotto stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera molto precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta.

Dell XPS 13

Il leggendario Dell XPS 13 nella sua nuova versione base può essere una bella scelta sotto i 1000 Euro. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless, XSP 13 è ultra compatto integrando un display da 13.3″ con risoluzione FullHD (non in versione touchscreen). Il processore è un Intel Core i3 di decima generazione con 4GB di RAM e 256 di SSD. Certo, la versione entry level non è il massimo della potenza ma ci son tutte le restanti caratteristiche ottime della serie XPS come il touchpad, uno dei migliori nel mondo Windows oppure la tastiera che è un vero piacere da utilizzare. La costruzione, sia interna che esterna, permette a questo Dell XPS 13 di essere spremuto al massimo senza perdere le prestazioni, la gestione del calore è ottima anche se c’è da rinunciare un po’ al silenzio.

Dell Serie G3

Uno dei migliori portatili gaming più accessibili in termini di prezzo. Dell Serie G3 è decisamente sobrio in termini di design. Processore Intel Core i7 9300H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono fantastiche. 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1050 sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ FullHD grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, ottima tastiera, set di porte completo ed un prezzo onesto per le specifiche offerte.

Migliori notebook Dell oltre 1000 Euro

Oltre i 1000 Euro, i migliori notebook Dell appartengono a varie categorie. La divisione effettuata dal brand è ottima e va a coprire molte esigenze dei consumatori, professionisti e non. Si parte con il notebook Dell più famoso ed apprezzato di sempre, XPS 15 (esiste anche in versione 2 in 1 ma non ne vale la pena). Si prosegue con la Serie G per il gaming consumer con potente G7 e si chiude alla grande.

Per chi pretende ancora di più o ha bisogno di veri e propri desktop replacement per lavori di alta professionalità c’è la serie di notebook Dell Alienware, sicuramente quella più invasiva dal punto di vista del design ma per quanto riguarda le prestazioni con Alienware Area-51m non si scherza. I migliori notebook Dell oltre i 1000 Euro sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, sono ottimi per chi cerca potenza e mobilità, per chi vuole un portatile professionale ed elegante o per chi vuole portarsi il meglio del mondo gaming sempre con sé. Ecco i migliori notebook Dell oltre 1000 Euro:

Dell XPS 15

Il Dell XPS 15 è la soluzione definitiva per chi deve lavorare in mobilità senza compromessi. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless, XSP 15 è ultra compatto integrando un display da 15.6″ con risoluzione 4K antiriflesso. Il processore è un Intel Core i5 9300H con 8 GB di RAM e 512 di SSD ma è la macchina in generale ad essere di primissimo livello. Il touchpad è di una scorrevolezza incredibile, si potrebbe tranquillamente rinunciare anche al mouse per lavori di precisione (non estremi, sia chiaro), la tastiera ha un feedback tra i migliori in circolazione. Grazie alla porta Thunderbolt 3 è possibile collegare monitor esterni o schede grafiche esterne per farlo diventare il set up ideale sia per il lavoro in esterna che in ufficio.

Dell Serie G7

Dell Serie G7 è una macchina fantastica con processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1660Ti. Sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD 300 nit (refresh rate a 144Hz nelle configurazioni top). Tutta questa potenza viene tenuta a bada grazie al nuovo sistema di raffreddamento di Dell che permetterà a questo G7 di non scaldare troppo e limitare le prestazioni sebbene lo spessore sia molto contenuto per la categoria.

Dell Alienware Area-51m

Con un design aggressivo e costruzione in magnesio, Dell Alienware Area-51m è unico nel suo genere. Si tratta di un notebook da gaming impressionante con processore Intel Core i7 9700H, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060. Il display è un FullHD antiriflesso, la tastiera è una Alienware TactX con retroilluminazione RGB ed il set di porte, nemmeno a dirlo, è completissimo. Queste sono le specifiche di base ma questo notebook può essere portato alla configurazione massima con Core i9 9700K, display a 144Hz con tracciamento oculare Tobii. La particolarità esclusiva di Alienware Area-51m è la sua capacità di essere aggiornato anche nelle componenti core come processore e scheda grafica (con supporto ad overclock nativo). Un notebook incredibile.

Migliori portatili Dell in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Dell 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili Dell in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo: