Asus è un brand molto noto nel mercato notebook, soprattutto per aver invaso la fascia bassa del mercato con tante soluzioni entry level. Da qualche anno però il produttore ha mollato un po’ la presa per i prodotti low cost e si sta spostando sulla fascia alta.

Questo cambio di direzione dell’azienda è apprezzato, i prodotti entry level di Asus possono andar bene per un consumatore che con il proprio notebook ci fa pochissimo. I migliori notebook Asus ad oggi si trovano dalla fascia medio alta in su.

Migliori notebook Asus per fascia di prezzo

Sulla base di quanto scritto poco su, abbiamo comunque diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook Asus non è una lista di tutti i laptop presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

I notebook Asus sono divisi per serie, da quelle più economiche a quelle premium. Le fasce più economiche sono presidiate da prodotti non proprio esaltanti mentre per trovare notebook di qualità più elevata ci si deve spingere oltre i 600 Euro. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Asus:

La selezione dei migliori portatili Asus è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete, dove possibile, solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all'altezza. Per questo motivo alcuni notebook Asus non sono presenti, il brand non ha ancora rilasciato una versione 2020.

Migliori notebook Asus sotto 300 Euro

Se state cercando il miglior portatile Asus entro i 300 Euro, è necessario avere ben in mente che tipo di utilizzo si andrà a fare di questo notebook. Purtroppo in questa fascia di prezzo le prestazioni permettono una discreta navigazione web, la stesura di documenti con il pacchetto Office e poco più. Se avete in mente di utilizzare un laptop nella maniera più snella e basilare di sempre, ecco un notebook Asus economico da tenere in considerazione sotto i 300 Euro.

Asus Laptop X507

Asus Laptop X507 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione solo HD e con una luminosità massima non elevata ma Laptop X507 ha dalla sua un modulo SSD da 128 Gb e un set di porte completissimo. La tastiera, il touchpad ed il design sono cose da rivedere ma per 289 Euro si possono accettare piccoli compromessi.

Migliori notebook Asus sotto 500 Euro

In questa fascia di prezzo è stato davvero difficile selezionare un notebook valido di Asus, Il Vivobook inserito è una discreta alternativa da prendere in considerazione solo sotto i 500 Euro, va spesso in offerta. Purtroppo il compromesso più grande da accettare per rimanere in questa fascia di prezzo è il processore Intel di vecchia generazione.

Asus Vivobook A420

Asus Vivobook A420 ha un processore Intel Core i3 di vecchia generazione con 128 GB di SSD. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Intel e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 14″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio ma ha una risoluzione ancora bassa, solo HD. Il design però è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed in generale si può valutare come notebook valido. Peccato non sia stato ancora aggiornato il processore.

Migliori notebook Asus sotto 700 Euro

Il miglior notebook Asus del 2020 in questa fascia di prezzo fa sul serio. Il laptop selezionato ha una buona cura per il design, per la costruzione e per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Grossi compromessi insormontabili in questa fascia di prezzo non ce ne sono. Ecco quale notebook Asus prendere sotto i 700 Euro.

ASUS Vivobook 15

Asus Vivobook 15 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore AMD Ryzen 5 3500U e scheda grafica Radeon Vega 8, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. Vivobook 15 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Il display è da 15,6″ FullHD con cornici particolarmente ridotte, ha un discreto trattamento antiriflesso. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 649 Euro per Vivobook 15 sono troppo invoglianti.

Migliori notebook Asus sotto 1000 Euro

Anche in questo caso unica alternativa di Asus per la fascia di prezzo, tra le altre cose nemmeno aggiornata con processore Intel di decima o nona generazione ma comunque interessante per via di alcune funzioni uniche sul mercato. Ecco la proposta notebook di Asus entro i 1000 Euro.

Asus Vivobook S532

Asus Vivobook S532 con processore è un Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 256 GB è una discreta scelta. Non è tanto la scheda tecnica non aggiornata a poter fare gola ma la macchina in sé, con quel touchpad con display integrato che non sarà utilissimo ma è comunque una funzione in più. Il display dalle cornici ottimizzate è da 15.6″ FHD con trattamento antiriflesso. La costruzione non è il massimo ma è quanto si può trovare in giro a meno di 1000 Euro per Asus. Si spera in una versione 2020 quanto prima.

Migliori notebook Asus oltre 1000 Euro

I notebook Asus oltre i 1000 Euro sono ottimi e senza nessun tipo di rinuncia. I migliori notebook Asus del 2020 oltre i 1000 Euro non hanno particolari contro, se non l’autonomia per alcuni notebook gaming, la scelta deve essere effettuata assecondando i gusti personali. In fondo state investendo su un prodotto che vi terrà compagnia per molto tempo, meglio non fare nessun tipo di rinuncia in questa fascia di prezzo.

Asus Zenbook 14

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, Asus Zenbook 14 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 10510U supportato da scheda grafica NVIDIA MX250, 16 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in una scocca ben ottimizzata di un 14″. Tra le altre cose, il display borderless ed ha una risoluzione FullHD.

Asus TUF FX505

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione con processore Ryzen ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Asus TUF FX505 è una macchina fantastica con processore AMD Ryzen 7 3750H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB + 1 TB hard disk e una scheda grafica GeForce GTX 1660Ti. Sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD adeguatamente calibrato. Nota di merito per la certificazione standard militari MIL-STD-810G.

Asus ROG Strix SCAR III G731

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo Asus ROG Strix SCAR III G731 sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 9750H e scheda grafica RTX 2060 di NVIDIA (16 GB RAM e 256 GB SSD + 1TB SATA). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto ROG è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Intelligent cooling. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 a 144Hz (FullHD) pollici nelle dimensioni di un 15 pollici. Prestazioni e design compatto fanno di questo Asus ROG Strix SCAR III G731 una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri.

Migliori portatili Asus in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Asus 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

