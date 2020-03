Per gli amanti del sistema operativo Windows sapere che Microsoft da qualche anno offre portatili progettati e studiati in casa è un sogno, i notebook Microsoft sono il massimo per chi cerca la miglior esperienza Windows in circolazione.

I migliori notebook Microsoft sono caratterizzati da un design incredibilmente curato ed allo stesso tempo pratico, utile e comodo. Basti pensare ai 2 in 1 Surface che hanno alzato il tasso qualitativo di un segmento di mercato molto particolare.

Migliori notebook Microsoft per fascia di prezzo

L’appassionato Windows o chiunque sia rimasto affascinato dalla bellezza dei migliori notebook Microsoft, sa a cosa va in contro, il prezzo alto. I portatili di Microsoft sono caratterizzati da una cura impareggiabile per la costruzione con una scelta minuziosa di materiali nobili come l’alcantara per le tastiere.

Il prezzo alto, in alcuni casi non è nemmeno giustificato da una lista di specifiche particolarmente esagerate, tutt’altro. Microsoft tende a studiare alla perfezione la sinergia software/hardware, Windows su un Surface è in grado di essere molto reattivo anche senza una base hardware importante. La prova di questa ottimizzazione è il Surface Go, il notebook Microsoft più economico in circolazione. Attenzione, la guida ai migliori notebook Microsoft non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, il brand ha immesso tanti portatili sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Microsoft:

La selezione dei migliori portatili Microsoft è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook Microsoft sotto 500 Euro

Sotto i 500 Euro c’è solo il Surface Go da poter consigliare. Una macchina interessante, un 2 in 1 molto valido ma che riesce appena a stare sotto la soglia dei 500 Euro grazie al fatto che la cover con tastiera viene venduta a parte. Questa non è sicuramente una buona notizia perché la cover con tastiera è fondamentale per completare al meglio l’utilizzo del Surface Go. In ogni caso, la versione base costa poco ed anche con l’aggiunta della cover con tastiera si riesce a stare entro questa cifra.

Microsoft Surface Go

Il Surface Go di Microsoft non ha una scheda tecnica mostruosa ma è un 2 in 1 interessante, magari da prendere in offerta. I suoi punti di forza sono il display PixelSense da 10″ con risoluzione 1800×1200 pixel con aspect ratio 3:2, una marcia in più per lavorare nella mobilità più estrema. Il processore Pentium Gold di Intel non è il massimo desiderabile, così come la RAM da soli 4 GB ma grazie alle ottimizzazioni Microsoft, Surface Go mantiene costanti le sue prestazioni. Costa tanto per la scheda tecnica che offre, non ha nemmeno tastiera e penna inclusi nel prezzo ma se state cercando un prodotto da portare sempre in giro senza troppi pensieri, lui è quello giusto. Surface Go è da tenere in considerazione per studenti in cerca di uno strumento valido per lo studio.

Migliori notebook Microsoft sotto 1000 Euro

Dai 500 ai 1000 Euro le cose cambiano perché entra in gioco il cavallo di battaglia Surface Pro 7. Anche in questo caso per restare entro la fascia di prezzo c’è bisogno di puntare alla configurazione base e di prendere la cover con tastiera in promozione o con qualche sconto. Per tutto il resto Surface Pro 7 è uno dei migliori notebook Microsoft in circolazione.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello.

Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Il numero di porte in dotazione non è elevatissimo ma il Surface Pro 7 è un prodotto pensato per la comodità e la flessibilità di utilizzo, come pura macchina di lavoro potrebbe avere qualche compromesso in più rispetto ad un classico notebook ma se siete alla ricerca della portabilità estrema, c’è poco da discutere. 799 Euro sono un prezzo onesto ma c’è da aggiungere sempre il prezzo della tastiera.

Migliori notebook Microsoft oltre 1000 Euro

Oltre i 1000 Euro i migliori notebook Microsoft sono molteplici ma non tutti validi. Due esempi, il Surface Book 2 e il Surface Pro X. Entrambi sono stati esclusi da questa selezione per alcuni motivi. Book 2 ha una scheda tecnica potente, è una macchina fantastica ma non aggiornata al 2020, appena Microsoft rilascerà la versione 2020 entrerà di diritto nella selezione.

Surface Pro X è un 2 in 1 molto particolare, affascinante, quasi futuristico ma purtroppo il suo funzionamento non è ancora perfetto. Surface Pro X punta su un nuovo processore ARM non compatibile al 100% con tutte le applicazioni storiche, professionali o meno di Windows. Potete dare uno sguardo al Surface Pro X cliccando qui ma al momento non è consigliato. Il miglior notebook Microsoft da prendere oltre i 1000 Euro è il Surface Laptop 3.

Microsoft Surface Laptop 3

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 1199 Euro sono una cifra importante.

Migliori portatili Microsoft in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Microsoft 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

