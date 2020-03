Avere un notebook prestante sul lavoro vi farà avere decisamente una marcia in più, è importantissimo stare al passo con la tecnologia quando da essa dipende la vostra produttività. Spesso e volentieri chi lavora in mobilità preferisce portatili leggeri e compatti senza rinunciare però a delle prestazioni di livello.

Lo stesso notebook però si trasforma in un desktop replacement quando si torna a casa, perché in fondo non si smette mai di lavorare quando il proprio notebook è quello da lavoro. Scegliere il miglior notebook da lavoro non è proprio semplice anche perché le proposte non mancano e trovare quello perfetto per le proprie esigenze non è così immediato.

Migliori notebook da lavoro per fascia di prezzo

C’è da fare una premessa, questa guida non è una lista di tutti i portatili adatti al lavoro del 2020 ma una selezione accurata dei migliori notebook per lavorare tenendo in considerazione altri fattori molto importanti come la capacità di assistere al meglio varie funzioni. Non tutti i professionisti che lavorano al portatile hanno le stesse necessità, c’è chi cerca un notebook per lavori d’ufficio, chi per fare grafica, chi per avere una macchina adatta allo smart working. Per mettere ordine nella scelta, abbiamo diviso i migliori notebook da lavoro del 2020 per fascia di prezzo in modo da poter avere aspettative reali delle prestazioni del laptop in base alla cifra spesa. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook per lavorare del 2020.

La selezione dei migliori portatili è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Svolgiamo quotidianamente nella nostra redazione un lavoro molto dinamico che ci permette di sfruttare al meglio i nostri notebook per lavori d’ufficio, di grafica, di montaggio video. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili come quelli che utilizziamo noi nel nostro lavoro di redazione.

Migliori notebook da lavoro sotto 300 Euro

Trovare delle buone soluzioni sotto i 300 Euro è difficilissimo, soprattutto se con quel notebook ci dovete lavorare intensamente. C’è sempre un però, se vi serve un notebook per lavori d’ufficio allora ci sono giusto un paio di alternative niente male per il rapporto qualità prezzo. I notebook da lavoro in questa fascia di prezzo possono svolgere al meglio le attività d’ufficio legate alla navigazione web, alla stesura di documenti Word e poco altro. Hanno però delle buone tastiere per scrivere a lungo ed abbastanza storage per i file. Ecco i migliori notebook economici per lavori d’ufficio.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Windows 10. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Certo, il notebook è grandicello, ha un display da 15.6″ con risoluzione solo HD e con una luminosità massima non elevata ma Acer Aspire 3 ha dalla sua 1TB di storage e un set di porte completissimo. La tastiera non è male, il touchpad è piccolino e non proprio precisissimo. Ci sono dei compromessi ma per 289 Euro si possono accettare.

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad S130 è il notebook economico che consiglio caldamente sotto i 300 Euro. In realtà di listino costa di più ma su Amazon il prezzo è stato tagliato. Il grande vantaggio del Lenovo Ideapad S130 è quello di avere un modulo SSD da 128 GB in grado di regalare reattività e velocità a Windows 10 nonostante il processore Intel N5000 e i soli 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione bassa, anche in questo caso solo HD, la diagonale invece è da 14″ che lo rende adatto alla mobilità visto anche il peso di 1,4 Kg. Buona la dotazione di porte, molto meno la costruzione in plastica ma ha un design carino e dalla colorazione giovane.

Migliori notebook da lavoro sotto 500 Euro

Nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 Euro i notebook da lavoro iniziano già ad essere più produttivi. I processori restano comunque limitati nella potenza ma si iniziando a trovare form factor diversi in grado di adattarsi al meglio alla vita di chi lavora fuori ufficio. In questa fascia di prezzo migliora la dotazione tecnica, ci sono più portatili con SSD capienti e RAM oneste. I compromessi restano ancora importanti di potenza di calcolo ma restano comunque ottimi notebook per rapporto qualità-prezzo.

Microsoft Surface Go

Il Surface Go di Microsoft non ha una scheda tecnica mostruosa ma è un 2 in 1 interessante, magari da prendere in offerta. I suoi punti di forza sono il display PixelSense da 10″ con risoluzione 1800×1200 pixel con aspect ratio 3:2, una marcia in più per lavorare nella mobilità più estrema. Il processore Pentium Gold di Intel non è il massimo desiderabile, così come la RAM da soli 4 GB ma grazie alle ottimizzazioni Microsoft, Surface Go mantiene costanti le sue prestazioni. Costa tanto per la scheda tecnica che offre, non ha nemmeno tastiera e penna inclusi nel prezzo ma se state cercando un prodotto da portare sempre in giro senza troppi pensieri, lui è quello giusto. Surface Go è da tenere in considerazione per chi lavora molto in mobilità.

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo sa come fare ottimi notebook per rapporto qualità-prezzo. IdeaPad S145 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore Intel Core i3 di ottava generazione è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei Core di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB, il display FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo. Lui è il miglior notebook sotto i 500 Euro.

Lenovo YOGA 530

Lenovo sa come fare ottimi notebook ottimizzati per rapporto schermo scocca. YOGA 530 ha un display da 14″ HD ma con cornici ottimizzate su tre lati, supporta il touchscreen e la penna, è un classico convertibile. Il processore AMD Ryzen 3 2200U è una buona notizia, sia chiaro non ha prestazioni incredibili ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB ed un design convertibile che sarà sicuramente apprezzato da chi cerca il massimo della mobilità. Lui è il miglior notebook sotto i 500 Euro per piccoli lavori di grafica.

Migliori notebook da lavoro sotto 700 Euro

I migliori notebook per lavorare del 2020 con un buonissimo rapporto qualità-prezzo si trovano in questa fascia. I laptop selezionati hanno tutti una buona cura per il design, per la costruzione e per la gestione delle temperature visto che dai 500 Euro a salire i processori possono spingere molto di più in termini di prestazioni nude e crude. Assolutamente non male le tastiere ed i touchpad che fino a questo momento potevano essere i punti critici delle fasce di prezzo inferiori. Con questi notebook si possono fare lavori di grafica e montaggio video anche importanti se si sa attendere un tempo di rendering non proprio contenuto.

Lenovo IdeaPad S340

Sebbene non abbia l’ultima generazione di processori Intel (la decima) non potevo non consigliare il Lenovo IdeaPad S340, è un ottimo notebook a 360°. Parto dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello e la webcam in grado di essere oscurata, in termini di sicurezza e privacy questo Lenovo sa il fatto suo. Il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con trattamento opaco per ridurre i riflessi in esterna, il tutto è enfatizzato da un set up degli speaker enfatizzato da Dolby Audio. Processore Intel Core i5 8265U, scheda grafica dedicata GeForce MX 230, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e l’affidabilità della tastiera Lenovo fanno di questo IdeaPad S340 un candidato ideale visto il prezzo di 589 Euro.

Huawei Matebook D 15.6″

Huawei Matebook D da 15,6″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 15,6″ non deve scoraggiare chi cerca la portabilità, le cornici sono ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 87% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni (scheda grafica Radeon Vega 8) ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 42 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente appoggiando lo smartphone sul tag NFC.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 è assolutamente il miglior notebook entro i 700 Euro, unico appunto il display non particolarmente luminoso ed ottimizzato (IPS, 15.6″, risoluzione FullHD). Per tutto il resto, Aspire 5 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 10210U e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. L’esperienza Acer si sente tutta nella gestione delle temperature, Aspire 5 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Da non sottovalutare nemmeno l’importante dotazione di porte con addirittura una rarissima porta Ethernet che potrebbe fare la differenza in contesto lavorativo. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera precisa ed un touchpad non enorme ma reattivo quanto basta. Il prezzo però la vera differenza, 639 Euro per Acer Aspire 5 sono troppo invoglianti.

Migliori notebook da lavoro sotto 1000 Euro

Sotto i 1000 Euro si trovano dei notebook incredibilmente versatili in grado di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa d’ufficio e non solo. Le dimensioni di questi laptop diventano sempre più compatte senza rinunciare alla potenza di calcolo per fare grafica e montaggio video in mobilità oppure per essere utilizzato in ufficio senza sentire la necessità di maggior potenza. I migliori notebook da lavoro sotto i 1000 Euro sono portatili in grado di dare un bel boost prestazionale al workflow e ci riescono con eleganza.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, utile per lavorare anche in multitasking senza problemi di spazio. Nota di merito per il display touchscreen, must have per un 2 in 1 che si rispetti. Sulla parte frontale, c’è ancora un segreto, il sensore per lo sblocco facciale con Windows Hello.

Tecnicamente non ha nulla fuori posto, processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e modulo SSD da 128 GB. Il numero di porte in dotazione non è elevatissimo ma il Surface Pro 7 è un prodotto pensato per la comodità e la flessibilità di utilizzo, come pura macchina di lavoro potrebbe avere qualche compromesso in più rispetto ad un classico notebook ma se siete alla ricerca della portabilità estrema, c’è poco da discutere. 799 Euro sono un prezzo onesto ma c’è da aggiungere sempre il prezzo della tastiera.

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi do un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i5 di decima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza.

Migliori notebook da lavoro oltre 1000 Euro

Non c’è nemmeno da sottolineare che un notebook da lavoro da oltre 1000 Euro possa essere un grande incentivo alla produttività. Se state cercando un portatile per lavori d’ufficio state tranquilli che le tastiere a disposizione sono ottime, i touchpad sono grandi e non richiedono per forza un mouse ed i display ad alta risoluzione non vi faranno rimpiangere monitor esterni. Se state cercando invece un notebook per fare grafica o per fare editing video, anche in questo caso non c’è nessun tipo di problema (se non in alcuni casi, l’autonomia) grazie a schede tecniche importanti con processori di fascia alta e schede grafiche interessanti. I migliori notebook da lavoro oltre 1000 Euro sono strumenti in grado non solo di migliorare il workflow ma di esaltarlo, facendovi quasi lavorare con più piacere.

Microsoft Surface Laptop 3

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 1199 Euro sono una cifra importante.

Huawei Matebook X Pro

Uno dei migliori portatili in circolazione, uno dei più interessanti. Huawei Matebook X Pro è un notebook fantastico e non solo per la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i5 8565U 8 GB di RAM, SSD da 512 GB (con un partizionamento particolare) e una scheda grafica GeForce MX250. I numeri sulla carta non mancano di certo ma il valore aggiunto è un display da 13.9″ 3K in 3:2 con assenza di cornici tanto da raggiungere il rapporto schermo-scocca del 91%. 1499 Euro sono tanti, lo sappiamo, ma è uno dei migliori in circolazione.

Apple Macbook Pro 16

Il Macbook Pro 16 non ha bisogno di presentazioni, è la macchina preferita dei professionisti ed il perché non è solo per le sue specifiche da capogiro. L’ottimizzazione del sistema operativo è senza pari, Apple è la numero uno in questo, software cucito su misura di un hardware importante. Intel Core i7 di nona generazione, grafica AMD Radeon Pro 5300M, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Tutto è, ovviamente, scalabile fino a Core i9, 8TB di SSD, 64 Gb di RAM con un prezzo alle stelle. Il vero professionista però non si farà di questi problemi pur di lavorare con il nuovo display da 16″ Retina, luminoso, fedele ed accurato. Se c’è qualcosa da contestare a questo portatile potrebbe essere la Touch Bar ancora priva di valore, una tastiera che è troppo soggetta ai gusti personali e poco più. Anche i microfoni, quest’anno sono stati curati. Sono dettagli che in pochi vedono, sono meno quelli che li curano. Il Macbook Pro da 16″ è fantastico, impossibile rimanere delusi.

DELL XPS 13

Se il Macbook Pro 16 è il portatile per eccellenza dei professionisti, il suo equivalente in ambito Windows è il leggendario Dell XPS 13. La serie XPS ha aperto la strada ai notebook borderless, XSP 13 è ultra compatto integrando un display da 13.3″ con risoluzione 4K e supporto al touchscreen che non fa mai male. Il processore è un Intel Core i7 con 16 GB di RAM e 512 di SSD ma è tutto il laptop nel suo complesso ad essere eccezionale. Il touchpad è uno dei migliori nel mondo Windows, la tastiera è un vero piacere da utilizzare e la dotazione di porte è completa. La costruzione, sia interna che esterna, permette a questo Dell XPS 13 di essere spremuto al massimo senza perdere le prestazioni, la gestione del calore è ottima anche se c’è da rinunciare un po’ al silenzio. Costa tantissimo ma è un vero top di gamma.

Gygabyte Aero 15

Brand meno conosciuto a più, brand decisamente apprezzato dagli appassionati, Gygabyte con il suo Aero 15 è il primo notebook al mondo certificato Microsoft Azure AI. Il processore è un Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, 512 GB di modulo SSD, scheda grafica GTX 1060 Ti. Valore aggiunto il display OLED borderless con risoluzione FullHD. Prendete quando detto e pensate che tutte le specifiche possono essere portate alla configurazione massima. La versione di base costa già tantissimo, è un portatile da lavoro incredibile ma è davvero per pochissimi.

Migliori portatili per il lavoro in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Come detto in apertura, questa è una selezione dei migliori notebook per lavorare del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

