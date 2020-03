Fino a qualche anno fa se si voleva comprare un notebook nuovo non si aveva molta scelta, il processore era esclusivamente un Intel Core. Le schede tecniche erano tutte uguali, cambiava la RAM, qualcuno ottimizzava meglio la base hardware ed altri gestivano diversamente la temperatura. In fin dei conti però, i notebook erano molto simili per prestazioni.

Fortunatamente AMD è tornata da un bel po’ di anni a fare sul serio con la nuova linea di processore Ryzen, inizialmente adattati da pochi ma oggi sono molto diffusi tanto da poter stilare una guida ai migliori notebook ADM Ryzen.

Migliori notebook AMD Ryzen per fascia di prezzo

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook ADM Ryzen, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori portatili con processori AMD Ryzen non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, molti brand hanno adottato le soluzioni AMD per proporre maggior varietà sul mercato e contenere anche i costi. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook AMD Ryzen:

La selezione dei migliori portatili AMD Ryzen è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook AMD Ryzen sotto 500 Euro

Sotto i 500 Euro sono Acer, Lenovo e HP a proporre dei notebook AMD Ryzen. La scelta è ricaduta sul processore entry level di AMD, il Ryzen 3. Ecco i migliori notebook AMD Ryzen sotto i 500 Euro:

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3 processore Ryzen3 3200U e con ben 128 GB di SSD è una validissima base da cui partire per il prezzo richiesto di circa 359 Euro. La dotazione di RAM è ancora bassina (4 GB) ma grazie alla combinazione processore Ryzen3 e una memoria SSD abbastanza veloce, Windows 10 non avrà particolari incertezze. Tra le note di merito c’è il display da 15.6″ decisamente grande per lavorare senza problemi di spazio, ha una risoluzione FullHD che nel 2020 dovrebbe essere la base minima per vedere Netflix o Youtube ad una qualità accettabile, purtroppo non è particolarmente brillante e luminoso ma se pensate di passare molto tempo a pc, c’è la funzione BlueLightShield per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il design è sobrio quanto basta, la dotazione di porte è buona ed ha una sezione legata alla connettività decisamente curata con un Wi-Fi 5 stabile e roccioso.

HP 15s

HP 15s è un buon notebook a 360°. Partiamo dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello, il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 15″ con risoluzione FullHD. Processore AMD Ryzen 3, scheda grafica Radeon Vega, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB. Per circa 499 Euro ci può stare anche se il design non è particolarmente moderno e curato.

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo IdeaPad S145 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore AMD Ryzen 5 3500U di ottava generazione è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei Core di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB, il display FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo.

Lenovo YOGA 530

Lenovo sa come fare ottimi notebook ottimizzati per rapporto schermo scocca. YOGA 530 ha un display da 14″ HD ma con cornici ottimizzate su tre lati, supporta il touchscreen e la penna, è un classico convertibile. Il processore AMD Ryzen 3 2200U è una buona notizia, sia chiaro non ha prestazioni incredibili ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB ed un design convertibile che sarà sicuramente apprezzato da chi cerca il massimo della mobilità.

Migliori notebook AMD Ryzen sotto 700 Euro

Questa è la fascia di prezzo più interessante per prendere un portatile con processore AMD Ryzen. Le soluzioni non sono tantissime ma sono tutte valide in termini di potenza grazie all’adozione del processore Ryzen 5. Ecco i migliori notebook AMD Ryzen tra i 300 e i 700 Euro:

Il Lenovo IdeaPad S540 è un ottimo notebook a 360°. Parto dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello e la webcam in grado di essere oscurata, in termini di sicurezza e privacy questo Lenovo sa il fatto suo. Il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con trattamento opaco per ridurre i riflessi in esterna, il tutto è enfatizzato da un set up degli speaker enfatizzato da Dolby Audio. Processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e l’affidabilità della tastiera Lenovo fanno di questo IdeaPad S540 un candidato ideale in vista del prezzo abbastanza contenuto.

Huawei Matebook D 14

Huawei Matebook D da 14″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 14″ non deve assolutamente scoraggiare chi cerca la portabilità, le cornici sono ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 84% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 56 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC. Huawei Matebook D14 è assolutamente il migliore da prendere sotto i 700 Euro.

Migliori notebook AMD Ryzen sotto 1000 Euro

Entro i 1000 Euro i notebook con processori AMD Ryzen sono davvero fantastici, nessun limite di potenza nemmeno per chi vuole giocare con il proprio computer, infatti le due soluzioni selezionate sono notebook gaming. Ecco i migliori notebook ADM Ryzen 5 tra i 700 e i 1000 Euro:

Acer Nitro 5

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione ad un prezzo onesto. Acer Nitro 5 è grande, abbastanza rumoroso ma ha un design migliorato rispetto alla precedente generazione. Processore AMD Ryzen 7, le prestazioni sono fantastiche. 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1050Ti. Il display da 15.6″ grande quanto basta ma è anche il punto debole del notebook da gaming. Per tutto il resto, questa nuova versione di Acer Nitro 5 è davvero interessante.

HP Pavilion Gaming 15

Se state cercando il massimo delle prestazioni nei migliori notebook sotto i 1000 Euro e non vi spaventano le dimensioni ed il design aggressivo dei notebook gaming, questo HP Pavilion Gaming da 15,6″ è perfetto. Nemmeno a dirlo, il design è aggressivo come non mai con inserti verdi e retroilluminazione della tastiera dello stesso colore, tastiera che è tra le poche cose che non sono al top, si potrebbe fare meglio ma da qualche parte si deve pur risparmiare per avere queste specifiche.

Si perché le specifiche sono quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 15 ha un processore AMD Ryzen 7 con scheda grafica RX Vega 10 ed anche una GeForce GTX 1650. Ovviamente le prestazioni sono di altissimo profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso. Per costare meno di 1000 Euro deve pur avere qualche piccola rinuncia ma son cose tranquillamente trascurabili.

Migliori notebook AMD Ryzen oltre 1000 Euro

Microsoft, Asus ed MSI hanno lanciato proposte premium da oltre 1000 Euro con processori AMD Ryzen. Generalmente è facile trovare il top di gamma, il Ryzen 7 che offre delle prestazioni davvero impressionanti. Ecco i migliori notebook AMD Ryzen oltre 1000 Euro:

Microsoft Surface Laptop 3

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Lo dico fin da subito, se state cercando un portatile Windows adatto sia alla vita di tutti i giorni che al lavoro più impegnativo, questo è uno dei migliori se non il migliore. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Ryzen 5 3580U,, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Non solo una macchina da lavoro ma anche un mezzo per consumare contenuti con il massimo della comodità, oltre al display di indubbia qualità, c’è un suono stereo Omnisonic con speaker nascosti sotto la tastiera. Il design incontra la potenza, il prezzo però è alto. 1199 Euro sono una cifra importante.

Asus TUF FX505

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione con processore Ryzen ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Asus TUF FX505 è una macchina fantastica con processore AMD Ryzen 7 3750H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB + 1 TB hard disk e una scheda grafica GeForce GTX 1660Ti. Sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD adeguatamente calibrato. Nota di merito per la certificazione standard militari MIL-STD-810G.

MSI Alpha 15

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI Alpha 15 sa il fatto suo con un processore AMD Ryzen 7 3750H e scheda grafica AMD RX5500M (16 GB RAM e 256 GB SSD + 1TB SATA). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un IPS a 120Hz però è un 15.6 pollici. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI Alpha 15 una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri.

Migliori portatili AMD Ryzen in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook AMD Ryzen 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.