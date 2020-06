Google ha deciso di portare ufficialmente in Italia la famiglia di notebook con sistema operativo Chrome OS, i famosi Chromebook. Ad onor del vero i Chromebook non sono così famosi in Italia, nel resto del mondo sono dei ottimi notebook per studenti o validi pc per chi lavora molto in cloud con il browser Chrome.

Per questo motivo, visto che da poco sono stati importati in maniera ufficiale e che si troveranno con maggior semplicità nei negozi fisici e online, è importantissimo scegliere il miglior Chromebook per le proprie esigenze.

Miglior chromebook per fascia di prezzo

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook Chromebook dei vari brand, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori chromebook non è una lista di tutti i laptop presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori.

Una selezione dei migliori è necessaria soprattutto in vista delle qualità hardware dei Chromebook non sempre eccezionali. Chi conosce un minimo i chromebook sa benissimo che non sono macchine di alto profilo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico. Vero, hanno un prezzo molto basso ma generalmente è facile trovarsi tra le mani una base hardware limitante ma comunque in grado di far girare Chrome OS in maniera più che valida.

Purtroppo Google non ha ancora ufficializzato il top gamma dei chromebook, il PixelBook. Il PixelBook e altre due proposte al massimo possono essere considerate le soluzioni premium in ambito notebook, per il resto c’è bisogno di avere ben chiare in mente le proprie esigenze prima di comprare un chromebook magari invogliati dal prezzo Ecco le fasce di prezzo dei migliori chromebook:

La selezione dei migliori chromebook è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi chromebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori chromebook sotto 350 Euro

Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314 ha la scheda tecnica minima per il discreto funzionamento di Chrome OS. Il processore Celeron N4000 permette di gestire tutte le applicazioni senza notevoli ritardi, la memoria RAM a supporto di 4 GB non potrà garantire un multitasking esagerato ma sarà in grado di reggere più schede di Google Chrome senza intoppi. Il limite è la memoria interna di 64 GB eMMC ma i Chromebook sono dei computer cloud based e non dovrebbero esserci troppi problemi. Il display da 14 pollici FullHD è in grado di essere valido anche per la multimedialità, la costruzione invece è discreta ma per 349 Euro è uno dei migliori chromebook per studenti.

Migliori chromebook sotto i 500 Euro

Acer Chromebook 514

Acer Chromebook 514 ha la scheda tecnica simile al Chromebook 314 ma con il processore Pentium N4200 che permette di gestire tutte le applicazioni molto meglio, la memoria RAM è sempre di 4 GB e non potrà garantire un multitasking esagerato ma la memoria interna è almeno di 128 GB eMMC. Il resto è tutto uguale con il display da 14 pollici FullHD valido anche per la multimedialità, la costruzione solo discreta. Il prezzo sale a 479 Euro e se qualcuno pensa che con 128 GB di memoria interna possa essere tra i migliori chromebook per giocare purtroppo c’è da ammettere che con i Chromebook oltre a qualche giochino del Play Store non si può andare. Ad onor del vero con Google Stadia si può.

Asus Chromebook C423

Asus Chromebook C423 si distingue per la sua cerniera in grado di aprirsi a 180° ma per quanto riguarda la scheda tecnica resta sempre un notebook di fascia bassa. Processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC specificando sempre che queste componenti permettono comunque il perfetto funzionamento di Chrome OS. Il display è da 14 pollici FullHD con trattamento anti riflesso e ci sono tutte le porte del caso come anche la moderna USB-C.

HP Chromebook 14a

HP Chromebook 14a è un chromebook dalle specifiche tecniche avanzate ma non troppo. Il suo punto di forza è la presenza di 8 GB di RAM che permette l’esecuzione di più app dal Play Store senza troppi problemi. Il processore è sempre di fascia bassa, è un Intel Pentium Silver N5000, la memoria interna è sempre una eMMC ma da 128 GB. Interessante la parte audio curata da Bang&Olufsen che in abbinata al display da 14″ permette di utilizzare questo chromebook anche per lo svago. Sicuramente tra i migliori chromebook per giocare con tutte le limitazioni del caso.

Lenovo Chromebook S340-14

Processore Celeron N4000, memoria RAM a supporto di 4 GB e 64 GB eMMC di memoria interna per questo chromebook S340 di Lenovo che potrebbe sembrare uguale agli altri per la scheda tecnica ma in realtà è forse il miglior chromebook per lavoro grazie alla tastiera precisa e il touchpad fluido. Per tutto il resto poche differenze con le altre proposte, il display è sempre da 14 pollici FullHD di discreta qualità, ci sono tutte le porte che possono essere utili alla vita quotidiana e una costruzione solida grazie all’esperienza di Lenovo.

Migliori chromebook oltre 500 Euro

HP Chromebook X360 12b

Uno dei migliori chromebook per studenti, HP Chromebook X360 12b è un notebook convertibile molto interessante. Il display è touchscreen da 12″ con risoluzione FullHD, la sezione audio è curata da Bang&Olufsen e grazie al design flessibile alla vita quotidiana è una macchina perfetta per lo studio, per la produttività e per l’intrattenimento personale. Le specifiche sono sempre ridotte al minimo con il processore Pentium Silver N5000, 4 GB di RAM e 64 Gb di memoria interna eMMC. Il set di porte è completo, il chromebook funziona benissimo e è tra i più particolari.

Asus Chromebook C425

Con il processore Intel Pentium Gold, 4 Gb di RAM e 128 Gb di memoria eMMC, il Chromebook C425 di Asus è interessante. Non solo le specifiche tecniche sono leggermente più aggiornate ma l’impatto estetico è davvero piacevole grazie al display borderless da 14″ FullHD con cerniera rotante fino a 180°. Si tratta di chromebook molto leggero, compatto e semplice da trasportare. Grazie al processore Pentium Gold si possono utilizzare con piacere le app del Play Store.

Acer Chromebook 714

Il miglior chromebook da comprare è sicuramente il Chromebook 714 di Acer. Ha un design curato, un sensore di impronte digitali, una bella tastiera e un touchpad preciso. Il suo punto di forza è il processore Intel Core i3 di ottava generazione che lo rende anche l’unico tra i migliori chromebook per il video editing con le app presenti sul Play Store. Processore a parte è ottimo anche il display da 14″ con risoluzione FullHD e supporto touch, c’è una buona dotazione di RAM da 8 GB ma pecca per la memoria interna ferma a 64 GB. Complessivamente è un buon notebook ma per essere un chromebook ha un prezzo altino, il processore Core i3 si fa pagare.

Migliori chromebook in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori chromebook del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili chromebook in assoluto del 2020 da prendere per le varie fasce di prezzo: