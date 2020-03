Huawei è entrata nel mercato dei notebook da poco e si sta già facendo notare grazie a dei portatili dalla qualità elevatissima proposti ad un prezzo, in alcuni casi, concorrenziale. Il brand ha la capacità di riuscire a costruire delle macchine dal design raffinato e con alcune particolarità che distinguono i laptop Huawei dagli altri.

Puntare a uno dei migliori notebook Huawei come strumento di lavoro principale è sicuramente una buona scelta. I portatili Huawei condividono tutti un’esperienza appagante, un design piacevole ed alcune funzioni per migliorare l’integrazione con uno smartphone del brand.

Migliori notebook Huawei per fascia di prezzo

Qualcuno potrebbe chiedersi perché scegliere un notebook Huawei, in fondo il brand opera nel mercato computer da pochi anni. La risposta è molto semplice, Huawei è tra le aziende più dinamiche al mondo, è un produttore che ha dimostrato in lungo e in largo di saper far bene qualsiasi cosa legata alla tecnologia.

In un paio di anni, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla divisione notebook di Huawei, il brand si è conquistato un posto di diritto nella lista dei desideri dei consumatori. I migliori notebook Huawei si contraddistinguono per un design curato nei minimi dettagli anche per le soluzioni di fascia media, per display di alta qualità e per un bilanciamento tra prestazioni ed autonomia che molti produttori storici di notebook non sono riusciti ancora a raggiungere. Ecco come si divide la gamma dei migliori notebook Huawei e le fasce di prezzo.

La selezione dei migliori portatili Huawei è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook Huawei del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon.

Migliori notebook Huawei sotto 700 Euro

Sotto i 700 Euro Huawei propone la linea di notebook Matebook D. Nella sua ultima generazione, la linea Huawei Matebook D ha migliorato molto il suo impatto estetico e si è messa al pari con i Matebook di fascia alta sotto il profilo della privacy integrando la fotocamera pop up nascosta tra i tasti F6 e F7. In questo modo Huawei ha potuto anche ridurre notevolmente gli ingombri dei suoi Matebook D integrando display borderless. La serie Matebook D si declina in due tagli e sono entrambi tra i migliori notebook Huawei.

Huawei Matebook D 15

Huawei Matebook D da 15,6″ è una gran bella macchina da lavoro. Ha un design elegante e resistente grazie al corpo in alluminio, il display da 15,6″ non deve scoraggiare chi cerca la portabilità, le cornici sono ridottissime, il rapporto schermo-scocca è del 87% (display IPS, risoluzione FullHD). Notevole il numero di porte a disposizione con il jack audio, due USB 2.0, una USB-C, una USB 3.0 e una porta HDMI che non fa mai male. Sotto il profilo privacy e sicurezza, Matebook D è decisamente coperto con un veloce sensore di impronte digitale ed una fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7, una rarità.

Il processore è un Ryzen 5 3500U che combina ottime prestazioni (scheda grafica Radeon Vega 8) ad un consumo della batteria onestissimo (batteria 42 Wh), tra le altre cose un vantaggio interessante in termini di portabilità è il caricatore rapido compatto da 65W con uscita USB-C in grado di ricaricare anche lo smartphone. Inoltre, se possessori di uno smartphone Huawei si possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 559 Euro.

Huawei Matebook D 14

Stesso identico hardware per Huawei Matebook D 14 che differisce per la diagonale del display leggermente più piccola che lo rende un po’ più portatile. Il design è lo stesso, sempre elegante, raffinato e robusto quanto basta per resistere a tutte le difficoltà della vita quotidiana. Anche su Huawei Matebook D 14 c’è la fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7.

Il processore è sempre un Ryzen 5 3500U, scheda grafica Radeon Vega 8, 512 GB SSD e 8 GB di RAM. Anche su questa versione più compatta i possessori di uno smartphone Huawei possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 649 Euro.

Migliori notebook Huawei oltre 700 Euro

Oltre i 700 Euro, Huawei offre solo la linea Matebook X Pro. Ad onor del vero una menzione d’onore ci sarebbe per il Huawei Matebook 13 ma pare scomparso dai radar e non rientri più nella proposta ufficiale del brand in ambito notebook. La serie Matebook X Pro è apprezzatissima, da anni riesce a regalare prestazioni entusiasmanti senza rinunciare ad una durata della batteria più che affidabile considerando le specifiche sempre al top della gamma. Oltre ad aver portato sul mercato una novità concreta in termini di privacy come la pop-up camera (poi ripresa anche nella serie Matebook D), la gamma X Pro ha un comparto multimediale da far invidia a molti. Al momento è possibile comprare solo Matebook X Pro 2019 ma molto presto arriverà Matebook X Pro 2020 (già annunciato), lui si che è il miglior notebook Huawei.

Huawei Matebook X Pro

Uno dei migliori portatili in assoluto, non solo tra quelli proposti da Huawei. Huawei Matebook X Pro è un notebook fantastico e non solo per la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i5 8565U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB (con un partizionamento particolare) e una scheda grafica GeForce MX250. I numeri sulla carta non mancano di certo ma il valore aggiunto è un display da 13.9″ 3K in 3:2 con assenza di cornici tanto da raggiungere il rapporto schermo-scocca del 91%.

Colpisce in positivo anche la tastiera sempre rapida e precisa, così come il touchpad di ampie dimensioni e con una scorrevolezza da primo della classe. Con quella scheda tecnica le prestazioni sotto notevole stress non sono un problema, l’autonomia potrebbe esserlo. Invece no, Huawei Matebook X Pro ha una durata della batteria sopra la media dei suoi competitors con hardware simile. Considerando tutte le funzioni smart per la connessione rapida con il proprio smartphone Huawei, questo Matebook X Pro è un investimento importante in ambito notebook ma sensato. Vale ogni singolo centesimo speso.

Compralo su Amazon in offerta a 1499 Euro.

Migliori portatili Huawei in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Huawei del 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze.