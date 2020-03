In Italia i portatili Lenovo non sono così diffusi, è un vero peccato. Il brand è un colosso importante nel mercato pc e notebook, puntare ad un notebook Lenovo è sicuramente una scelta intelligente, quasi da intenditore.

I migliori notebook Lenovo sono caratterizzati da una cura estrema per la costruzione, per i più piccoli dettagli che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. Per dirne una, la tastiera dei laptop Lenovo ha una marcia in più.

Migliori notebook Lenovo per fascia di prezzo

Chiaro, i notebook Lenovo non hanno dalla loro parte solo una tastiera sopra la media, tutt’altro. I portatili Lenovo sono molto bilanciati in termini di prestazioni e per alcune fasce di mercato, riescono anche ad avere un rapporto qualità-prezzo elevato.

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook Lenovo, abbiamo diviso questa selezione in fasce di prezzo. La guida ai migliori notebook Lenovo non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, il brand ha davvero tantissimi portatili sul mercato ed una selezione è necessaria.

I notebook Lenovo sono divisi per serie, da quelle più economiche a quelle premium. I notebook Lenovo della serie Ideapad sono quelli più economici, seguono i portatili della linea Yoga fino ad arrivare ai Thinkpad e alla serie gaming Legion. Attenzione però a valutare bene la selezione per fascia di prezzo effettuata, in alcune fasce potrebbero rientrare anche notebook ben più costosi ma nella loro versione base. Ecco le fasce di prezzo dei migliori notebook Lenovo:

La selezione dei migliori portatili Lenovo è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech, molti di questi notebook son stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori notebook Lenovo del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime ma la vera marcia in più è l'assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio.

Migliori notebook Lenovo sotto 300 Euro

Sotto i 300 Euro c’è davvero pochissimo se non nulla da consigliare. Generalmente non conviene spendere così poco per un notebook ma abbiamo selezionato una sola proposta in grado di poter soddisfare almeno un tipo di utilizzo basico. Ecco il miglior notebook Lenovo sotto i 300 Euro:

Lenovo Ideapad S130

Lenovo Ideapad S130 è il notebook economico che consigliamo sotto i 300 Euro. In realtà di listino costa di più ma su Amazon il prezzo è stato tagliato. Il grande vantaggio del Lenovo Ideapad S130 è quello di avere un modulo SSD da 128 GB in grado di regalare reattività e velocità a Windows 10 nonostante il processore Intel N5000 e i soli 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione bassa, anche in questo caso solo HD, la diagonale invece è da 14″ che lo rende adatto alla mobilità visto anche il peso di 1,4 Kg. Buona la dotazione di porte, molto meno la costruzione in plastica ma ha un design carino e dalla colorazione giovane.

Migliori notebook Lenovo sotto 700 Euro

Dai 300 ai 700 Euro le cose cambiano, la linea di portatili Ideapad si articola meglio in più soluzioni e con delle basi hardware che consentono di utilizzare il notebook in maniera molto più soddisfacente. Non solo, se si puntano alle configurazioni base dei Thinkpad sarà possibile portarsi a casa la qualità complessiva di una delle linee più apprezzate di Lenovo. Ecco i migliori notebook Lenovo tra i 300 e i 700 Euro:

Lenovo IdeaPad S145

IdeaPad S145 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore Intel Core i3 di ottava generazione è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei Core di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB, il display FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 449 Euro.

Lenovo YOGA 530

Lenovo sa come fare ottimi notebook ottimizzati per rapporto schermo scocca. YOGA 530 ha un display da 14″ HD ma con cornici ottimizzate su tre lati, supporta il touchscreen e la penna, è un classico convertibile. Il processore AMD Ryzen 3 2200U è una buona notizia, sia chiaro non ha prestazioni incredibili ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano sufficiente. Punti di forza sono il modulo SSD da 256 GB, la RAM da 8 GB ed un design convertibile che sarà sicuramente apprezzato da chi cerca il massimo della mobilità.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 509 Euro.

Lenovo IdeaPad S540

Il Lenovo IdeaPad S540 è un ottimo notebook a 360°. Parto dalle basi, ha un sensore di impronte digitali per Windows Hello e la webcam in grado di essere oscurata, in termini di sicurezza e privacy questo Lenovo sa il fatto suo. Il display ha cornici sottili, non è un OLED ma un IPS da 14″ con risoluzione FullHD con trattamento opaco per ridurre i riflessi in esterna, il tutto è enfatizzato da un set up degli speaker enfatizzato da Dolby Audio. Processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e l’affidabilità della tastiera Lenovo fanno di questo IdeaPad S540 un candidato ideale in vista del prezzo abbastanza contenuto.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Lenovo Thinkpad X395

Lenovo è riuscita a proporre un Thinkpad in una fascia di prezzo “accessibile”. Thinkpad X95 ha un design robusto, progettato per resistere alla frenetica vita di tutti i giorni e non solo visti gli standard di conformità militari a cui sono sottoposti i Thinkpad. Processore AMD Ryzen 3 Pro, 8 Gb di RAM, 256 GB di SSD, display da 13.3″ FullHD antiriflesso e tutte le chicche della sua famiglia come la ricarica rapida, la connettività LTE opzionale e quella tastiera in grado di creare dipendenza.

Lenovo Thinkpad E15

Lenovo Thinkpad E15 è davvero una macchina completa, affidabile e decisamente ben posizionata sul mercato. La versione base parte da 619 Euro, non è facile da trovare in giro ma se riuscite a metterci le mani su, avete fatto un grande affare. Design robusto con certificazione standard militari, privacy garantita dalla webcam a scomparsa e sicurezza dei propri dati grazie al chip TPM 2.0 dove vengono crittografate le informazioni. Processore Intel Core i3 di decima generazione, 8 Gb di RAM, 128 GB di SSD, display da 15.6″ FullHD antiriflesso, ricarica rapida, connettività LTE opzionale ed addirittura il Wi-Fi 6, una rarità per i notebook.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori notebook Lenovo sotto 1000 Euro

Tra i 700 e i 1000 Euro Lenovo propone la linea Yoga e alcune soluzioni Ideapad (gaming). In questa fascia di prezzo le prestazioni sono importanti, non c’è praticamente nessuna rinuncia da fare per contenere il prezzo a differenza delle fasce inferiori dove magari si deve puntare ad un processore meno prestante. Ecco i migliori notebook Lenovo tra i 700 e i 1000 Euro:

Lenovo Yoga S740

Lenovo Yoga S740 è un portatile da tenere sott’occhio entro i 1000 Euro. Yoga S740 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i5 1035G4, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Non può vantare della costruzione di un Thinkpad ma ha sicuramente un design raffinato, elegante e di buona qualità. Nota di merito per la presenza della tastiera Lenovo e per un display da 14″ UltraHD con supporto HDR e con trattamento antiriflesso. Non manca la ricarica rapida e la classica attenzione per la sicurezza da parte di Lenovo con il supporto a Windows Hello con sblocco facciale in 3D.

Compralo su Amazon con spedizione Prime a 899 Euro.

Lenovo Ideapad L340

La proposta entry level del mondo gaming di Lenovo è questo Ideapad L430 in versione base (la configurazione top supera di poco i 1000 Euro). Processore Intel Core i7 9300H, esatto, il processore è della serie H di Intel, le prestazioni sono ottime. 8 GB di RAM, 1 TB di spazio interno e una scheda grafica GeForce GTX 1050 sono numeri sulla carta interessanti però il display TN FullHD da 15.6″ (grande quanto basta) è il punto debole del notebook da gaming. Non è proprio il sogno di ogni gamer ma potrebbe essere una soluzione interessante per chi non vuole giocare ma cerca comunque tanta potenza ad un prezzo che non superi i 1000 Euro.

Compralo su Amazon con spedizione Prime.

Migliori notebook Lenovo oltre 1000 Euro

Oltre i 1000 Euro, i migliori notebook Lenovo sono macchine professionali di alto profilo. Non si sta parlando si semplici portatili consumer ma di workstation mobili, così vengono definite dal brand stesso. Effettivamente la linea Thinkpad vede in X1 Extreme e in P1 due notebook che hanno ben poco in comune con le soluzioni delle fasce di prezzo inferiori. Il massimo della sicurezza, il massimo delle prestazioni che Lenovo può offrire in un corpo compatto al limite massimo e resistente. Puntare a questi portatili di Lenovo è un grande investimento in termini economici ma il ritorno dell’investimento è assolutamente assicurato. Ecco i migliori notebook Lenovo oltre 1000 Euro:

Lenovo Thinkpad X1 Extreme

Lenovo sottopone Thinkpad X1 Estreme a 12 test di conformità alle specifiche militari e a oltre 200 controlli di qualità per verificare il funzionamento in condizioni estreme, già questo potrebbe bastare per rendere l’idea di che prodotto è questo notebook. Sblocco facciale in 3D per Windows Hello incluso nella tecnologia Glance che permette anche il tracciamento oculare per migliorare il focus in produttività, ricarica rapida da 0% a 80% in 60 minuti, possibilità di scelta del display Oled con risoluzione 4K, chip integrato per la sicurezza e tanto altro. Le specifiche sono quasi l’ultima cosa da tenere a mente per una macchina del genere, Intel Core i5 9400H, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1650. Ovviamente tutte le specifiche possono essere portate alla massima configurazione.

Compralo su Amazon a 2005 Euro.

Lenovo Legion Y740

Il Lenovo Legion Y740 è bellissimo, molto costoso ma con tanto senso di esistere. Ha un design decisamente interessante per essere un 17″ con tutta quella potenza di calcolo a disposizione, non è nemmeno troppo aggressivo. Processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD + 1 TB di HDD per lo storage dei file meno importanti. I punti forti, nemmeno a dirlo, sono la scheda grafica RTX 2070 Max-Q ed il display da 17″ con risoluzione FullHD ma refresh rate di 144Hz con G-Sync e una luminosità massima decisamente elevata.

Compralo su Amazon a 2499 Euro.

Lenovo Thinkpad P1

Display Oled 4K da 15,6″ con certificazione X-Rite Pantone e Dolby Vision, richiuso in una scocca in fibra di carbonio. Lenovo Thinkpad P1 non è solo un capolavoro di design, è cura per i dettagli, è costruzione chirurgica. Un corpo così compatto, testato secondo standard militari, che racchiude la potenza di una vera workstation mobile con processore Intel Core i7 9750H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD NVMe PCIe ed una scheda grafica NVIDIA Quadro T1000. Tutte le specifiche possono essere portare alla massima configurazione che prevede anche i processori Intel Xeon. Poco da dire su questo notebook di Lenovo, è un portatile per veri professionisti, per artisti digitali e per chi può permetterselo.

Compralo su Amazon a 3000 Euro.

Migliori portatili Lenovo in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook Lenovo 2020 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

