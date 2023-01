A ventiquattr’ore dalla presentazione dei MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M2 Pro ed M2 Max e del Mac mini con i chip M2 ed M2 Pro, a poche ore di distanza dalla presentazione del nuovo HomePod di seconda generazione, nonché ad otto giorni di distanza dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, Apple ha rilasciato le nuove versioni in anteprima di tutti i propri sistemi operativi, mobili e non.

Il colosso di Cupertino ha infatti avviato il rilascio, momentaneamente ai soli sviluppatori, delle Release Candidate di iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2 Ventura, ultimo step del percorso di sviluppo dei nuovi aggiornamenti intermedi che, salvo sorprese, arriveranno in forma stabile la prossima settimana.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle Release Candidate dei vari iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2 Ventura; per iOS, watchOS e tvOS si tratta della terza versione in anteprima del terzo ciclo di sviluppo intermedio; per iPadOS e macOS, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo un mese dopo rispetto agli altri, si tratta invece della terza versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio.

In fin dei conti, nonostante il percorso di sviluppo sia durato oltre un mese, il tempo utile per l’introduzione di novità corpose è stato piuttosto risicato, complice tutto il periodo delle festività natalizie che hanno bloccato il team interno di sviluppo: tutti questi nuovi aggiornamenti intermedi, dunque, si vanno a configurare come aggiornamenti minori rispetto ai precedenti (nonostante, all’atto pratico, cambi la prima cifra dopo la versione principale).

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima che, salvo incidenti di percorso o il riscontro di bug gravi, verranno rilasciate già la prossima settimana:

Release Candidate di iOS 16.3 e iPadOS 16.3

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20D47 e sostituisce la 20D5035i rilasciata come beta 2 di iOS 16.3 e iPadOS 16.3 lo scorso 10 gennaio.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S648 e sostituisce la 20S5637h rilasciata come beta 2 di watchOS 9.3 martedì scorso.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K650 e sostituisce la 20K5637g rilasciata come beta 2 di tvOS 16.3 appena sette giorni fa. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22D49 e sostituisce la 22D5038i rilasciata come beta 2 di macOS 13.2 Ventura lo scorso 10 gennaio.

Vi segnaliamo, inoltre, che Apple ha rilasciato anche le Release Candidate di iOS 15.7.3 e iPadOS 15.7.3 (numero di build 19H307), aggiornamenti minori per iOS 15 e iPadOS 15, sistemi operativi di vecchia generazione, che arriveranno la prossima settimana su tutti i dispositivi compatibili (ovvero iPhone 6s/6s Plus e iPhone 7/7 Plus).

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Tutte le novità introdotte con le precedenti versioni in anteprima

Con le precedenti versioni in anteprima, Apple ha introdotto alcune novità su iOS e iPadOS 16.3, alcune delle quali sono state replicate anche su macOS 13.2 Ventura. Ecco un breve riepilogo, di tutte le novità introdotte finora.

Novità in iOS 16.3 e iPadOS 16.3

Novità introdotte con la beta 1 Supporto ai token di sicurezza fisici per l’ID Apple Guida all’utilizzo di Handoff da iPhone a HomePod

Novità introdotte con la beta 2 Novità per gli SOS Emergenze (iOS 16.3) Novità per Stage Manager (iPadOS 16.3)



Novità in macOS 13.2 Ventura

Novità introdotte con la beta 1 Supporto ai token di sicurezza fisici per l’ID Apple Aggiornamenti “Rapid Security Response”



Per fare riferimento alle novità attese con queste nuovi versioni dei sistemi operativi, mobili e non, della mela morsicata, vi rimandiamo nuovamente ad un nostro articolo pubblicato in precedenza (in questo altro articolo, invece, trovate maggiori dettagli sulle funzionalità attese per il solo iOS 16.3).

Sebbene Apple non specifichi, volta per volta, quali siano le novità introdotte versioni in anteprima di iOS 16.3 e di iPadOS 16.3, già nelle prime ore dopo il rilascio emergeranno le eventuali novità riscontrate. In aggiunta, questa volta Apple ha sfruttato un comunicato stampa per annunciare alcune novità in vista della celebrazione del Black History Month, rilasciando un nuovo accessorio per Apple Watch e i nuovi contenuti Black Unity.

Nuovo fondo Unity per la schermata di blocco

Si tratta di un nuovo sfondo, scelto da Apple per celebrare il Black History Month, che verrà reso disponibile a tutti gli utenti che aggiorneranno i propri iPhone ad iOS 16.3

Il nuovo watchOS 9.3 si configura come un aggiornamento decisamente marginale del sistema operativo watchOS, mirato soprattutto a correggere bug e a migliorare la stabilità del sistema. Con l’aggiornamento, tuttavia, arriverà per tutti gli utenti una novità:

Nuovo quadrante Black Unity 2023

Si tratta di un nuovo quadrante, abbinato al cinturino apposito recentemente presentato da Apple, ispirato all’arte del mosaico che simboleggia la vitalità delle diverse comunità nere e il loro spirito di unità.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2, sono attualmente disponibili, come anticipato, unicamente per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (ovvero le beta 2 di iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore più recente, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

