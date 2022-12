Uno degli smartphone più desiderati di questo 2022 è senza dubbio iPhone 14 di Apple, in particolar modo nelle sue versioni Pro e Pro Max. Ma proprio queste ultime da qualche giorno stanno riscontrando un curioso problema che sta allarmando non poco i relativi possessori.

Il problema ai display di iPhone 14 Pro

Nel sub Reddit dedicato agli iPhone diversi utenti stanno segnalando la strana comparsa di righe orizzontali di colore giallo o verde sullo schermo di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, visibili per un tempo alquanto ridotto.

In genere il problema in questione si verificherebbe in modo casuale dopo l’accensione del dispositivo o quando viene riattivato il display. Dalle testimonianze emerse sembra che a essere afflitti dall’inconveniente siano alcuni esemplari di iPhone con l’ultima versione di iOS, la 16.2, ma anche modelli con versioni precedenti di iOS 16.

Nonostante quel che possa sembrare, in seguito ad accertamenti Apple ha rassicurato gli utenti che si sono rivolti agli Apple Store comunicando che non si tratta di un problema legato all’hardware, bensì al software.

Comunque, da un ingegnere del software di Apple è arrivata la conferma che Cupertino è al lavoro sullo sviluppo di una patch per risolvere il bug, sebbene in merito non siano stati forniti altri dettagli.