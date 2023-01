Come da previsioni, oggi è il giorno di Apple che presenta ufficialmente sul mercato il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro. Oltre ai nuovi MacBook Pro 14 e 16, anche loro aggiornati coi nuovi chipset, Apple ha svelato anche il più economico della gamma, il mini PC di Casa Cupertino che stavolta parte da 729 euro ed è già preordinabile da oggi. Seguiteci che vi spieghiamo le novità, le specifiche e tutti i dettagli da sapere.

Caratteristiche e novità del nuovo Mac mini M2 e M2 Pro

Le novità del nuovo Apple Mac mini, come anticipato, le troviamo sotto il cofano, nei nuovi chip Apple Silicon M2 e M2 Pro, dotati di CPU e GPU più veloci rispetto al modello precedente. Così li ha presentati Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple:

Con performance ancora maggiori a un prezzo di partenza più basso, Mac mini con chip M2 offre un incredibile rapporto qualità-prezzo. E per chi è in cerca di prestazioni pro potenti, Mac mini con chip M2 Pro è un desktop che non conosce rivali nella sua categoria.

Apple Mac mini M2: specifiche e numeri

Apple Silicon M2 lo avevamo già visto a bordo della nuova generazione di MacBook Air presentata alla WWDC 2022 lo scorso giugno (che abbiamo recensito qui), e in questo caso è dotato di una CPU a 8 core con quattro high-performance core e altrettanti high-efficiency core. La GPU è invece a 10 core, a 16 il Neural Engine.

Si può configurare con un massimo di 24 GB di memoria unificata (altrimenti ci sono le varianti da 8 e 16 GB), offre fino a 100 GBps di banda di memoria e SSD fino a 2 TB (da 256 e 512 GB o 1 TB le altre opzioni) parlando di spazio di archiviazione.

Secondo quanto dichiarato da Apple, rispetto al vecchio Mac mini con Intel Core i7 è in grado di offrire prestazioni di upscaling di immagini su machine learning 22 volte più veloci in Pixelmator Pro e di garantire rendering di timeline complesse più veloci di 9,8 volte in Final Cut Pro.

Apple Mac mini M2, se paragonato alla precedente generazione con chip Apple Silicon M1, garantisce inoltre velocità superiori fino a 2,4 volte in Final Cut Pro nella transcodifica dei file ProRes, prestazioni più veloci del 50% in Adobe Photoshop per filtri e funzioni varie, oltre a velocità superiori fino al 35% in Resident Evil Village, tanto per fare un veloce raffronto, chiaramente basato su quanto comunicato dal produttore.

Lato connessioni, questo nuovo dispositivo offre due porte Thunderbolt 4 e supporta due monitor, oltre a vantare due USB A, una HDMI, una Gigabit Ethernet con opzione da 10 GB e un ingresso jack audio per le cuffie (anche ad alta impedenza). Garantita anche la compatibilità con i più recenti standard wireless, con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Apple Mac mini con chip M2 Pro: prestazioni e caratteristiche

Per i più esigenti c’è poi la variante con chip M2 Pro di Apple Mac mini, una prima assoluta per i computer di Casa Cupertino, che arriva anche sui nuovi portatili MacBook Pro 14 e 16, come anticipato. Questo nuovo chip è qui confezionato con una CPU da 12-core (massimo) con otto high-performance core e quattro high-efficiency core. Al suo fianco c’è una GPU da 19-core (massimo) e, come M2 base, vanta un Neural Engine tutto nuovo che, a dire di Apple, è più veloce del 40% rispetto a M1.

Da segnalare poi il supporto fino a 32 GB di memoria unificata (la versione base è da 16 GB), SSD fino a 8 TB (512 GB, 1, 2 o 4 TB le altre opzioni) per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione, mentre sale a 200 GBps la banda di memoria.

Lato prestazioni, Apple Mac mini M2 Pro può gestire i principali codec video e riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, oppure fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps, ad esempio. E confrontando questo modello con chip Apple Silicon M2 Pro alla vecchia generazione col processore Intel più dotato si parla di velocità superiori fino a 14 volte, di 15 volte più rapide le prestazioni nel gaming, per inciso.

A titolo indicativo Apple segnala fra l’altro i seguenti miglioramenti rispetto a Mac mini M1:

grafica fino a 2,5 volte più veloce in Affinity Photo;

fino a 4,2 volte più veloce la transcofidica in Final Cut Pro;

fino a 2,8 volte più veloce il gameplay in Resident Evil Village.

Lato porte, oltre alla dotazione riportata sopra, la versione con chip Apple Silicon M2 Pro offre due porte Thunderbolt 4 in più (4 in totale) e invece di 2 supporta fino a 3 monitor, di cui uno 8K. Non si segnalano differenze in termini di connettività, con la garanzia di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Per il resto, oltre a parlare di un sistema termico evoluto (di cui Apple non specifica i dettagli) e all’altoparlante integrato, il produttore parla di una progettazione attenta all’ambiente basata sull’utilizzo dei seguenti materiali riciclati: alluminio per il guscio, terre rare riciclate in tutti i magneti, stagno per le saldature della scheda logica e oro per le placcature di vari circuiti. Il 35% di plastica riciclata e il 96% del packaging composto da fibre, completano il quadro, verso l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto ambientale.

Discorso dimensioni e peso, il nuovo Apple Mac mini M2 è alto 3,58 cm, largo e profondo 19,7 cm e pesa 1,18 kg (1,28 kg la versione con M2 Pro).

Disponibilità e prezzi in Italia di Apple Mac mini M2 e M2 Pro

Come dicevamo, il nuovo Apple Mac mini M2 è ordinabile già da oggi tramite Apple Store, con consegne che inizieranno martedì 24 gennaio 2023. La versione base con chip M2 arriva al prezzo di 729 euro (8 GB di RAM e SSD da 256 GB), mentre parte da 959 euro la configurazione con SSD da 512 GB.

Costa molto di più la variante Apple Mac mini con chip M2 Pro, che parte da 1.579 euro in versione da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Ma per maggiori dettagli e per provare a configurarlo vi suggeriamo di visitare l’Apple Store.

