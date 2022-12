Sembra che per Apple il motto sia “chiuso un ciclo di sviluppo, se ne apre un altro”: il colosso di Cupertino, ad appena 24 ore dall’avvio del rilascio delle versioni stabili di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura per tutti i dispositivi compatibili, ha subito aperto il nuovo ciclo di sviluppo per tutti i propri sistemi operativi, mobili e non.

Il colosso di Cupertino ha infatti avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 di iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2 Ventura, nuovi aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare nel corso dell’inverno.

Apple: ecco la beta 1 di iOS 16.3, macOS 13.2 e degli altri OS

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 1 dei vari iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2 Ventura; per iOS, watchOS e tvOS si tratta dell’inizio del terzo ciclo di sviluppo intermedio; per iPadOS e macOS invece, rilasciati in forma stabile per la prima volta solo un mese dopo rispetto agli altri, si tratta dell’inizio del secondo ciclo di sviluppo intermedio.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, inizio di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel corso dell’inverno (basandoci su quanto fatto lo scorso anno, dato che iOS 15.3 venne rilasciato alla fine del mese di gennaio 2022):

iOS 16.3 e iPadOS 16.3 beta 1

La nuova build in anteprima di iOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (ovvero da iPhone 8 in poi), di iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPad compatibili, è la 20D5024e e sostituisce la 20C65, rilasciata come versione stabile di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 nella serata di martedì.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 4 in poi) è la 20S5626e e sostituisce la 20S361, rilasciata come versione stabile di watchOS 9.2 solo ieri sera.

La nuova build in anteprima di tvOS è la 20K5626d e sostituisce la 20K362, rilasciata come versione stabile di tvOS 16.2 nella serata di martedì. Solitamente, gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo per le Apple TV si concentra su piccoli miglioramenti e risoluzione di problematiche già presenti.

La nuova build in anteprima di macOS è la 22D5027d e sostituisce la 22C65, rilasciata come versione stabile di macOS 13.1 Ventura appena 24 ore fa.

Vale la pena notare che per iOS/iPadOS e macOS cambia la prima lettera dopo il numero (entrambi passano da C a D), indicatore del fatto che l’aggiornamento potrebbe introdurre alcune funzionalità interessanti. Per watchOS e tvOS, invece, la lettera rimane invariata (rispettivamente S e K), ulteriore conferma che si tratterà di aggiornamenti minori.

Qualora siate desiderosi di conoscere le note di rilascio ufficiali di tutte queste nuove build, vi rimandiamo alla pagina dedicata a novità e aggiornamenti sul portale degli sviluppatori Apple.

Le novità che ci possiamo attendere con iOS/iPadOS 16.3 e macOS 13.2

Sebbene Apple non abbia condiviso particolari note di rilascio ad accompagnare le nuove build in anteprima, è molto probabile che nelle prossime ore vengano alla luce alcune novità, introdotte già con le beta 1.

Per il momento, ciò che possiamo fare, è riportare tutte quelle funzionalità che il colosso di Cupertino ha annunciato ma che non sono ancora state rilasciate:

iOS e iPadOS 16.x Conti di risparmio per Apple Card Apple Pay Later Token di sicurezza per l’ID Apple Apple Music Classical Modalità di accessibilità personalizzata Protezione avanzata dei dati per iCloud al di fuori degli Stati Uniti

macOS 13.x Ventura Apple Music Classical Apple Pay Later Token di sicurezza per l’ID Apple Protezione avanzata dei dati per iCloud al di fuori degli Stati Uniti



Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2, sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le precedenti versioni in anteprima (le RC per iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e per macOS 13.1), o che eseguono le versioni stabili ma installano il profilo sviluppatore aggiornato, potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: nelle prossime ore Apple dovrebbe rilasciare anche le nuove beta pubbliche; aggiorneremo l’articolo nel momento in cui ciò avverrà.

