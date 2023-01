A dispetto dei precedenti rumor che davano per certo un ulteriore rinvio, Apple si è affidata ad un comunicato stampa per svelare al mondo i “nuovi” MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 dotati di chip Apple Silicon M2, nelle nuove declinazioni M2 Pro ed M2 Max.

I modelli 2023 dei MacBook di fascia alta, non sono altro che un aggiornamento dei modelli lanciati nel 2021, ovvero i primi della quinta generazione, rispetto ai quali mantengono invariato quasi l’intero pacchetto, eccezion fatta per i System-on-Chip che rappresentano (praticamente) l’unica novità. Scopriamo tutti i dettagli, la disponibilità e i prezzi di questi laptop della mela morsicata, con un focus sulle potenzialità dei nuovi M2 Pro ed M2 Max.

MacBook Pro 14 e Pro 16 accolgono i chip M2 Pro ed M2 Max

Come anticipato in apertura, Apple ha appena annunciato ufficialmente i rinnovati MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 dotati dei nuovissimi chip Apple Silicon M2 Pro ed M2 Max, freschi di annuncio anch’essi e protagonisti di un nostro articolo loro dedicato, chip che consentono al colosso di Cupertino di offrire agli utenti pro macchine con prestazioni di altissimo livello con ancora più efficienza energetica e maggiore autonomia.

Di seguito, riportiamo le parole di Greg Joswiak, Vice Presidente Senior del dipartimento Marketing Globale di Apple:

MacBook Pro con chip Apple ha cambiato completamente le cose, consentendo all’utente pro di superare i limiti dei propri flussi di lavoro ovunque si trovi e di fare cose che mai avrebbe ritenuto possibili con un portatile. Oggi MacBook Pro compie un ulteriore passo avanti. Prestazioni più veloci, connettività migliorata e l’autonomia migliore mai vista su Mac, insieme al miglior display di sempre in un portatile, lo rendono semplicemente unico.

Quali sono le novità dei rinnovati MacBook Pro 14 e Pro 16?

Sulla carta, i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16, riprendono la filosofia di concetto introdotta con i predecessori spinti dai SoC Apple Silicon M1 in variante M1 Pro ed M1 Max. I nuovi SoC sono prodotti con processo produttivo a 5 nm di seconda generazione, e sono disponibili in varie configurazioni che offrono CPU a 10-core (M2 Pro in versione base) o a 12-core (M2 Pro in versione spinta ed M2 Max), GPU che vanno dai 16-core (M2 Pro in versione base) ai 38-core (M2 Max in versione spinta), Neural Engine a 16-core con prestazioni superiori del 40% nelle attività di machine learning e banda di memoria da 200 GBps (M2 Pro) o 400 GBps (M2 Max), con un massimo di 96 GB di memoria unificata (si parte da 16 GB).

Con l’aggiornamento, i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 si configurano come macchine perfette per gestire le attività più impegnative (come il rendering ad effetti), garantendo prestazioni fino a sei volte superiori rispetto a quelle dei precedenti MacBook Pro con processori Intel.

Un altro punto forte dei nuovi laptop targati Apple risiede nell’autonomia, la migliore mai vista su un computer della mela morsicata, che permette di raggiungere le 22 ore filate in visualizzazione di film con Apple TV, nel caso in cui optiate per il MacBook Pro 16 (scendono a 18 ore per il modello da 14 pollici): questo è reso possibile dal connubio tra l’efficienza energetica dei nuovi chip Apple Silicon e la batteria da 100 Wh (Pro 16) e 70 Wh (Pro 14).

A migliorare, inoltre, è il comparto connettività: i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 supportano il Wi-Fi 6E che consente una connessione wireless decisamente più veloce e stabile, il Bluetooth 5.3 e un’interfaccia HDMI più avanzata, capace di supportare monitor in 8K con refresh rate a 60 Hz o monitor in 4K con refresh rate fino a 240 Hz; sono inoltre presenti tre porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe 3, uno slot per le schede di memoria SDXC, ottima notizia per coloro che sfruttano fotocamere e videocamere con schede di memoria un jack audio da 3,5 mm.

Per il resto, MacBook Pro 14 e Pro 16 ospitano luminosi display Liquid Retina XDR, rispettivamente, da 14,2 pollici e 16,2 pollici con risoluzione nativa tale da offrire una densità per pollice di 254 pixel, interrotti da una tacca nella parte superiore che ospita la rinnovata videocamera FaceTime HD con risoluzione 1080p, tastiere di qualità (vi è anche il Touch ID) e un ampio trackpad dotato di Force Touch e supporto ai gesti Multi-Touch.

Ultimo aspetto, non per importanza, è il software: manco a dirlo, anche i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con chip M2 Pro ed M2 Max possono contare sulla più recente release del sistema operativo per computer del colosso di Cupertino, vale a dire macOS 13 Ventura, giunto alla versione 13.1 sul ramo stabile e alla versione 13.2 sul ramo in anteprima.

Specifiche tecniche

Scopriamo nel dettaglio le specifiche tecniche dei rinnovati MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 appena presentati da Apple.

Dimensioni 1,55 x 31,26 x 22,12 cm (MacBook Pro 14) 1,68 x 35,57 x 24,81 cm (MacBook Pro 16)

Peso 1,60 kg (14, M2 Pro) e 1,63 kg (14, M2 Max) 2,15 kg (16, M2 Pro) e 2,16 kg (16, M2 Max)

Display Liquid Retina XDR da 14,2” con risoluzione 3024 x 1964 pixel (254 ppi) Liquid Retina XDR da 16,2” con risoluzione 3456 x 2234 pixel (254 ppi) Contrasto: 1.000.000:1 Luminosità SDR: 500 nit Luminosità XDR: 1000 nit Luminosità di picco: 1600 nit (solo contenuti HDR) Gamma cromatica: DCI-P3 con Tecnologia True Tone Refresh rate adattivo fino a 120 Hz (tecnologia ProMotion) Supporto risoluzione nativa su monitor esterni (fino a quattro)

SoC: Apple Silicon M2 Pro con CPU 10-core (6 performance core + 4 efficiency core), GPU 16-core, Neural Engine 16-core, 200 GBps di banda di memoria Apple Silicon M2 Pro con CPU 12-core (8 performance core + 4 efficiency core), GPU 19-core, Neural Engine 16-core, 200 GBps di banda di memoria Apple Silicon M2 Max con CPU 12-core (8 performance core + 4 efficiency core), GPU 30-core, Neural Engine 16-core, 400 GBps di banda di memoria Apple Silicon M2 Max con CPU 12-core (8 performance core + 4 efficiency core), GPU 38-core, Neural Engine 16-core, 400 GBps di banda di memoria

Memoria unificata: 16 , 32 , 64 o 96 GB , a seconda del chip scelto

, , o , a seconda del chip scelto Spazio di archiviazione (SSD): 512 GB , 1 TB , 2 TB , 4 TB o 8 TB

, , , o Videocamera: FaceTime HD a 1080p

a Audio: Stereo (sei altoparlanti), Dolby Atmos , supporto all’ audio spaziale

(sei altoparlanti), , supporto all’ Connettività: Wi-FI 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

(802.11 ax), Porte: Jack audio da 3,5 mm MagSafe 3 HDMI 3x Thunderbolt 4 (Ricarica, DisplayPort, USB 4.0 fino a 40 Gbps) Slot per schede SDXC

Tastiera e trackpad: 79 tasti (ISO) + 12 tasti funzione + 4 tasti freccia , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con Force Touch e supporto ai gesti Multi-Touch

(ISO) + + , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con e supporto ai gesti Multi-Touch Batteria e autonomia Capacità: 70 Wh (Pro 14) o 100 Wh (Pro 16) Riproduzione film nell’app Apple TV: 18 ore (Pro 14) o 22 ore (Pro 16) Navigazione web in Wi-Fi: 12 ore (Pro 14) o 15 ore (Pro 16)

Alimentazione e ricarica Ricarica a 67 W (Pro 14 con chip M2 Pro e CPU 10-core) Ricarica a 96 W (Pro 14 con chip M2 Pro da 12-core e M2 Max) Ricarica a 140 W (Pro 16)

Sistema operativo: macOS 13 Ventura

Contenuto della confezione: MacBook Pro 14 o MacBook Pro 16 Cavo da USB-C a MagSafe 3 (2 m) Alimentatore USB-C da 67 W (solo Pro 14 con chip M2 Pro e CPU 10-core ) Alimentatore USB-C da 96 W (solo Pro 14 con chip M2 Pro da 12-core o chip M2 Max ) Alimentatore USB-C da 140 W (solo Pro 16 )



Disponibilità, configurazioni e prezzi dei nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16

I rinnovati MacBook Pro 14 e Pro 16 sono disponibili al preordine da oggi, 17 gennaio 2023, sul sito ufficiale Apple e in tutti gli Apple Store con le consegne che inizieranno poi tra sette giorni, dal prossimo 24 gennaio. Di seguito riportiamo i prezzi di partenza delle varie configurazioni presenti a listino, disponibili nelle due classiche colorazioni Grigio siderale e Argento:

MacBook Pro 14 M2 Versione con M2 Pro (CPU 10-core, GPU 16-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 2499 euro Versione con M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19-core, 16 GB di memoria unificata) e 1 TB di SSD a partire da 3099 euro Versione con M2 Max (CPU 12-core, GPU 30-core, 32 GB di memoria unificata) e 1 TB di SSD a partire da 3799 euro

MacBook Pro 16 M2 Versione con M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19-core, 16 GB di memoria unificata) e 512 GB di SSD a partire da 3099 euro Versione con M2 Pro (CPU 12-core, GPU 19-core, 16 GB di memoria unificata) e 1 TB di SSD a partire da 3329 euro Versione con M2 Max (CPU 12-core, GPU 30-core, 32 GB di memoria unificata) e 1 TB di SSD a partire da 4249 euro



Oltre ai nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con chip M2 Pro ed M2 Max, il colosso di Cupertino ha presentato anche il nuovo Mac mini alimentato dai chip M2 ed M2 Pro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo ad un altro nostro articolo dedicato.

Infine, vi segnaliamo che Apple offre il servizio Trade In che consente di permutare il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo Mac (maggiori informazioni sulla pagina dedicata). Inoltre, al pari degli altri prodotti del colosso di Cupertino, è possibile attivare AppleCare+ anche per i nuovi MacBook.

