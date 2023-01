Se i chip Apple Silicon M2 Pro e M2 Max, il nuovo Mac mini e i MacBook Pro 14 e 16 aggiornati presentati ieri non vi bastavano, oggi la Casa di Cupertino ne tira fuori un altro. È infatti ufficiale il nuovo Apple HomePod di seconda generazione, l’altoparlante intelligente che, in questa nuova versione si aggiorna e offre diverse novità sia in termini audio che funzionali.

È disponibile già in preordine sull’Apple Store ma visto che l’arrivo effettivo sul mercato italiano (sì esatto, stavolta arriva anche da noi) è previsto per il 3 febbraio 2023, mettetevi comodi che vi spieghiamo le caratteristiche e le novità che introduce questo nuovo Apple HomePod (seconda generazione).

Design, caratteristiche e novità di Apple HomePod (seconda generazione)

Sfruttando la nostra esperienza e le nostre innovazioni in ambito audio, il nuovo HomePod offre bassi ricchi e profondi, medi naturali, e alti chiari e cristallini. Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, lo ha presentato così, un dispositivo che si posiziona su una fascia di prezzo decisamente diversa rispetto ad HomePod mini, che tuttavia rimane nel catalogo di Apple.

Apple HomePod (seconda generazione), così si chiama di preciso, va infatti a sostituire il primo HomePod, quello speaker smart che la Casa di Cupertino presentava parecchi anni fa, il 5 giugno 2017 provando a tastare un settore di mercato in cui, diciamocelo, non è riuscita affatto a entrare, almeno per ora.

Design e immagini

Si tratta di un altoparlante potente e intelligente che si presenta con un design rinnovato disponibile nei colori bianco e mezzanotte (grigio/nero), con tessuto a rete senza cuciture con una superficie touch retroilluminata. Come i recenti MacBook insegnano, il cavo di alimentazione intrecciato è in tinta e la particolare trama con cui è realizzato lo rende acusticamente trasparente, stando a quanto dichiara Apple.

Apple HomePod (seconda generazione) è stato progettato inoltre con un occhio all’ambiente, considerando l’ampio utilizzo di materiali riciclati: l’oro per le placcature dei circuiti, le terre rare per i magneti dell’altoparlante e per il packaging, composto per oltre il 96% da fibre, per un progressivo abbandono della plastica dagli imballaggi che, entro il 2025 Apple vuole diventi totale.

Specifiche e funzioni

Dal punto di vista tecnico Apple HomePod (seconda generazione) vanta un woofer ad alta escursione corredato di un motore che serve ad azionare il diaframma, da 20 mm (4″) e a gestire il microfono, con equalizzatore di bassi integrato e i cinque tweeter a tromba con magneti al neodimio, e con beamforming.

Supportato l’audio spaziale con Dolby Atmos per musica e video, l’audio multiroom con AirPlay e la possibilità di abbinamento in stereo che, assieme al rilevamento dello spazio promettono una resa audio di livello, ad alta fedeltà. D’altronde è proprio il chip S7 di Apple che lavora per assicurare un’orchestrazione perfetta fra software e tecnologia di rilevamento di sistema, per rendere l’esperienza d’ascolto impeccabile tramite Apple Music ma anche in coppia, magari abbinato anche a una Apple TV 4K.

E per interagire con l’assistente vocale Siri, ci sono quattro microfoni integrati dentro Apple HomePod (seconda generazione) a supporto, assistente che serve per gestire la musica, ma anche per controllare i propri dispositivi smart home, per creare scene, mettere in funzione più accessori della casa smart in contemporanea, o per impostare delle automazioni tramite comandi vocali e col supporto dell’app Casa.

La compatibilità con Matter, lo standard che permette ai prodotti della smart home di funzionare su diversi ecosistemi, è la ciliegina sulla torta (qui per saperne di più). Insomma, un dispositivo che può diventare alla bisogna un hub domestico con cui controllare la domotica.

Per il resto, oltre alla presenza dei sensori di temperatura e umidità, Apple HomePod (seconda generazione) supporta la tecnologia Ultra Wideband che permette ad esempio di trasferire un contenuto in riproduzione su iPhone direttamente, supporta Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 5.0, oltre a Thread, e si gestisce anche tramite comandi touch. Discorso dimensioni e peso, è alto 168 mm e largo 142 (diametro), per un peso di 2,3 kg.

Lato compatibilità, infine, questo nuovo speaker di Apple supporta iPhone SE (seconda generazione) e successivi, iPhone 8 o più recenti con iOS 16.3, iPad Pro, iPad (quinta generazione) e successivi, iPad Air (terza generazione) e successivi o iPad mini (quinta generazione) e successivi con iPadOS 16.3.

Disponibilità e prezzi di Apple HomePod (seconda generazione)

Come anticipato, Apple HomePod (seconda generazione) è preordinabile in Italia già da oggi nei colori bianco e mezzanotte, ma sul mercato arriverà venerdì 3 febbraio 2023, al prezzo di 349 euro.

Da segnalare anche una promozione correlata che, agli acquirenti regala 6 mesi di abbonamento ad Apple Music, promozione valida fino al 30 settembre 2023 e soggetta a possibile proroga. Per maggiori dettagli, trovate tutto sul sito web di Apple.

