Con il lancio di iPhone 15 Pro Max il prossimo autunno, che dovrebbe abbandonare la dicitura in favore di iPhone 15 Ultra, Apple doterà per la prima volta uno smartphone della sua gamma di una lente teleobiettivo periscopio che, secondo alcuni rumor, potrebbe diventare lo standard nei modelli Pro a partire dal 2024.

L’iPhone 15 Ultra sarà l’unico modello della gamma ad essere dotato di una lente periscopio in grado di offrire maggiore zoom senza perdita di qualità, ma un rumor proveniente da alcuni media coreani afferma che la lente diventerà una caratteristica principale di entrambi i modelli top di gamma del prossimo anno, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Fotocamera a periscopio su iPhone 15 Ultra, ecco quello che sappiamo

Una lente periscopio permette alla luce che entra nell’obbiettivo di riflettere angolarmente sul sensore permettendo di zoomare maggiormente sulla scena senza perdere di qualità nell’immagine. Secondo The Elec Apple sarebbe al lavoro con nuovi fornitori per la produzione di questo sensore, in particolare le coreane LG Innotek e Jahwa Electronics.

Le due compagnie andranno a sostituire le attuali Japan Alps e Mitsumi, ed entrambe hanno già collaborato con Samsung per la produzione del teleobiettivo 10x di Samsung Galaxy S23 Ultra, in arrivo sempre quest’anno.

La scelta di dotare soltanto iPhone 15 Ultra di questo sensore sembra indicare una volontà di Apple di differenziare maggiormente le varianti Pro dei suoi modelli, visti anche i risultati di vendita decisamente soddisfacenti di iPhone 14 Pro Max: dal prossimo anno questa lente periscopio potrebbe essere però condivisa sia da iPhone 16 Pro che iPhone 16 Pro Max, andando probabilmente a differenziarli in altri ambiti.

Ci restano ancora diversi mesi da qui al lancio della famiglia di iPhone 15, quindi non ci resta che aspettare e cercare di cogliere quante più informazioni possibili tra tutte le indiscrezioni che verranno fuori nel prossimo futuro.

Potrebbe interessarti anche: Nuove indiscrezioni su iPhone 15: Dynamic Island per tutti e altre novità