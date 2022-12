La sicurezza è uno degli aspetti più importanti per chi opera nel mondo della tecnologia e anche Apple presta grande attenzione ad essa, così come confermato dallo stesso colosso di Cupertino nelle scorse ore con l’annuncio di tre nuove funzionalità.

In particolare, le tre novità introdotte da Apple hanno come obiettivo quello di offrire agli utenti un livello di protezione aggiuntiva contro le minacce ai loro dati nel cloud.

Le tre novità di Apple per la sicurezza

La prima novità è iMessage Contact Key Verification, soluzione studiata per consentire agli utenti di verificare che stanno comunicando solo con chi desiderano, rappresentando così un livello superiore rispetto alla crittografia end-to-end.

Così come ci tiene a precisare il colosso di Cupertino, questa funzionalità è rivolta a determinate categorie di utenti, come i giornalisti, gli attivisti per i diritti umani o chi lavora per le autorità governative: tutte queste persone, infatti, potranno accertarsi di stare inviando messaggi soltanto a soggetti “verificati”.

Grazie a tale sistema, nel caso di intromissione in una conversazione di soggetti non desiderati, gli utenti saranno informati con un apposito avviso.

La seconda novità annunciata da Apple è Security Keys, ossia la possibilità per gli utenti di scegliere di usare chiavi di sicurezza hardware di terze parti per migliorare la protezione di cui già possono godere.

In pratica, grazie a tale funzionalità, il sistema di autenticazione a due fattori diventa ancora più sicuro.

La terza novità è rappresentata dalla possibilità per gli utenti che lo desiderano di sfruttare le funzionalità di Advanced Data Protection per iCloud: tale soluzione consentirà loro di proteggere con un livello di sicurezza ancora più elevato i loro dati e ciò anche nel caso di un data breach.

iCloud già protegge 14 categorie di dati sensibili con la crittografia end-to-end e per chi attiva Advanced Data Protection le categorie protette diventano 23 (inclusi i backup, le note e le foto).

iMessage Contact Key Verification sarà disponibile a livello globale nel 2023, così come Security Keys (Apple al riguardo ha parlato di inizio anno).

Per quanto riguarda Advanced Data Protection for iCloud, infine, tale novità è già disponibile negli Stati Uniti per i membri di Apple Beta Software Program mentre per gli altri lo sarà entro la fine dell’anno. Negli altri mercati, invece, la funzionalità arriverà nel 2023.